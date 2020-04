Toda la última información, a un clic en el canal de Telegram de eldiario.es Cantabria

El teléfono móvil nos acompaña durante todo el día y a través de él nos comunicamos, hacemos gestiones e incluso nos informamos. Desde eldiario.es Cantabria somos conscientes de que el tiempo es un bien preciado, y por eso queremos facilitarte la última parte de las tres que hemos mencionado para que siempre estés informado de lo que ocurre en la comunidad.

Ese deseo de trasladar de forma inmediata lo que ocurría en Cantabria fue la razón que nos llevó a crear nuestro canal de Telegram, un lugar donde diariamente informamos de las últimas horas que vayan aconteciendo, o donde, simplemente, te ofrecemos un resumen de la información más relevante del día. Todo directo a tu teléfono móvil pero sin saturarte a mensajes superfluos, porque el equipo que compone la redacción de Cantabria ya hace la selección para que solo te llegue lo esencial.

Como no podía ser de otra manera, este canal es totalmente gratuito, y solo te supondrá el pequeño esfuerzo de, en caso de que no la tengas, descargarte la aplicación -gratuita también- y unirte en este enlace. En Telegram, por si aún no lo conoces, encontrarás una aplicación parecida a WhatsApp, pero con funcionalidades ligeramente diferentes que, en nuestro caso, nos facilitan el traslado de las noticias.

Desde allí nos acompañarás de forma más cercana diariamente, pero sobre todo en ocasiones especiales como citas electorales, crisis sanitarias como la que estamos viviendo o cuestiones que afectan a Cantabria.

Así que si quieres probar, te esperamos por allí, y recuerda que también puedes seguirnos en nuestra web y en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram.