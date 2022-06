El PP considera que el Plan Rector del Teide es una “barbaridad” y aboga por “regular” y no “prohibir” su acceso

El presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, ha dicho este martes que el borrador del Plan de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide es una “barbaridad”, por lo que ha solicitado al Gobierno regional que lo retire, para que haya diálogo y aportaciones de los colectivos afectados.

El presidente de Tenerife, sobre el Plan Rector del Teide: "Hay que poner sentido común y un fisquito de cabeza"

En rueda de prensa, Domínguez también ha pedido que el consejero de Transición Ecológica, Luchas Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, comparezca en el pleno del Parlamento de Canarias y explique esas declaraciones que ha hecho acerca de si es una barbaridad subir al pico del Teide y si hay que prohibir la entrada de forma absoluta.

Ha insistido en que es necesario el diálogo y las aportaciones de los colectivos afectados, así como que se escuche a los ciudadanos, y Manuel Domínguez ha reconocido que es preciso ordenar, regular y proteger el Parque Nacional del Teide, pero no prohibir, y en el borrador del plan de uso y gestión lo que se hace es “prohibir”.

El presidente del PP ha declarado que, como tinerfeño, siente que un pedacito de las Cañadas del Teide es suyo, y ha recordado que el parque nacional no pertenece al Gobierno canario ni al Cabildo de Tenerife, y sí a los ciudadanos, “que tenemos el derecho de hacer un buen uso” del mismo. Ha destacado que es parte de esas personas que han heredado costumbres como las de visitar el Parque Nacional, y ha recordado que los antepasados vivían de recoger leña, de la cacería y de la recogida de pinocha.

Es cierto que los tiempos han cambiado y que es necesario adaptase y proteger el medio ambiente, pero “no podemos separarnos, no nos pueden divorciar” del Teide, ha subrayado Domínguez, quien ha añadido que el Ejecutivo no tiene derecho a decir a los ciudadanos que no pueden disfrutar de esos lugares.

El anuncio de este proyecto ha generado controversia entre los canarios: establece que, desde su aprobación, se restringirá el acceso al pico más alto de España tanto para los turistas como para la población local. La intención, tal y como expuso el directo del Parque, Manuel Durbán, es evitar atascos y fomentar el transporte público y colectivo frente al uso del coche.

El Clúster Audiovisual de Canarias (CLAC) ha sido uno de los primeros en mostrar su preocupación, así como Tenerife Film Commission, empresa dependiente del Cabildo insular, y personas que practican deporte en el Parque Nacional del Teide también han expresado sus dudas sobre las limitaciones.

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, también ha manifestado al respecto no ser “excesivamente radical” con el borrador del plan, que ahora mismo está en fase de exposición pública, y alcanzar un “punto medio” entre la protección medioambiental y las actividades económicas.

Por su parte, el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, abogó la pasada semana por que se autoricen rodajes audiovisuales en El Teide “de forma selecta” y no los 365 días del año.

Sí Podemos, a favor de que se apruebe

Sí Podemos Canarias ha llamado este lunes a la participación ciudadana en la redacción del plan. La organización defiende que se cumplan las restricciones en este espacio protegido y reclama al Cabildo de Tenerife que “presente el pertinente estudio de impacto ambiental que debe conllevar esta propuesta, con la que se pretenden construir tres grandes infraestructuras en el ámbito del Parque Nacional del Teide”.

Ampliado el plazo de alegaciones

La Consejería de Transición Ecológica ha ampliado el plazo de exposición pública del borrador del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide hasta el próximo 22 de julio. La publicación oficial de esta modificación se realizará en los próximos días a través del Boletín Oficial de Canarias.