AUDIO | Despedido de la Cofradía de Pescadores por criticar a la alcaldesa de Mogán

Tanausú Santana, un joven residente en Mogán, en Gran Canaria, recibió la mala noticia el pasado miércoles. Su jefe de la Cofradía de Pescadores del municipio lo iba a poner en la calle. Con la única explicación de que su comportamiento de dos días atrás, el lunes, era “una mala imagen para la empresa”, recibió la carta de despido, asegura. Sin embargo, el trabajador atribuye esta decisión empresarial a una orden de la alcaldesa del municipio, Onalia Bueno, porque era a ella y a su partido, Ciuca, a quien criticaba junto a otras dos personas cuando ocurrió el incidente al que alude la Cofradía en la carta. También apunta a este motivo Guillermo Bueno, hermano de la regidora sureña, en una conversación telefónica con la pareja del afectado.

Atteneri Oliva, la mujer de Santana, llamó a Guillermo Bueno para pedirle explicaciones del despido de su marido. “¿A ti te llegó una queja de un chico que hizo pis y tiró los cristales por fuera de la cofradía? Dicen que le faltó el respeto a la señora (que se encontraba allí) y tiró los cristales por fuera y eso no es verdad”. En ese momento Guillermo Bueno le interrumpe y le aclara: “No, perdona, a quién faltó el respeto fue a la alcaldesa, que empezó a decir de todo sobre ella”.

Según se puede escuchar en la grabación, es una trabajadora de la Cofradía de Pescadores quien le cuenta al hermano de Onalia Bueno que Tana había criticado duramente a la alcaldesa, había hecho pis delante de ella y había tirado los cristales que traía al suelo mientras ella recogía unos cartones.

Santana trabajaba hasta el pasado miércoles como camarero en el restaurante de la Cofradía de Pescadores de Mogán. Allí llevaba siete meses y tenía contrato hasta abril. El miércoles estaba con su mujer haciendo unas compras cuando le llamó su encargado y le dijo que fuera a su puesto de trabajo, que el jefe lo iba a despedir. La explicación era “la mala imagen que daba a la empresa y no respetar las normas”. El lunes había ido a tirar los cristales y se encontró, en el lugar donde se depositan, con una de las trabajadoras y otro hombre. “Estaban allí hablando de política y yo di mi opinión; a los dos días estaba en la calle”, lamenta. Después de ocurrir esto, la mujer de Tana fue a hablar con la alcaldesa pero ella le aseguró que “no estaba enterada de nada”, afirma el despedido a este periódico.

Tras exponer su caso, el joven asegura que estos asuntos son muy usuales en el municipio de Mogán. Cuenta que él trabajaba en una lavandería del municipio y que Onalia Bueno, cuando estaba en la oposición, había advertido de que iba a cerrarla. “Me aseguró que cuando fuera alcaldesa iba a tener mi puesto de trabajo en el Ayuntamiento. Hoy en día si yo he estado trabajando es porque me lo que he buscado yo. A mí el Ayuntamiento no me ha dado nada”, señala.

“Así se ha ganado ella los votos”, recalca. “Ofreciendo puestos de trabajo a la gente, pagando alquileres, comprando trajes de boda, lavadoras, neveras. Un partido que engaña a la gente”. Santana afirma que no va a tomar medidas contra la empresa que lo despidió porque “no sabes la vuelta que da la vida”, subraya que su jefe le pidió que lo entendiera y que eso era una mala imagen para le empresa. “Me dieron un papel en el que dice que me habían avisado de las normas, pero eso no es una norma”, sentencia.

Este periódico se puso en contacto con la alcaldesa, pero al coger el teléfono e indicar que llamábamos desde Canarias Ahora cortó la llamada.