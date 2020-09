Luis Ceballos da el salto de Instagram al Parlamento con su primera exposición, ‘Random’

De los tribunales de justicia a la fotografía artística y de Instagram al Parlamento de Cantabria. Luis Ceballos inaugurará este miércoles en el Patio Central del Antiguo Hospital de San Rafael una selección de las imágenes que durante los últimos cuatro años ha ido publicando en esta red social. Animado por la popularidad que su trabajo ha ido adquiriendo en internet, este aficionado a la fotografía ha decidido organizar su primera exposición, que lleva por título ‘Random’.

La red social y aplicación móvil Instagram, con más de 4.500 imágenes publicadas (@esles1), ha sido su canal de presentación hasta el momento. Ahora, hasta el próximo 1 de octubre, quienes lo deseen podrán hacer un recorrido por las 45 fotografías que estarán expuestas en la Cámara regional, que con esta muestra reanuda su actividad cultural después de las obligadas restricciones impuestas por la epidemia.

Además de las perspectivas y ángulos que escoge, el trabajo de Luis Ceballos tiene al menos dos claras particularidades. La primera de ellas es que todas las fotografías están tomadas con el teléfono móvil que, tal y como resalta, “se ha convertido en una gran herramienta de trabajo, de productividad y creatividad”. La segunda es la edición de la imagen, realizada también con diferentes aplicaciones móviles. A través de un proceso de viraje, la fotografía original queda en blanco y negro para, posteriormente, dar una pincelada de color.

“En el proceso de edición empecé a investigar acerca del color; tanto su ausencia, que invita a ver la fotografía de una manera totalmente diferente, como reforzando alguno de los colores, que hace que la fotografía se transforme en otra nueva. Esto le da importancia al objeto coloreado y, al mismo tiempo, hace que tome protagonismo el resto de la imagen”, explica sobre la técnica que emplea, que surgió como algo espontáneo y cuya aceptación le ha animado a seguir profundizando en esta línea.

Luis Ceballos y ‘Random’

El término random, como función básica dentro de los lenguajes de programación informática, viene a dar nombre a todo aquello que no es previsible, que está sometido al azar, lo cual es otra de las señas de identidad de este artista. La galería de imágenes que se podrá observar durante dos semanas en el Parlamento es “totalmente inconexa”, si bien en su obra predominan la arquitectura y la naturaleza.

Aunque su formación y discurrir profesional le han llevado a la práctica jurídica, Luis Ceballos reconoce que siempre ha estado interesado por el diseño y la imagen, iniciándose de manera vocacional y autodidacta en la moda, en la pintura, en la decoración y en la fotografía.

“Las nuevas tecnologías de la comunicación me abrieron un nuevo espacio de expresión a través de la fotografía, no como mera representación de una realidad, sino como reflejo de una inquietud más íntima. Por ello, descubrir la red social Instagram me sirvió de escaparate en el que poder exhibir de una forma rápida y generalizada las fotografías que iba tomando con mi teléfono móvil de cualquier cosa, en cualquier lugar, desde cualquier ángulo y la perspectiva que en ese momento me sugerían sensaciones nuevas”, relata.

Para ofrecer nuevas posibilidades de conocimiento y comunicación de su obra, además de organizar la exposición, también ha creado el espacio web www.luisceballosfotografias.es.