El consejero de Educación anuncia que las nuevas plazas para alumnado de cero a tres años se retrasan a enero en Canarias

Las nuevas plazas de educación infantil de cero a tres años (que se corresponden a la segunda fase del plan impulsado por el anterior Gobierno de Canarias) se retrasan al mes de enero. Así lo ha anunciado este jueves el nuevo consejero de Educación, Hipólito Suárez (PP) en la toma de posesión de los nuevos cargos de la Consejería, donde ha mencionado su intención de poner a trabajar a su equipo por un “pacto por la Educación”.

Suárez hizo referencia a las 1.196 nuevas plazas educativas que tocaba incorporar este año y que se sumaban este curso a las 1.293 puestas en marcha en el curso anterior. Cabe recordar que por primera vez se abrieron las aulas de los colegios a menores de dos años en más de 30 centros públicos.

En declaraciones recogidas por la agencia Efe, Suárez ha señalado que “no se han sacado a licitación algunas obras, las obras previstas en la isla de La Gomera y La Palma han quedado desiertas y las licitadas no se han puesto en marcha” e insistió en que las plazas previstas para septiembre “no van a ser posibles por muchas razones”.

Preguntada por estas declaraciones a la anterior consejera de Eduación, Manuela de Armas (PSOE), subraya que su equipo realizó los trámites e hizo todo el trabajo para que las plazas salieran adelante. Apunta que en el anterior curso también se explicó a los padres que los menores de cero a tres años empezarían un poco más tarde que el resto, pero se produjo una incorporación a finales de septiembre.

De Armas recuerda a este periódico que por estos motivos “la Consejería de Educación no descansa en verano” y que ahora el nuevo equipo deberán hacer los nuevos dirigentes es trabajar para que esas plazas estén cuanto antes.

En esos términos también se mostró el nuevo consejero este jueves y señaló que se está “trabajando a destajo para poder darle una solución lo más rápido posible”.

Durante su discurso, el nuevo consejero ha señalado que esta será la legislatura “donde todos serán escuchados y tratados con el máximo respeto. No entiendo esta labor de otra forma que no sea con diálogo y con los oídos y la mente bien abierta para recibir aquellas aportaciones beneficiosas para este cometido”.

“Estaremos al lado del personal docente y no docente; del alumnado; de los padres y madres, de las familias con niños con necesidades especiales; de los colectivos educativos y sociales que se involucran en la Educación... Atendiendo sus necesidades diarias de servicios e infraestructuras, pero también poniendo en valor el esfuerzo que realizan; la figura esencial que suponen para el buen funcionamiento de la comunidad; y prestando especial atención a la salud mental y la enfermería escolar, tan importante sobre todo tras la pandemia que acabamos de superar”, dijo.

“Nos hemos puesto manos a la obra desde el primer minuto; estamos manteniendo ya reuniones y encuentros con diferentes colectivos, con organizaciones. Porque no hay un solo minuto que perder; hay mucho por hacer y queríamos empezar cuanto antes”, remarcó.

Además del consejero Poli Suárez, le acompañarán en el área: Manuel Peinado Bosch, secretario general técnico de la Consejería; José Manuel Cabrera Delgado, viceconsejero de Educación; Mónica Ramírez Barbosa, directora general de Personal y Formación del Profesorado; David Pablos González, director general de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación; José Francisco Pérez Martín, director general de la Actividad Física y el Deporte, y Lorena Hernández Labrador, directora general de Deportes Autóctonos.

El consejero de Educación ya ha mantenido una reunión con los sindicatos a la que no ha asistido una de las organizaciones sindicales con mayor presencia en la Mesa Sectorial, STEC-IC. ANPE había instado a que se produjera este encuentro desde el pasado lunes para trasladar las necesidades del sector.

Según afirma STEC-IC la reunión se convocó con solo 24 horas de antelación y por este motivo considera que se ha producido un “mal comienzo”,“convocando a esta organización sindical sin explicar el motivo y en un plazo tan exiguo que consideramos de todo punto inaceptable”.

“Todo induce a pensar que se trata de un apresurado acto protocolario de ”marketing“ del Consejero de Educación y el partido que lo sustenta (PP), de cara a intentar obtener rédito electoral respecto a los comicios generales del próximo domingo y a costa del conjunto de la Comunidad Educativa”, subrayó el sindicaro en un comunicado.

El pacto de Gobierno de Canarias, del que formarán parte Coalición Canaria, PP, ASG y AHI, acuerdan una reforma educativa. El PP además recogía en su programa la necesidad de avanzar hacia la “excelencia” educativa y fomentar el “bilingüismo”, las competencias digitales y en reconocer la labor docente. También la formación subraya la importancia de ofrecer mejores servicios y acompañamiento al alumnado on necesidades específicas educativas en todas las etapas, “de la manera más personalizada y multidisciplinar posible”. Así mismo, aboga por cumplir con la Ley de Atención Temprana y se comprometía según ese documento a aumentar el número de plazas de tránsito a la vida adulta.

El documento ratificado entre PP y CC remarca que se apostará por disponer “de los recursos necesarios para hacer a cada alumna y alumno protagonistas del sistema”. No especifica que se vaya a cumplir con el requisito legal (según la norma autonómica de educación) de destinar el 5% del PIB de Canarias a esta área.

La anterior Consejería de Educación, lidera por Manuela de Armas (PSOE) puso en marcha el Plan de Educación Infantil de cero a tres años que supuso la creación de 597 plazas en 34 centros educativos de la Consejería en este curso 2022/23. Era la primera vez que Canarias contaba con plazas públicas gratuitas de estos niveles en colegios.

Para el próximo curso había previstas 1.791 las plazas y 99 centros con esta oferta educativa. La previsión del anterior Ejecutivo canario era crear al menos 3.879 plazas en tres cursos, de forma que en 2024/25 el Archipiélago disponga de 9.369 plazas.

