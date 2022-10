La Palma forma profesionales en el Grantecan con el apoyo del Fdcan

Lo que ocurre en el Gran Telescopio Canarias (Grantecan) es “el ejemplo perfecto de cómo el Cabildo de La Palma, junto con el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), impulsan el empleo en la Isla. Las historias de Daniel González y Mario López son reveladoras y ejemplo de ello”, informa la institución en nota de prensa.

Daniel González es técnico de operaciones del Grantecan. Su labor principal es la creación de aplicaciones web para apoyar la gestión diaria y resolver incidencias. También ejerce trabajos de mantenimiento del software del sistema de control, así como acciones de desarrollo. De hecho, creó una web interna con un cuadro de mando que permite visualizar el stream de las cámaras del telescopio.

Mario López, por su parte, es ingeniero de operaciones del Grantecan. Se encarga de realizar tareas de mantenimiento y mejoras del telescopio en los sistemas de aceite, sistemas de helio, sistemas de producción de agua fría, sistemas eléctricos… En definitiva, mejoras en muchas de las instalaciones del telescopio para simplificar y automatizar procesos, además de prevenir y solucionar fallos.

Un oportunidad laboral enriquecedora

Daniel González y Mario López no solo tienen en común que trabajan para el telescopio. Para ambos es prácticamente su primer empleo. Una primera experiencia laboral que ha sido posible gracias al Fondo de Desarrollo de Canarias.

“Antes de entrar no tenía prácticamente experiencia laboral”, relata Daniel González.

“Por eso para mí el impacto fue más fuerte. No sabía de la cantidad de cosas que estaba ignorando sin darme cuenta, ya sea del tema laboral o de mis propios estudios, lo que ha llevado a que la cantidad de cosas que he aprendido ya me parezca hasta absurda”, agrega.

Por su parte, Mario López destaca que gracias a esta oportunidad ha podido desarrollarse mucho a nivel profesional. Comenta que actualmente está trabajando en diferentes áreas como tareas de mantenimiento de la cúpula del telescopio que facilitan la monitorización de esfuerzos en el movimiento de las compuertas. También comprobando el correcto estado de la propia cúpula, notificando la existencia de fisuras que se hayan podido crear debido a los grandes esfuerzos a los que está sometida y el clima extremo del Roque de los Muchachos.

“Al final, estoy en un ambiente donde se trabaja con tecnología muy avanzada, sistemas diversos y grandes profesionales. Esto me permite adquirir mucha experiencia tanto dentro de mi campo como en otros, al estar trabajando en un ambiente tan multidisciplinar”, sostiene Mario López.

Juventud, empleo y desarrollo

Estos dos no son los únicos profesionales que se han incorporado al equipo del Gran Telescopio de Canarias gracias al Fdcan este 2022.

Por ejemplo, Ismael Álvarez, del equipo de Ingeniería y Tecnologías de la Información, ha estado desarrollando el programa para un controlador del banco de pruebas del telescopio. Y Patricia Gómez, ingeniera de operaciones, ha colaborado en el montaje del sistema de accionamiento del foco Cassegrain que ocupa el sistema de óptica Osiris (Optical System for Imaging and low-Intermediate-Resolution Integrated Spectroscopy).

Los ejemplos de Daniel González, Mario López, Ismael Álvarez y Patricia Gómez son para el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Zapata, “una muestra de orgullo”.

“Para construir una Isla de futuro y avanzar en los trabajos de recuperación, necesitamos más que nunca el apoyo de la juventud. Su incorporación en el mercado laboral es muy positiva para la economía, ya que nos aporta dinamismo, ideas nuevas y productividad. La colaboración que tenemos con el Grantecan en el marco del Fdcan es el ejemplo perfecto”, agrega Zapata.

El presidente del Cabildo también pone en valor los esfuerzos realizados para que la ciencia potencie su influencia en el desarrollo de La Palma.

“En diciembre de 2021, mientras el volcán seguía activo, inauguramos el Centro de Visitantes del Roque de Los Muchachos gracias al impulso del Fdcan. Esta infraestructura nos permite acercar a la ciudadanía y a las personas que nos visitan el espectacular trabajo que se realiza en los Observatorios. Un trabajo que se verá reforzado con el Telescopio Solar Europeo, que pronto se instalará en La Palma”, recuerda el presidente.

Desde un punto de vista más general, son más de 2.500 personas las que han conseguido un puesto de trabajo en la Isla gracias a los planes que ejecuta el Fdcan en el Grantecan, así como en los ayuntamientos o en las campañas contra el rabo de gato.

“El empleo, y en especial, el empleo de calidad, es fundamental para dinamizar la economía y hacer de La Palma un lugar atractivo y con futuro. Seguiremos trabajando para generar más puestos de trabajo y mejores oportunidades”, concluye Zapata.