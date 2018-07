Susana Domínguez (Bosques Sin Fronteras): "Me ha impactado ver el casco de Tejeda desierto"

Susana Domínguez es la presidenta y fundadora de Bosques Sin Fronteras. Es ingeniera forestal por la Universidad Politécnica de Madrid e ingeniera de montes por la Universidad de Valladolid. Desde la asociación ha promovido y dirigido el proyecto nacional Árboles Leyendas Vivas, el primer catálogo nacional de los árboles más singulares del territorio español, el programa de viajes Abraza tus árboles, la convocatoria del premio Árbol y bosque del año y la edición de la colección Cuentos desde el bosque. Es autora de varias exposiciones itinerantes sobre árboles que han recorrido toda la geografía nacional y ha publicado numerosos libros y artículos. Actualmente es miembro del grupo de trabajo de comunicación forestal de la FAO y miembro fundador del Grupo Europeo de Ciudades Verdes del Sur de Europa (GSEC).

La Asociación de Vecinos de Tejeda y la Unión de Asociaciones de la Reserva de la Biosfera le han encargado un informe técnico

Voy a tomar mediciones relativas al tamaño de los árboles, a la posible relativa a edad que tienen, también a la superficie del árbol, es decir, la envergadura de la copa que es la que nos va a indicar los aportes que realizaban y lo que haremos es medir todos estos parámetros para sacar conclusiones sobre los valores medioambientales que tenían antes de ser trasplantados o talados.

Usted es presidenta de Bosques Sin Fronteras que es la organización que lidera la defensa vegetal en nuestro país, ¿puede decirnos por qué es tan importante que protejamos a los árboles?

Es de gran importancia porque están muy ligados a nuestra salud, los árboles y bosques son los pulmones de la sociedad urbana de hoy en día, son una fuente de vida, no solo a nivel de salud física sino de salud mental debido a la necesidad que tiene el ser humano de estar cerca de lo verde y de poder trabajar y vivir en un entorno adecuado.

¿Cómo de ardua es la labor de divulgación y conservación que realiza BSF?

Sí, es difícil, porque en todos los lugares del mundo los árboles siempre son los últimos y no existe una protección adecuada, sobre todo en medios urbanos. Nosotros estamos centrados en su protección y conservación desde el año 2002 y es una labor muy necesaria en la que creemos y debemos continuar, en especial, estamos centrados en la ayuda que nos dan los árboles y ese es el motivo por el que hemos venido a Canarias. Estamos aquí porque vemos que este es un momento histórico gracias a la movilización que está habiendo en Gran Canaria y, en particular, en Tejeda y queremos servir de altavoces y revertir esta situación. Se están cortando y haciendo auténticas barbaries y hay que establecer límites y poner más en valor lo que nos aportan los árboles.

¿Qué es lo que más le ha impresionado del caso de Tejeda, de las imágenes que ya ha visto de las talas y trasplantes y ha tenido la oportunidad de comprobar in situ?

Me ha impresionado porque sé cómo estaban anteriormente, cómo estaban colocados en hilera en esa avenida tan bonita y ahora me ha impactado verla desierta, creo que esto es algo muy flagrante. Además, era de las pocas arboledas que tenía Tejeda que, además, tenía un valor paisajístico, cultural y ambiental muy importante. También me ha sorprendido la poca sensibilidad que ha mostrado el Ayuntamiento al no tener en cuenta la movilización ciudadana, esas son las cosas a destacar.

Susana Domínguez, presidenta de Bosques Sin Fronteras, en Tejeda Canarias Ahora

La Asociación de Vecinos de Tejeda no es el único movimiento vecinal en Canarias, precisamente este sábado a las 21.00 celebran una asamblea vecinal y participa usted en representación de BSF, pero también contarán la presencia de la Mesa del Árbol de La Orotava

Sí, también conozco el movimiento ciudadano que se ha despertado en La Orotava y aplaudo que se unan y remen en la misma dirección. Se pueden generar sinergias entre los dos movimientos vecinales y ayudar mutuamente en esta lucha a favor de los árboles. En Tejeda van a constituir también una Mesa del Árbol y tienen previsto poner en marcha una campaña de recogida de firmas para presentar en el Parlamento de Canarias una iniciativa legislativa popular para que se proteja por Ley a los árboles urbanos. Desde Bosques Sin Fronteras les vamos a apoyar absolutamente.

No es la primera vez que viene usted a Canarias por un motivo similar, ya había participado activamente para salvar de la tala al Árbol del Responso de la calle Reyes Católicos de Vegueta en Las Palmas de Gran Canaria.

Y gracias a esa movilización pudimos pararlo. Yo me dedico a los árboles, esta es mi vida, pero creo que es algo por lo que debemos luchar todos, no es una cosa de BSF, es una responsabilidad colectiva. Lo que sí noto es que en Canarias hay una sensibilidad especial que demuestra que, no todos, pero sí gran parte de los canarios tienen apego a sus árboles y los valoran, lo cual me parece sumamente importante.

Para salvarlos existe la posibilidad de incluirlos en el Catálogo Nacional de Árboles Singulares, usted es la responsable de este proyecto que ha logrado crear una completa base de datos que ronda los 4.000 registros de árboles singulares

Tenemos este catálogo abierto a más incorporaciones, está reconocido por el Ministerio de Medio Ambiente, pero no tiene una legislación detrás. Es esencial porque sirve de ayuda para que los árboles registrados se tengan en consideración y puede ser una iniciativa interesante para intentar protegerlos para que no exista ningún peligro para los ejemplares incluidos en él.

Para finalizar me gustaría que nos dejara un mensaje positivo y detallara de qué manera influyen los árboles en la salud de la población y en el medio ambiente. Conociendo los beneficios podremos apreciarlos más

Está demostrado con estudios científicos e incluso programas informáticos con los que trabajamos a diario los ingenieros forestales que los árboles guardan una relación directa con nuestra salud y calidad de vida en las ciudades.

El árbol que tenemos delante de casa es el que nos protege de los contaminantes que hay en la atmósfera y conllevan multitud de enfermedades, incidiendo de forma secundaria en muchas otras. Los árboles son filtros excelentes que nos salvan de esas partículas finas en suspensión y además aportan una cantidad de oxígeno al aire que respiramos y pueden absorber hasta 150 kg de CO2 al año, así que capturan y fijan CO2 y, al mismo tiempo, nos ayudan a convivir en zonas de altas temperaturas.

Bajo la copa de un árbol puede haber hasta cinco grados menos de temperatura respecto al resto del espacio que queda a la intemperie, se ha constatado que termoregulan los exteriores y en zonas expuestas continuamente al sol puede llegar a medirse 60 grados Celsius mientras que si se colocan árboles se puede reducir hasta 30 grados menos, no solo mejoran sino que evitan el calentamiento del asfalto o del cemento que es lo verdaderamente importante ante el cambio climático en las ciudades, para que no exista o sea menos fuerte. Los árboles tienen unos valores que no se conocen en la mayor parte de los casos pese a que tienen repercusiones en la salud física y aún más en la mental. El nivel de estrés desciende con un simple paseo por el bosque o un espacio arbolado. Por algo será que la gente escapa los fines de semana al monte, a los parques y jardines. Somos organismos animales acostumbrados durante milenios a vivir en el entorno natural y el árbol nos recuerda esa naturaleza a la que pertenecemos.