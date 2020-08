El presidente de Canarias espera recuperar el turismo británico tras la decisión de Alemania de excluir al Archipiélago como zona de "riesgo"

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que es un alivio y una garantía de seguridad sanitaria que países como Alemania excluyan a Canarias de su recomendación de no viajar a España por el repunte de casos Covid 19 y ha confiado en que se pueda recuperar el turismo británico para la temporada alta que comienza en otoño. La medida se suma a que este mismo sábado el turoperador TUI también decidiera excluir a las Islas de la cancelación de paquetes turísticos con España.

Según recoge la agencia Efe, Torres, tras asistir a la misa con motivo del día de la Virgen de Candelaria, ha señalado a los periodistas, que a diario se hacen gestiones diplomáticas con los países, con los operadores turísticos y con las aerolíneas para convencer de que el destino Canarias es seguro desde el punto de vista sanitario. Además, ha recordado que el turismo británico junto con el alemán y el italiano es el que en mayor número visita las islas y ha insistido en que el horizonte es tener un agosto y septiembre lo más normalizado posible para recuperar en otoño el turismo extranjero.

Para ello ha pedido responsabilidad a la población "porque necesitamos que vengan turistas de otros países" y ha subrayado que a pesar del repunte importante que se está produciendo en el número de casos en los últimos días, la situación de Canarias sigue siendo favorable si se compara con otras comunidades autónomas.

Torres ha recordado que el jueves el Consejo de Gobierno de Canarias aprobó una serie de medidas que al día siguiente se extendieron para el resto de España, como la prohibición de fumar en los lugares públicos si no se respetan la distancia de seguridad o el cierre del ocio nocturno. Son medidas "duras y drásticas", ha reconocido el presidente canario, quien ha señalado que era preciso activar los mecanismos necesarios que consigan parar los contagios y "hay que hacer que se respeten las normas y actuar con responsabilidad".

"Nos lo jugamos todos, primero por nuestra salud, segundo por la de los demás que pueden ser vulnerables y tercero porque queremos recuperar la normalidad para la reactivación económica" ha añadido.

Canarias sufre una gran caída de su PIB

Ha precisado que Canarias, y así se refleja en los datos de la caída del Producto Interior Bruto, ha sido la comunidad a la que más daño social y económico ha producido la pandemia de Covid 19 y por ello ha apelado al esfuerzo que tienen que hacer todas las administraciones canarias para reactivar la economía con la seguridad sanitaria. La Consejería de Haciendo explicaba este viernes que el sector servicios ha sido el más afectado con una reducción del 40,6%, seguido de la construcción (-36,5%), la industria (-27,9%) y el sector primario (-7,9%)

Torres también ha requerido al Gobierno de España y a la Unión Europea que tenga en cuenta este factor a la hora de recibir los mecanismos compensatorios "más adecuados, justos y coherentes" con el daños causado por esta crisis.

En cuanto a las críticas de la oposición por lo que consideran la pasividad del Gobierno de Canarias para afrontar la crisis, Torres ha señalado que no es coherente que esos partidos, en referencia al PP y Ciudadanos, critiquen que no se apliquen medidas que están en el plan por la reconstrucción social y económica de Canarias que no firmaron.

El presidente canario ha confiado en que en septiembre ya esté consensuado el documento para su aprobación definitiva por el Gobierno y su envío al Parlamento y ha apelado a que todos los partidos, incluidos los no firmantes, intervengan en su redacción.