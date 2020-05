El nuevo consejero de Educación ultima las instrucciones para las clases de junio y afirma que la "voluntariedad" será para el alumnado

Las instrucciones sobre cómo se desarrollará la vuelta de parte del alumnado de Canarias a las aulas a partir de la próxima semana aún se están ultimando. La exconsejera de Educación, María José Guerra, que dimitió el pasado lunes después de las tensiones internas en su equipo, dejó preparada una orden a falta de firmar que el nuevo consejero José Antonio Valbuena está revisando. “Faltan algunos flecos”, admite y añade que estará lista en los próximos días. No obstante, sí ha aclarado que la voluntariedad será para el alumnado y que confía en que la comunidad educativa volverá a las aulas si algunos de sus estudiantes requieren de estas clases de refuerzo.

"Ese debate no existe", ha subrayado, para añadir que no es necesario amenazar a la comunidad educativa, ya que nadie le tiene que decir a los docentes si tienen que acudir a su puesto, una profesión en la que recordó que existe vocación de servicio público, la misma que asegura que a él le ha llevado a aceptar el reto de liderar la Consejería de Educación de forma provisional.

Valbuena ha comparecido este miércoles en comisión parlamentaria ante la presión de PP y CC y su negativa a aplazar esta cita, que estaba prevista cuando aún María José Guerra era consejera. Los grupos que sostienen al Gobierno no han formulado preguntas ya que el nuevo consejero tomó posesión hace menos de 48 horas y entendían que no era el momento. Especialmente críticos se mostraron los diputados Manuel Marrero (Podemos) y Omar López (PSOE) que consideran que Valbuena aún acaba de aterrizar y no tiene tiempo que perder ya que tiene por delante la tarea de ultimar el fin de curso y confeccionar el próximo. La intervención fue preparada "15 o 20 minutos antes de entrar", admitió el nuevo consejero, que a lo largo del lunes por la tarde y del martes hasta bien entrada la noche y parte de la madrugada asegura que no ha dejado de hablar con representantes de la comunidad educativa y de ponerse al día.

El nuevo consejero ha tenido buenas palabras para la exconsejera, a quien ha recordado por su apuesta con el alumnado en situación vulnerable, con la entrega de tabletas de conexión con tarjeta SIM, una práctica que se mantendrá y reforzará el próximo curso. También se mantendrán las becas de comedor para el alumnado de cuota cero, que ahora consiste en una tarjeta monedero recargable de 120 euros y que se mantendrá, en principio, hasta finales de año. No obstante, Valbuena ha solicitado un informe detallado de cómo ha funcionado este sistema y si hay familias que han tenido problemas para acceder.

Por su parte, PP, Coalición Canaria y Ciudadanos se mostraron más críticos con la gestión de la anterior consejera. Vidina Espino (C's) insistió en preguntar por qué no se había sustituido esta área por la viceconsejera del área, Dolores Rodríguez, con la que es conocido que María José Guerra no tenía ya apenas relación. Por su parte, la diputada Beatriz Calzada (CC) llegó a solicitar que se renueve al equipo de la consejería: "Con la dimisión de la consejera no es suficiente", subrayó la diputada. Ambas parlamentarias también reprocharon que los grupos que sostienen al gobierno no hayan formulado preguntas y que afearan a la oposición que las mantuvieran: "Porque el Gobierno no haga bien su trabajo, no quiere decir que nosotros no hagamos el nuestro que es fiscalizar a la oposición".

Por su parte, las diputadas de Nueva Canarias, Carmen Hernández y de ASG, Melody Mendoza han mostrado su predisposición a colaborar con el nuevo consejero. "Vamos a necesitar muchas manos y muchas cabezas pensando", subrayó Hernández, quien agradeció el mensaje de tranquilidad de Valbuena en su primera intervención al frente de Educación.