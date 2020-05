Revilla vincula la ampliación del estado de alarma a la evolución de la pandemia y deja en el aire su apoyo a más prórrogas

El respaldo sin fisuras que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), mostró a su homólogo en el Ejecutivo central, Pedro Sánchez (PSOE), en el inicio de la crisis sanitaria del coronavirus ha ido disminuyendo domingo tras domingo, en cada nueva Conferencia de Presidentes, haciendo cada vez más evidente su lejanía con las decisiones que se adoptan desde La Moncloa y marcando las distancias con el líder socialista, con el que ha empezado a discrepar públicamente por su gestión en estas últimas semanas.

A pesar de que el también secretario general de los regionalistas cántabros considera "necesario" que en esta nueva etapa no se permita aún la movilidad geográfica entre provincias, aunque compartan la misma fase de desescalada, ha vinculado la ampliación del estado de alarma a la evolución de la pandemia y ha dejado en el aire el apoyo de su partido a más prórrogas, tal y como pretende Sánchez, cuya voluntad pasa por mantener en vigor el actual decreto hasta mediados de junio.

Según ha recordado el presidente cántabro, el estado de alarma en España es una "situación excepcional" que debe aplicarse "por un tiempo limitado" y siempre que exista "una justificación clara", por lo que ha preferido no posicionarse sobre la conveniencia de más prórrogas en el futuro a la espera de la evolución de la epidemia.

"Si hay razones, lógicamente, se apoyará. Pero si no estuviera justificado, diríamos que no", ha señalado Revilla, que lleva varias semanas lamentado la falta de diálogo del Gobierno de España con las comunidades autónomas, que han perdido momentáneamente algunas de sus competencias.

Reclamaciones económicas

En este sentido, Miguel Ángel Revilla ha reiterado al presidente del Gobierno de España algunas de las peticiones que viene planteando en las últimas reuniones y sobre las que Cantabria sigue sin recibir respuesta hasta la fecha.

La primera de ellas es conocer el criterio de reparto de los 16.000 millones de euros anunciados la semana pasada por Pedro Sánchez para repartir entre las comunidades autónomas y compensar el gasto provocado por la COVID-19, que en Cantabria alcanza los 200 millones de euros, según los cálculos hechos públicos por el Ejecutivo autonómico.

Para Revilla, lo justo sería distribuir ese dinero de acuerdo con el coste real de los servicios, el mismo modelo por el que se rige el sistema de financiación autonómica. Sin embargo, no es demasiado optimista al respecto: "No tengo muy buenas impresiones, porque han ido cambiando los criterios y ahora mismo lo que va a primar fundamentalmente, nos han dicho, es el número de hospitalizaciones y de UCI, y ahí nosotros tenemos muy poca gente", ha señalado.

En su opinión, "sería totalmente injusto que estos fueran los únicos criterios, además del de la población" porque no se tendría en cuenta el esfuerzo que ha realizado el Servicio Cántabro de Salud para atender a los enfermos fuera del ámbito hospitalario y para contratar a cerca de 450 profesionales sanitarios.

Otras peticiones habituales de Revilla, como el pago de los 45 millones de euros que el Estado adeuda a Cantabria por la liquidación del IVA de 2017 y que el Gobierno de Cantabria va a reclamar por la vía judicial, que se autorice a los ayuntamientos cántabros a destinar los 450 millones de euros de superávit acumulado a dinamizar la economía, o el abono de los 22 millones de euros correspondientes a la anualidad de 2016 del convenio de financiación de las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, causa sobre la que existe ya un fallo de la Audiencia Nacional favorable a Cantabria, han vuelto a estar sobre la mesa.

En relación a esto último, el presidente cántabro ha solicitado de nuevo a Sánchez que el Estado no recurra el fallo ante el Tribunal Supremo "porque lo van a perder también, pero supondría que igual tardamos en cobrarlo dos o tres años".

Situación de Cantabria

En relación a la evolución de la crisis sanitaria en Cantabria, justo el día antes de que comience la fase 1 de la desescalada, el jefe del Ejecutivo autonómico se ha mostrado optimista y ha considerado que es "muy positiva", tanto por el número de contagios diarios que se produce como por la situación de los hospitales, con apenas una treintena de pacientes en estos momentos y tan solo cuatro personas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), en la segunda jornada consecutiva sin fallecidos.

"Si guardamos las normas que recomiendan las autoridades sanitarias, estoy seguro de que estamos en una situación perfecta para que Cantabria pueda pasar a la fase 2 cuando corresponda", ha dicho Revilla, que ha defendido que la comunidad autónoma avance de manera conjunta y simultánea en este proceso de desescalada, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros territorios, que han optado por otras alternativas como las áreas sanitarias.

Por ello, y aunque aún falta más de una semana para que se evalúe de nuevo a la comunidad de cara a la fase 2, el presidente autonómico ha explicado que los criterios que el Ministerio de Sanidad tendrá en cuenta serán los mismos y que Cantabria "está en disposición de cumplirlos" si no se produce algún tipo de rebrote, ya que ha cuantificado en más de 600 camas y 70 UCI la disponibilidad actual de sistema sanitario cántabro para atender a pacientes con la COVID-19. "Tenemos una situación privilegiada para que no haya ninguna dificultad si no nos relajamos", ha reiterado.

En este contexto, Revilla ha insistido en llamar a la "responsabilidad" de los ciudadanos a cumplir "a rajatabla" con las normas de distanciamiento social o el uso de elementos de protección, como la mascarilla, incluso a la hora de hacer deporte, para evitar "estropear lo conseguido". Por ahora, el presidente ha considerado que los cántabros están cumpliendo las reglas y se están comportando de forma "responsable" y "ejemplar", salvo "excepciones que son minoritarias".

"Es el momento de la responsabilidad personal, somos los principales luchadores contra el virus. Si tomamos las medidas como propias, por beneficio personal y solidaridad con los demás, estoy seguro de que los datos irán mejorando. No estropeemos lo que hemos conseguido hasta ahora, fruto del ejemplar comportamiento ciudadano", ha dicho Revilla en la comparecencia de prensa que ha ofrecido al término de la reunión de la Conferencia de Presidentes, la novena desde la activación del estado de alarma.

Actividades permitidas

Revilla ha explicado que, una vez que se ha autorizado a Cantabria a pasar a la fase 1 este lunes 11 de mayo, -una etapa en la que, según lo establecido por el Estado se deberá estar al menos dos semanas- desde su Gobierno comenzarán a trabajar en las propuestas que realizará la comunidad sobre las actividades que deben permitirse en la segunda fase.

En este sentido, el presidente espera tener "más suerte" que hasta ahora con la petición al Gobierno de España de que se permita la pesca deportiva individual, una de sus reivindicaciones domingo tras domingo, a la que se han sumado Galicia y Asturias y que llevará al Ejecutivo central a realizar un estudio para analizarlo y que se pueda permitir a partir de la semana que viene si es posible.

"Espero que así sea", ha subrayado Revilla, que ha calificado de "incomprensible" e "inaudito" que en territorios como Cantabria, donde hay 150 kilómetros de costa y no es preciso que aficionados a la pesca como él salgan de sus municipios para poder practicarlo, no se permita esta actividad, que, a su juicio, debería haber estado permitida incluso antes. "No hay explicación lógica ninguna", ha concluido.

Pese a que esta petición de Cantabria no ha sido atendida, el presidente regional se ha felicitado de que el Ejecutivo central haya atendido "la mayor parte" de las peticiones de la comunidad autónoma sobre actividades autorizadas en esta fase 1, como la reapertura de concesionarios, las ITV o la práctica de deportes autóctonos como los bolos.