Oramas descarta cualquier opción de que Coalición Canaria apoye a Sánchez si pacta con Podemos

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, ratificó este miércoles ante el rey Felipe VI que “no hay ninguna opción” de que esta formación apoye la investidura del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, si quiere formar un Gobierno de coalición o programático con Unidas Podemos.



Oramas señaló en la rueda de prensa que ofreció en la Cámara Baja tras la audiencia con el Rey que no facilitará ese Gobierno ni por apoyo ni por abstención y subrayó que caso distinto sería el de un Ejecutivo socialista “en minoría”. Ahí CC sí se sentaría a hablar con el PSOE como en su día hizo con el Partido Popular.



“Creo que a este país no le convine un Gobierno del PSOE con Podemos”, defendió en reiteradas ocasiones la diputada “más veterana” de todos los que acuden a reunirse con el Rey en esta ronda de contactos de la que saldrá el candidato a la investidura como presidente del Gobierno.



Oramas trasladó que el Rey estuvo “tan cordial y tan interesado” como es habitual en esta nueva audiencia en la que le indicó que CC no apoyará “en ningún caso” un Gobierno del PSOE con Podemos, ya sea en coalición o programático. “Sí estamos de acuerdo si se produjera un acuerdo en minoría por abstenciones de fuerzas políticas a sentarnos a ayudar a la gobernabilidad y de la legislatura”, concretó.



Hizo hincapié en que su partido estará dispuesto a actuar “con sentido de Estado” para llegar a acuerdos por la gobernabilidad si el PSOE no depende de un partido como Podemos, cuyas “políticas podemitas llevaron al país más rico de Latinoamérica [en referencia a Venezuela] a lo de hoy”.



Y todo ello, prosiguió Oramas, con independencia de la política llevada en los últimos meses con Canarias por parte del Gobierno socialista que “vulneró el Régimen Económico y Fiscal (REF) y el Estatuto de Canarias”. “CC no pide privilegios, no tienen precio sus votos y lo único que exigimos es el cumplimiento estricto del Estatuto y el REF”, se reafirmó.



También se declaró sorprendida por el hecho de que la ronda de consultas con el Rey se haya producido antes de que tenga lugar cualquier tipo de “interés” o “acercamiento” por parte de quien previsiblemente será el candidato a la investidura tras ganar las elecciones generales. “En 11 años que llevo eso no había sucedido”, destacó.



Por último, recalcó que “no hay nada en la investidura de Fernando que tenga que dar el señor Sánchez” y avanzó que si el presidente de su partido logra revalidar la Presidencia de Canarias pedirá de inmediato una reunión al jefe del Ejecutivo tras el “engaño” de hace diez meses, cuando CC se abstuvo en la moción para dar un voto de confianza a quien aseguró que iba a cumplir con el Estatuto y el REF y lo que pasó fue que “ni siquiera las partidas presupuestarias se transfirieron”.