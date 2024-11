León Benavente presenta su disco 'Nueva sinfonía sobre el caos' en Escenario Santander

Escenario Santander acogerá este viernes 15 de noviembre la actuación de León Benavente, el sábado una cuádruple cita de rock internacional con Dark Tranquillity, Moonspell, Wolfheart, e Hiraes, y el domingo a Zenet.

'Nueva sinfonía sobre el caos' es el trabajo que acaba de publicar León Benavente, que ha incluido Santander en la extensa gira de presentación que, tras recorrer las principales ciudades españolas, continuará visitando varios países de Latinoamérica.

La formación nació en 2012, cuando Abraham Boba (voz y teclados), Eduardo Baos (bajo y sintetizadores), Luis Rodríguez (guitarra) y César Verdú (batería) decidieron unirse para trabajar juntos.

Con su primer disco homónimo, 'León Benavente' (Marxophone, 2013), consiguieron colocarse en los carteles de los principales festivales. En abril de 2016 salió su segundo álbum, '2' (Warner Music), trabajo con el que giraron durante un año por todo el país.

En septiembre de 2019 llegó 'Vamos a volvernos locos' (Warner Music), con el que entraron en el número 1 de iTunes el día de su lanzamiento y esa misma semana ya fue el segundo disco más vendido del país. En enero de 2022 presentaron 'ERA', un álbum que habla del final de las cosas y los nuevos comienzos y con el que recorrieron salas, teatros, festivales y ciclos en toda España.

El pasado otoño (2023) realizaron una gira de diez únicos conciertos para celebrar sus diez años como banda, repasando al completo su primer disco en muchas de las salas en las que debutaron cuando presentaron en directo sus primeras canciones. Este viernes llegan a Santander para ofrecer un concierto que comenzará a las 21.00 horas.

El rock será el gran protagonista del sábado en Escenario Santander con la actuación de cuatro bandas internacionales. El cartel del 16 de noviembre está liderado por el grupo de death metal melódico Dark Tranquillity, que llega a España acompañada por los portugueses Moonspell, en plena celebración de su 30 aniversario; los finlandeses Wolfheart, con su último disco 'King of the North' ,y el grupo Hiraes, formado en 2020 por miembros de Cripper y Dawn of Disease.

A su paso por España, Dark Tranquillity ofrecerá cuatro conciertos, el primero de ellos este mismo miércoles en Barcelona, y durante los próximos días en Pamplona, Madrid y Santander, para presentar su décimo tercer álbum de estudio 'Endtime Signals', que salió al mercado el pasado mes de agosto. La formación, nacida en 1989 en Gotemburgo (Suecia), posee una extensa carrera en la que han estado nominados a diversos premios, entre ellos los Grammy por su álbum 'Projector'.

El domingo 17 el cantante y actor malagueño Zenet, nombre artístico de Antonio Mellado, presenta en Escenario Santander su nuevo disco, 'La estación del momento', en el que mantiene su esencia pero incorpora la música electrónica. Comenzará a las 19.00 horas y será uno de los últimos que ofrezca antes de cogerse un anunciado descanso que se prolongará durante todo el año que viene.