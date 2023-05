Iniciativa por La Gomera ve sospechosa la escasez de policías locales en la isla

Aarón Rodríguez Ramos, cabeza de lista de la candidatura al Parlamento de Canarias de Iniciativa por La Gomera, considera que “la escasez de agentes de la Policía Local en La Gomera no es casualidad y responde a una lógica muy perversa de desidia institucional, tanto de los gobiernos locales, como del Gobierno de Canarias”.

Desde la formación progresista se dan datos contundentes: “Hace 15 años en toda la isla de La Gomera había en activo 22 agentes: uno en Agulo, dos en Alajeró, dos en Hermigua, 12 en San Sebastián, dos en Valle Gran Rey y tres en Vallehermoso. Actualmente quedan en activo 7 agentes de Policía Local, dándose la situación que ninguno de los municipios del norte cuenta con agentes”, afirma Rodríguez Ramos.

Para el candidato de Iniciativa por La Gomera (IxLG) “la falta de voluntad política local unida a la dejadez del Gobierno de Canarias, donde la ASG de Curbelo dice ser protagonista y quiere seguir aspirando a serlo, es la causa y desde nuestro punto de vista no es casualidad, sino que responde a una estrategia de desmantelamiento de lo público que se da en La Gomera. Se propone privatizarlo todo desde el mantenimiento de carreteras hasta temas tan sensibles como los Centros Sociosanitarios o la seguridad, en una isla donde no tenemos tampoco un cuerpo de Bomberos Profesionales”.

Desde IxLG se denuncia que en La Gomera nunca se ha llegado a cumplir con lo que estipula el Decreto 75/2003, por el que se establecen las normas marco y otras normas de coordinación de Policías Locales de Canarias, que fija la ratio de Policías Locales por cada 1.000 habitantes en 1,8 agentes. “De esta forma, en San Sebastián debería haber mínimo 19 agentes, donde ahora sólo hay cinco; en Vallehermoso debería haber cinco agentes, donde ahora no hay ninguno; en Agulo dos agentes, ahora no hay ninguno; en Alajeró cuatro agentes, ahora sólo hay uno; en Hermigua tres agentes, ahora no hay ninguno; en Valle Gran Rey 8, ahora hay uno solo agente en activo”.

Rodríguez Ramos aporta otro dato: “En el cómputo general, si observamos la ratio por islas, La Gomera vuelve a tener el peor dato ya que posee el menor de todas ellas, con sólo 8 agentes sobre los 42 que debería tener”.

Para el cabeza de lista de la candidatura al Parlamento de Canarias de Iniciativa por La Gomera, “los gobiernos locales tienen buena parte de la culpa, pero no debemos olvidar que el Gobierno de Canarias porque no hace cumplir el Decreto que ellos mismos aprobaron. Y las formaciones presentes en el Parlamento de Canarias también tienen su parte de culpa por no haber impulsado de una vez y de forma perentoria la Ley de Policía Local”.