El Congreso aprueba por unanimidad el proyecto de ley del nuevo REF canario

La Comisión de Hacienda del Congreso ha aprobado por unanimidad el proyecto de ley para modificar el Régimen Fiscal y Económico de Canarias (REF) para reconocer así las especificidades de las islas por su condición ultraperiférica y equiparar su financiación con el resto de las autonomías.



Todos los grupos parlamentarios han votado a favor de la iniciativa, a la que Unidos Podemos ha presentado una batería de enmiendas, que han sido rechazadas, al igual que las registradas por Ciudadanos.



El texto fija, entre otras cuestiones, una partida en los presupuestos Estado (PGE) para combatir la pobreza en las islas, planes para la formación y el empleo, el descuento del 75 por ciento a residentes en Canarias en sus viajes entre la península ibérica y el archipiélago o un tratamiento específico en materias tan diversas como la política aduanera, transportes, telecomunicaciones, infraestructuras o energías.

Pese a la unanimidad en el voto por parte de todos los grupos, Unidos Podemos ha calificado el texto de "decepcionante y tecnocrático", así como de perjudicial para los derechos a la mayoría social, mientras que Ciudadanos y el PSOE han lamentado que no se aprobara un texto "más ambicioso con una revisión profunda".



La portavoz del PP en la Comisión, Ana María Zurita, ha destacado se trata de una iniciativa "versátil" -promovida por el anterior Ejecutivo de los 'populares', ha apostillado- y que incluye iniciativas "altamente" sociales que demuestran "sensibilidad y compromiso" con "los problemas" de Canarias.



Empleo, ayudas a la formación, movilidad, sostenibilidad, mejora de las condiciones de competitividad de las empresas canarias y reconocimientos al transporte, son los principales puntos del nuevo REF, ha dicho, que ha contado con "las aportaciones" para su redacción de patronales, agentes sociales, sectores económicos y fuerzas políticas.



Por el PSOE, María Tamara Raya ha mantenido que el nuevo texto respeta las "aspiraciones" de Canarias y propicia "la igualdad" de sus ciudadanos respecto al resto de las autonomías, aunque ha aclarado que su partido hubiese apostado por "análisis concienzudo" sobre las particularidades geográficas y económicas de las islas



Se ha congratulado porque los grupos hayan apoyado un "texto más ambicioso que el original" que fue remitido en su día por el Gobierno del PP.



La portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Hacienda, Melisa Rodríguez, ha valorado el nuevo texto como "un paso adelante" y "un hito" en la "separación directa" del régimen fiscal de Canarias con la financiación autonómica, pero ha afeado al resto de grupos por no haber aceptado enmiendas que hubieran propiciado un texto "más ambicioso" y "transversal".



Meri Pita, por Unidos Podemos, ha explicado que, pese al apoyo del grupo, urge un nuevo REF que "no continúe beneficiando a las mismas minorías" y que incluya una mayor negociación social, así como "especificidades" para "mejoras sociales".



Ha criticado que los grupos hayan rechazado "la inmensa mayoría de las enmiendas" presentadas por su grupo.



Por el grupo mixto, el portavoz de Nueva Canarias en la Comisión, Pedro Quevedo, ha destacado que el nuevo REF "no son privilegios, ni limosnas" sino que "se trata de reconocer el hecho insular" y "las dificultades" que afectan a las islas para su desarrollo económico y social.



Ana Oramas, de Coalición Canarias, ha sostenido que la iniciativa "recoge reivindicaciones históricas" con "un amplio consenso social" que redundarán en la "cohesión territorial de las mismas", empleo de calidad, internacionalización de empresas o reducción de la dependencia energética, entre otras cuestiones.



Tras recibir el visto bueno de la Comisión de Hacienda del Congreso, el proyecto del nuevo REF pasa al Senado, del que regresará a la Cámara Baja para su aprobación definitiva.