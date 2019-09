Concentraciones feministas toman las calles de Canarias en la 'Noche Violeta': "Juntas, no tenemos miedo"

Numerosas concentraciones feministas han tomado las calles de Canarias durante esta Noche Violeta, celebrada este viernes 20 de septiembre, para protestar por el aumento de la violencia machista. Solo en este último año 42 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, según los datos oficiales del Ministerio, pero son muchas más.

Se trata de un año en el que además se ha incrementado la violencia sexual y en el que las mujeres quieren mostrar su hartazgo: "No queremos correr con las llaves en la mano y el corazón en un puño". Por ello, hoy han gritado con fuerza que "juntas, no tenemos miedo".

Una de las mujeres que lideraban la concentración celebrada en el sur de Gran Canaria, ha lamentado que el asesinato de su hija "no haya servido para nada" y que le genera un profundo dolor los asesinatos de mujeres y niños. "El día que asesinaron a mi hija, lo primero que perdí fue el miedo para todo" y por ello insistió en que las mujeres que no tengan miedo, porque "una mujer que no tiene miedo es un peligro para todo el sistema patriarcal que tenemos en España".

Las luces violetas han alumbrado las calles de España en numerosas concentraciones organizadas por distintas asociaciones en más de 50 puntos de todo el país. El objetivo era "reivindicar una declaración de emergencia feminista tras los devastadores datos que ha dejado la violencia machista este verano".

El manifiesto de la Red Feminista de Gran Canaria subrayaba que "la Emergencia se decreta en casos de perturbación de la paz de un Estado, como consecuencia de graves circunstancias que afectan o impiden la vida normal de una comunidad".

La Noche Violeta es una iniciativa que nace en Alicante y las Islas se han sumado. Se han celebrado concentraciones en la Avenida de Canarias (Vecindario, Gran Canaria), en la Plaza de la Iglesia (Puerto del Rosario, Fuerteventura), en la Plaza de España (Santa Cruz de La Palma, La Palma), en la Placeta a Plaza de España (Los Llanos, La Palma), en la Plaza de La Concepción (La Laguna, Tenerife) y en La Plazuela (Arrecife, Lanzarote).