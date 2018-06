Coca-Cola financió con 240.000 euros una cátedra de hidratación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

La Fundación Coca-Cola financió en el año 2017 con 240.000 euros la Cátedra Internacional de Estudios Avanzados en Hidratación (CIEAH), del Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias (IUIBS) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), según recoge la web de la empresa de refrescos en España en su apartado de colaboración y de ayudas a la investigación en lo referido a la nutrición.

Esta cátedra, inaugurada hace poco más de un año, se autoproclama como la heredera del European Hydration Institute (EHI), que fue cerrada en octubre de 2016 después de que el periódico británico The Times desvelara un año antes que el gigante de las bebidas azucaradas había destinado hasta 6,6 millones de euros.

Aunque el EHI dependía de la Fundación de Nutrición de Italia, la Fundación Española de Investigación Nutricional, Coca-Cola y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y su directora era la británica Jane Holdsworth, tenía su sede en España y fue creado en el año 2011 por Coca-Cola España. La historia de este instituto, como ha contado una publicista a este periódico, se remonta al 2010. En ese año la empresa de refrescos quería realizar una estrategia en la que se pusiera en valor el agua y la vida saludable, y se propuso la creación del EHI.

Como cuenta Antonio R. Estrada, del proyecto sinAzucar.org, que fue quien compartió en redes sociales la financiación de la empresa a la cátedra de la universidad grancanaria, esta estrategia es habitual en las grandes compañías y forma parte de los grupos de presión de esta industria. "Quiere influir mediante el uso de este tipo de organismo e institutos y demás sociedades que se hacen pasar como independientes para promocionar el consumo de refrescos", sostiene Estrada.

"Esta cátedra avanzada nace como heredero de este instituto [el EHI], que continúa con la misma actividad, recibe ayudas y promociona de alguna forma el consumo de refrescos, pone el consumo de refrescos en la misma altura que el agua para hidratarse. Cualquier sociedad de nutrición seria primaría el agua respecto a cualquier otra bebida. En esta cátedra se es mucho más laxo con los refrescos, todo hace que huela muy mal", recalca el encargado de sinAzucar.org, web en la que se muestra el contenido del azúcar de los productos del sector de la alimentación. "El refresco no debe ser una opción adecuada para hidratarse", subraya, aunque reconoce que el hecho de que Coca-Cola sea parte de la financiación no incumple la ley, pero "sí que no es ético".

Cantidad de azúcar que contiene un Aquarius sinAzucar.org

Así mismo, señala que en el caso del Aquarius, bebida que es una de las más importantes de Coca-Cola, en la publicidad se está asociando a la hidratación diaria cuando en realidad también es una de los refrescos que más azúcar tiene.

Cátedra que promueve estilos de vida saludable

Cuando se anunció, en mayo de 2017, la creación de esta cátedra en la ULPGC, se explicó que esta tenía entre sus objetivos el desarrollar y promover proyectos de investigación sobre hidratación humana y estilos de vida saludable. Su director es el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública Lluís Serra-Majem, que en el EHI era el viceportavoz.

En la web de Coca-Cola España sale que el pasado año la empresa pagó 45.000 euros en concepto de colaboración para realizar una conferencia, sin concretar cuál; 24.000 euros para financiar los boletines informativos de la citada cátedra; 30.000 euros en ac ciones de formación de profesionales; 120.000 euros para la organización del III Congreso Internacional y V Español de Hidratación que se celebró en Bilbao; y una beca de 21.000 euros para una ayuda en la investigación para la creación de una tabla de la composición de los alimentos.

Serra-Majem apunta que el primer año de vida de la cátedra contó con un presupuestos de 300.000 euros, de los cuales 35.000 provinieron de Coca-Cola y el resto de la financiación de la compañía fue destinada a financiar diversas acciones, crear la página web y para el foro celebrado en el País Vasco. Además, insiste en que "no cobro nada" por ser el director de la CIEAH.

"Cuando se creó la inglesa la única financiera era Coca-Cola, desde un punto de vista ético se exigía diversificar la financiación", admite Serra-Majem. "Reconocemos que en el pasado se han hecho cosas mal y hay que corregirlo, yo sí que estoy a favor de la financiación público-privada en temas de investigación y lo apoyo al 100%, esto nunca me ha supuesto ningún tipo de conflicto a nivel personal", aclara el profesor universitario.

Serra-Majem justifica por qué se decidió seguir, una vez clausurado el European Hydration Institute, con esta cátedra en la ULPGC que hasta ha heredado también el logo. "A nivel más modesto lo trajimos para aquí y la orientamos más para la investigación y lo diversificamos a otros sponsors, darle un carácter de transparencia e investigación y seguir trabajando a favor de la hidratación porque nos parece un tema muy importante. Yo entiendo que hay gente que le cruja un poco, pero antes de perder todo este legado de una fundación que tenía su patronato a nivel europeo... a mí me sabía mal que todo esto quedara en nada, la gente sigue consultando".

Canarias es una de las comunidades autónomas con más obesidad entre sus ciudadanos. Esta semana se conoció que en las Islas el 20% de la población tiene esta patología, lo que le sitúa en la quinta comunidad con más obesos de España, aunque ha mejorado respecto a 2005, cuando el Archipiélago era de las comunidades que estaban a la cabeza.

Ante esto, Serra-Majem acepta que la industria de las bebidas azucaradas es una de las principales culpables a la hora de provocar la obesidad -"soy el primero en denunciarlo"- pero para él esto no quita "que también puedan vender agua y productos sin azúcar".