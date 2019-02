El presidente de la Comisión Nacional de la Competencia advierte de que bonificar al 75% las tarifas aéreas "no tiene sentido"

El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), José María Marín, ha informado este viernes a los diputados canarios de que subir las bonificaciones al transporte produce precios más altos y mayores beneficios para las empresas, pero "ustedes sabrán".



"Los precios bonificados se traducen en una subida de precios y en un aumento de la cuenta de resultados de los accionistas, eso pasa siempre, ustedes sabrán por dónde quieren ir, eso es el abc de esta historia", ha dicho Marín en una comparecencia en una comisión parlamentaria en el Parlamento de Canarias por invitación del PP.



Marín también se mostró muy sorprendido de que se subvencionen los vuelos en la "clase business", y al respecto comentó lo mismo: "ustedes sabrán, es su responsabilidad".



"Pasar de una subvención del 50% al 75% no tiene sentido, perdonen mi claridad", insistió el presidente del organismo regulador, porque el resultado siempre es el mismo, que suben los precios, aumenta la cuenta de resultados de las empresas y los beneficios son para los accionistas.



Marín se pronunció así ante las preguntas de los diputados, a los que también respondió sobre el pronunciamiento contrario de la CNMC a la regasificadora de Granadilla, del recurso contra la regulación canaria del alquiler vacacional y del elevado precio de los combustibles en las islas periféricas, entre otros asuntos.



El análisis que hizo la CNMC sobre la regasificadora es muy simple, les explicó Marín: "Sus gastos son superiores a sus ingresos y el desfase lo asumen el resto de consumidores de gas españoles, eso la CNMC no lo puede asumir".



"Si ustedes encuentran quién pague esa diferencia lo reconsideraremos, pero si es el resto de consumidores de gas no podemos aprobarlo", advirtió.



En cuanto al alquiler vacacional, señaló que su regulación tiene que ser justificada y proporcional, "pero decir que en las zonas turísticas no puede haber apartamentos turísticos, no conduce a nada", no se trata de prohibir "hay que echarle algo más de imaginación", recomendó.



El modelo de alojamiento está cambiando, la primera empresa de pernoctaciones del mundo no tiene ni una sola cama en propiedad, es un asunto muy complejo que afecta a ciudades de todo el mundo y se dan soluciones distintas, apuntó.



"Hay que legislar de acuerdo con la realidad, es frecuente que las normas vayan por detrás de la realidad, pero tratemos de no quedarnos muy atrás", recomendó.



Respecto al precio de los combustibles en las islas periféricas, superiores en 15 o 20 céntimos por litro, indicó que donde "el mercado solo da para un operador" y no se puede introducir competencia la única alternativa es "una regulación fuerte".



"A los operadores les sienta fatal una regulación muy fuerte y hacen todo lo posible para que no ocurra, pero ustedes saben mejor que yo lo que tienen que hacer", les dijo a los diputados, que lo despidieron con aplausos.