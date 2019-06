Sí Podemos denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente el supuesto inicio ilegal de las obras del hotel de La Tejita

Si no se paran los trabajos que el pasado 29 de mayo comenzaron en la zona en la que se ha anunciado la construcción de un hotel, en el municipio de Granadilla de Abona, las administraciones públicas podrán cometer un delito de prevaricación Según aseguró Podemos, la Dirección General de Costas sacó a información pública la revisión del deslinde del dominio marítimo terrestre y el nuevo, que está en fase de alegaciones, reduciría la superficie para construir hasta en el 90% Podemos afirma que "no va a permitir" que las administraciones "miren para otro lado" para que el tiempo corre en contra del medio ambiente, ya que, si no se paralizan los trabajos, el "destrozo será irreversible"