Isabel Mena pide al PSOE que explique por qué no se hizo una "sucesión natural" en el Cabildo

La crisis abierta en el PSOE por la inminente remodelación de su grupo en el Cabildo de Gran Canaria continúa abierta. Lejos de acercarse posiciones tras la decisión de designar al vicepresidente de la Corporación nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas y puentear a su número dos en el grupo socialista para sustituirlo, se mantienen las tensiones. La consejera de Política Social y Accesibilidad de esa Corporación, Isabel Mena, afectada por esas decisiones, sostiene que su partido aún tiene que explicar por qué no se ha seguido la sucesión "natural" a la hora de relevar al todavía vicepresidente de la corporación insular, Luis Ibarra, que muy probablemente será nominado este viernes presidente la Autoridad Portuaria de Las Palmas. La sucesión "natural" no es otra que designarla a ella, pero el martes por la tarde la Ejecutiva Insular de su partido se inclinó por Miguel Ángel Pérez del Pino, que concurrió a las elecciones de mayo en el tercer puesto de la lista.

Isabel Mena ha señalado a este periódico que ella no fue informada con anterioridad de la decisión que se iba a tomar de cara al relevo de Luis Ibarra en el Cabildo. Se enteró el mismo día en que lo aprobó la Ejecutiva por una llamada del aún vicepresidente, casi al mismo tiempo que se enteraba la prensa. No obstante, aclara que aún no dispone de una comunicación oficial sobre la remodelación del grupo socialista en el Cabildo de Gran Canaria.

A pesar del malestar, Mena ha aclarado que no piensa dimitir de su cargo, decisión con la que se ha llegado a especular como respuesta al agravio por quienes sostienen que la decisión pretendía precisamente eso. Por el contrario, la consejera señala que no tiene ningún problema con el consejero Miguel Ángel Pérez y que la decisión del partido no tiene por qué afectar al funcionamiento de su grupo en el Cabildo de Gran Canaria, ni mucho menos al pacto que sostiene con Nueva Canarias y Podemos.

No obstante, sí considera que la Ejecutiva Insular de su partido no se ha explicado. Espera que al menos se le comuniquen las causas de por qué no se ha seguido el orden de la lista electoral, lo que no ha sido comprendido ni por ella, ni por los numerosos militantes que no han parado de mandarle mensajes de apoyo estos días. "A lo mejor la decisión tiene un sentido, pero creo que no se ha explicado lo suficiente", señala.

En cuanto al comunicado que envió el PSOE resaltando que Miguel Ángel Pérez representa mejor que nadie los valores del PSOE, Mena opina que es ofensivo para el resto de sus compañeros y compañeras, ya que cree que todas estas personas representan esos valores de la formación.

Además, en cuanto al hecho de que en el comunicado se haga mención a que su inclusión se debe a la aplicación estatutaria de las listas cremallera, asegura que sigue confiando en que el PSOE ha sido y seguirá siendo un partido feminista. Sostiene que, por ello, las listas paritarias que se incorporan en los estatutos del partido deben respetarse no solo de cara a la galería sino que para que sirvan para que mujeres con valía, competencias y trayectoria política sean visibilizadas.

La designación de Miguel Ángel Pérez como sucesor de Ibarra y no de Isabel Mena ha causado malestar en el PSOE de toda Canarias. Voces potentes dentro del partido han pedido que la Ejecutiva Insular rectifique esta decisión antes de ejecutarla. Numerosas fuentes consultadas sitúan a Sebastián Franquis como autor de la defenestración, aunque él asegura que fue una sugerencia de Luis Ibarra que la Ejecutiva hizo suya.

Desde el extranjero, donde se encuentra de vacaciones, Luis Ibarra ha confirmado a este periódico que la sugerencia de que fuera Miguel Ángel Pérez su sucesor al frente del grupo socialista fue efectivamente suya. "No solo había que valorar la valía de las compañeras y de los compañeros, sino también otras cuestiones relacionadas con un Gobierno ya constituido junto a Nueva Canarias". Ibarra insistió en que "Isabel Mena es una persona súper valiosa, buena compañera y trabajadora".

Mujeres influyentes dentro del partido están promoviendo un escrito para que la situación llegue a Ferraz, y conozcan que existe un sector del PSOE muy molesto con el hecho de que Isabel Mena no vaya a ocupar el puesto que creen que le corresponde, ya que es el proyecto que se presentó a la ciudadanía. Mena ha recibido estos días un abrumador respaldo, incluso del histórico Jerónimo Saavedra, que asegura que “el partido no se ha dado cuenta de la confianza que el pueblo ha puesto sobre él para los próximos cuatro años y no es momento para el sectarismo”.