Tres de las consejerías con más capacidad de intervención en el tejido productivo de Cantabria son las que menos ejecutan el presupuesto asignado. Se trata de Industria, Desarrollo Rural y Obras Públicas, las tres en la órbita de gestión regionalista. A la cabeza de este ranking inverso se sitúa la Consejería de Innovación, Industria y Transporte que hasta julio, inclusive, ejecutó el 19,5% del presupuesto de 2020. Le sigue la Consejería de Economía, con un 19,84%; Empleo, con una ejecución del 27,78%; Desarrollo Rural, con el 34,8%; Sanidad, con el 35,41%; y Obras Públicas con el 35,99%, por este orden y según datos de la Intervención General del Gobierno cántabro.

Revilla afirma que los Presupuestos autonómicos para 2021 no incluirán subida de impuestos

Saber más

Por contra, entre las que mejor rango ejecutor tienen no hay ninguna consejería, sino el Servicio Cántabro de Salud, el Parlamento de Cantabria y la Deuda Pública. Esta última, que realmente tiene una ejecución automática, lleva cumplidas el 75,82% de las previsiones. De 428,9 euros a pagar este año, se han entregado a los bancos 352,2 millones. El Parlamento, cuya ejecución no reviste mayores complicaciones ya que se centra en las asignaciones a diputados, Grupos Parlamentarios y personal eventual, lleva ejecutado el 74,99%, seis millones de poco más de ocho. Por último, el Servicio Cántabro de Salud, sobre el que cae el peso de la lucha contra la COVID-19 ha ejecutado el 71,4% (698,44 millones de 982,1 millones presupuestados.).

Del nivel medio de esta tabla cabe reseñar la ejecución de la Consejería de Educación, con un 59,61% (305,8 millones sobre 513 millones previstos), Presidencia, con un 53,3% (58 sobre 108,8 millones previstos) e Igualdad, Cultura y Deporte con un 44,4% (57 sobre 128 millones previstos).

La ejecución presupuestaria ha estado condicionada por el parón de la actividad durante tres mes por el estado de alarma y la lenta de reactivación que le ha seguido después. No obstante, este contexto es aplicable a todos los departamentos y no solo a unos. También hay que tener en cuenta que esta legislatura no se caracteriza por la capacidad inversora del Ejecutivo. De hecho, las inversiones previstas en Industria, Desarrollo Rural y Obras Públicas no son las más altas históricamente, en un año de transición como este trastocado por la COVID-19.

Innovación, Industria y Transporte tiene un presupuesto de 82,7 millones de euros, y a 31 de julio había validado (obligaciones reconocidas) 15,8 millones de euros, el 19,15% del total. Esto no es todo el gasto que tiene comprometido, pero sí aquel que ya ha superado todos los sellos de control una vez ejecutada la obra o el servicio y con todos los parabienes para efectuar el pago. Otro tanto ocurre con Desarrollo Rural, que antes de vacaciones de agosto tenía ejecutados solo 46 millones, mientras Obras Públicas había dado salida a 47,8 millones.

Deuda: 3.361 millones a final de año

La deuda goza de buena salud en Cantabria. Si el año comenzaba con 3.006 millones de euros que los cántabros debían a los bancos, 2020 se cerrará con una previsión de 3.361,1 millones de euros de deuda. Para este año, Cantabria preveía endeudarse en 664 millones de euros pero como lleva amortizados 309,5 millones, el endeudamiento neto a día de hoy es de 355 millones de euros, que es lo que se sumaría a la deuda viva con la que se inició 2020. La Comunidad Autónoma lleva amortizados el 79,42% de las previsiones para todo el año (309,5 millones sobre 389,7 millones para amortizar créditos del pasado).