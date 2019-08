Una joven de Arucas busca 40.000 euros para operarse de una enfermedad rara en Alemania

Sheila Castellano es una joven del municipio de Arucas, en el norte de Gran Canaria, que con solo 20 años se enfrenta a varias enfermedades de compresión de arterias y venas. A través de la plataforma Gofundme ha comenzado una campaña con el objetivo de recaudar 40.000 euros para ser operada en Alemania, donde se encuentra el único médico especializado en este tipo de dolencias y que le ofrece la garantía de mejorar. Su mayor deseo es comenzar a hacer una vida normal.

La enfermedad de esta joven comenzó cuando apenas tenía 10 años. Los dolores de barriga no cesaban siendo solo una niña, malestar, pérdidas de conocimiento… pero a través de las pruebas médicas no daban con lo que realmente tenía. “Buscando lo que tenía y no lo encontraban, los médicos aquí le llegaron a decir que era psicológico”, cuenta su madre, Soraya Sánchez.

La situación se agravó en septiembre del año pasado. Un día se le "trancó" el duodeno y dejó de comer, hasta que le diagnosticaron el síndrome de cascanueces (la compresión de la vena renal izquierda entre la aorta y la arteria mesentérica superior). En ese momento le hicieron un bypass gástrico para que pudiera alimentarse y le pusieron un stent en la vena renal.

Ante esta situación, la joven acudió al mismo nefrólogo que la trataba en el Hospital Doctor Negrín, ya que nunca la había chequeado un especialista cardiovascular, quien le aconsejó que buscara segundas opiniones porque en España no iba a tener salidas.

Soraya Sánchez comenzó rápidamente a buscar especialistas relacionadas con estas enfermedades. "Llega un momento en el que no te queda otra que salir fuera", señala. En una página web se dio cuenta de que varias personas que tenían esta enfermedad en el país se habían desplazado a Alemania, donde se encuentra un especialista en este tipo de dolencias, para pedir un diagnóstico y operarse allá.

Madre e hija emprendieron viaje a Alemania y, después de estar 10 días ingresada, a Sheila le diagnosticaron más compresiones de las que creían. Según explica la madre de la joven, la operación del duodeno que le hicieron en la Isla “está mal hecha”. Además, “tiene cogido el diafragma, el tronco celíaco, deben quitarle el stent de la vena renal, ya le llega al ovario izquierdo y al útero, es decir está de arriba a abajo”. “Y aquí no lo ven”, lamenta Sánchez.

En ese país le dieron una solución a sus nueve años de lucha. Una operación podría acabar con los males de Sheila y emprender el camino hacia una vida normal. Es una cirugía de alto riesgo, pero la joven está esperanzada y confiada de que “alguien” le pueda ayudar a comenzar su nueva vida. “La garantía que nunca me han dado aquí me la dan en Alemania”. La madre sabe que la recuperación de su hija será difícil, de seis meses a un año, pero espera que a la larga le recompense.

Desde septiembre del año pasado, Sheila se pasa todo el día metida en su casa. La joven no puede hacer lo que haría cualquier persona de su edad, tuvo que dejar su trabajo. “Si camina la sangre no le circula, las compresiones que tiene le impiden tener un vida normal”. Come muy poco y ha perdido más de nueve kilos, que no logra recuperar. “Es todo muy complicado”, lamenta su madre.

A través de esta campaña, que está obteniendo una buena respuesta, esperan poder conseguir el dinero necesario para volver a Alemania y someterse a la operación que le cambiará la vida.

Puedes colaborar a través de este enlace: Cirugía en Alemania de enfermedad rara