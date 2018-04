Los trabajadores de ambulancias continuarán la huelga por la "inoperancia" del Servicio Canario de Salud y las empresas privadas

El portavoz de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias, Pedro Moreno, ha anunciado este miércoles que dada la "inoperancia" tanto del Servicio Canario de Salud (SCS) como de las organizaciones empresariales para convocar una reunión, el comité de huelga mantendrá el calendario de movilizaciones contra lo que consideran explotación fraudulenta del servicio de ambulancias.



"Que no se atienda a nuestras reivindicaciones siendo el cuarto día de huelga pone de manifiesto que la posición del Gobierno sigue siendo la de no atender nuestras peticiones", ha aseverado este martes el portavoz de CCOO en declaraciones a los medios.



Por este motivo Moreno ha señalado que CCOO volverá al Parlamento de Canarias no solo para recordar que el colectivo de trabajadores de ambulancias es una parte fundamental de la dotación presupuestaria, sino exigir que la institución aclare cuál va a ser la prestación sanitaria pública y privada.



El portavoz de CCOO ha hecho hincapié en que el sector también acaba de convocar concentraciones para desbloquear su convenio colectivo.



"No es solo un problema del sector de las ambulancias, parece que todo el sector sanitario no está muy de acuerdo con el plan que el consejero Baltar tiene pensado para la sanidad en Canarias", ha explicado Moreno.



Respecto a los servicios mínimos Moreno ha reconocido que siguen sufriendo el efecto de la orden de la Consejería de Sanidad, un decreto que está evitando que los trabajadores puedan sumarse a la huelga.



Aún así, ha advertido de que no pararán hasta que el convenio colectivo se renueve y confía en que el recurso interpuesto para recurrir los servicios mínimos se resuelva rápido.



Moreno también ha recordado que el Gobierno de Canarias tiene la potestad, a través de su empresa, Gestión Sanitaria de Canarias, de rescatar las concesiones que están en situación de ilegalidad.



En esta línea, también ha señalado que el convenio actual sigue sin aplicarse en Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro, por lo que ha solicitado que sean sustituidos de manera provisional hasta que salgan los nuevos concursos.



"Cualquier persona en Fuerteventura que milita en las protesta inmediatamente es sancionada, despedida o reubicada en su puesto de trabajo por la empresa Tasisa", ha afirmado Moreno.



Por ello ha pedido a los trabajadores de Fuerteventura que "resistan", porque volver a trabajar en la mismas condiciones "no se soporta ni un minuto más".



A pesar de todo, Moreno también se ha mostrado optimista: "ya sabíamos que entrábamos en un conflicto en el que íbamos a colisionar con los intereses de beneficio empresarial de los empresarios, no hay sorpresa sobre la actitud patronal".



La empresa Tasisa ha advertido de que se querellará contra todo aquel que haya denunciado el uso ilegal de las ambulancias, como así está siendo en las islas de fuerteventura y Lanzarote.



Ante tales declaraciones, Moreno ha reconocido no tener "ningún problema" en acudir a un juzgado para demostrar el uso ilegal e indebido de las ambulancias que ha sido "pagado con dinero de los ciudadanos canarios".



Asimismo también se dirigirá al fiscal anticorrupción en Canarias para entregarle las pruebas de explotación fraudulenta del servicio de ambulancias en la comunidad autónoma.



También recordaba el portavoz que un colectivo de sanitarios ha denunciado este fin de semana cómo se tapan con pegatinas privadas unidades que son del servicio público de ambulancias para poder explotarlas posteriormente de manera privada.



"Si eso no es un delito, ¿dónde está Gestión Sanitaria de Canarias en este asunto?, ¿Por qué no dice nada?, ha interpelado el portavoz.