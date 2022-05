Félix Álvarez reclama el acta a la diputada tránsfuga y asume que Ciudadanos perderá su grupo parlamentario en Cantabria

“Nos vamos al Grupo Mixto, esta semana o la que viene. Mientras ella siga con el acta, somos dos diputados y estaremos en el Grupo Mixto”. Con estas palabras, el coordinador autonómico de Ciudadanos en Cantabria y portavoz del Grupo Parlamentario, Félix Álvarez, asumía este lunes el fracaso de los intentos realizados para que la diputada tránsfuga Marta García volviera a afiliarse a la formación y pudiera mantenerse dentro de la disciplina del partido.

Ciudadanos ya se abstuvo hace un año sobre la caza del lobo y los diputados cántabros guardaron silencio

Han sido 48 horas en que se ha mantenido la expectativa, primero de que la diputada pudiera seguir siendo miembro “independiente” del Grupo; y luego, de convencerla, baldíamente, según ha dicho, de que se volviera a afiliar para que no se disolviese el mismo o, de lo contrario, que entregase el acta de diputada y corriera la lista electoral con el mismo fin.

La abstención de Ciudadanos en el Congreso sobre una iniciativa que pretendía quitar la protección especial al lobo ha sido la detonante de la dimisión de García y el estallido del Grupo, lo que tampoco ha podido evitar una nueva Proposición No de Ley que Ciudadanos introducirá en las Cortes para 'matizar' su posición contraria al mantenimiento de la especie en el listado de especies protegidas que prohíbe su caza.

“Yo he intentado por todos los medios reconducir la situación. Yo creo que el partido en Madrid ha hecho un esfuerzo inmenso. Bajamos a Madrid, llegamos a un consenso y a una Proposición No de Ley que presentamos. Yo tenía la esperanza de que Marta García tomara la decisión de reafiliarse una vez que el partido había tomado una actitud tremendamente cariñosa. Al final no ha sido posible”, ha explicado.

El coordinador se alinea con el parecer de su Grupo que considera inadmisible que García continúe en el mismo sin estar afiliada, en virtud precisamente del primer punto del Pacto Antitransfuguismo que Ciudadanos siempre ha presumido de respetar.

“Evidentemente, el primer punto del Pacto Antitransfuguismo que firmamos en Madrid dice que todas aquellas personas que abandonan el partido político con el que se presentó para cualquier elección se convierte en tránsfuga. No hay otra posibilidad. Es decir, una persona si abandona un partido político o devuelve el acta o es un tránsfuga. Nosotros no estábamos dispuestos a amparar esta situación y no hemos tenido otra decisión en el Grupo que expulsarla porque ella no era capaz de rectificar”, ha señalado el dirigente de Ciudadanos.

No obstante, esta no era la postura del sábado, ya que el mismo Álvarez se mostró confiado en reconducir la situación y que Marta García continuara incluso como independiente en el Grupo Parlamentario. Preguntado sobre ello, el coordinador se ha limitado a indicar que ahora mismo la diputada era una tránsfuga y debía devolver el acta.

“Yo tenía la confianza de que pensara este fin de semana lo que habíamos hablado en Madrid y que se diera a sí misma una oportunidad, incluso al partido. Pero no ha habido manera humana de convencerla de que después de lo que hemos vivido en Madrid rectificara también la posición ella, dando un paso atrás, volviéndose a afiliar y a formar parte del partido y de esa manera seguir formando parte del Grupo Parlamentario. Sin ser parte del partido, no puede ser miembro y se convierte en una tránsfuga, y de suyo fuera que devolviese el acta”, ha sido su declaración.

Sin formalizar aún

Este lunes, el Grupo de Ciudadanos no había formalizado ante la Cámara la expulsión de García como diputada por Ciudadanos. Se espera que dicho escrito sea presentado este martes, lo que conllevaría una reunión de urgencia de la Mesa de la Cámara. De perder Ciudadanos su Grupo Parlamentario -quedaría con dos diputados y se requiere un mínimo de tres-, el representante de este ante el órgano rector, Diego Marañón, dejaría de formar parte de la Mesa y su asesora, la exsenadora y exalcaldesa de Cabezón de la Sal, Esther Merino, perdería en consecuencia su cargo.

La demora en la presentación del escrito ha sido debida a la celebración este lunes de un pleno parlamentario, pero en las próximas horas se realizará el trabajo para poner en conocimiento de la Mesa de la Cámara la situación.

Según Álvarez, el escenario que se abre es “complejo”, pero reconoce que el resto de su Grupo -Marañón y él-, al perder un diputado, pasan a integrarse en el Grupo Mixto junto a Vox “y a partir de ahora empezaremos a trabajar cómo se hace ese tránsito”.

“Yo espero que Marta reflexione y entregue al acta porque ella no está aquí por ser Marta García sino por ir en unas listas cerradas, porque en unas listas abiertas sería otro cantar, y sigo teniendo esperanzas, porque soy una persona bastante optimista de que ese acta la podamos utilizar con la siguiente persona de la lista electoral y recuperar el Grupo”, ha defendido Álvarez. Marta García no ha acudido este lunes al Pleno del Parlamento de Cantabria sin que oficialmente se hay explicado los motivos de su ausencia.