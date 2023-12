El PRC presta un balón de oxígeno al PP para aprobar con sus votos un presupuesto “continuista” en Cantabria

El PRC ha entregado al PP su comodín presupuestario tal y como estaba previsto, por lo que las cuentas autonómicas de Cantabria para el próximo ejercicio se han aprobado este viernes en el Parlamento autonómico sin sobresaltos. La primera sesión parlamentaria ha puesto de manifiesto el aval 'crítico' de los regionalistas, que hace posible que el Gobierno en minoría de María José Sáenz de Buruaga (PP) tenga un marco presupuestario base sobre el que trabajar en 2024 y un balón de oxígeno político importante para arrancar la legislatura.

Las enmiendas vivas al debate en comisión no han deparado novedades en su paso por el plenario de la Cámara. PP y PRC han votado juntos en la mayoría de las ocasiones, si bien los regionalistas han optado por abstenerse en otras, pero siempre despejando el camino de la aprobación final del presupuesto. No ha habido sorpresas, por tanto.

Por su parte, PSOE y Vox han atacado el documento sin cortapisas, siendo lo más llamativo el debate sobre los incrementos salariales de la clase política, tanto en el Gobierno como en el propio Parlamento, lo que a la postre ha quedado en más que palabras: el Consejo de Gobierno se sube el sueldo un 6,9% y los parlamentarios un 10% (unos 6.000 euros anuales), pese a los aspavientos socialistas y populares, mientras los regionalistas no han hecho ''causa belli' de ello y se han puesto de perfil. La extrema derecha se ha mantenido al margen de cualquier apoyo, que ahora mismo es lo que más réditos políticos les da.

El Presupuesto de Cantabria para 2024 tiene como mayor singularidad su rebaja fiscal, una rebaja fiscal desigual, que privilegia a las mayores rentas. Además, hay un déficit de financiación de 60 millones de euros, reconocido por el propio Gobierno, que parece no quitarle el sueño al Ejecutivo y, por lo demás, una continuidad de los grandes proyectos de la pasada legislatura, sin que aparezca ninguno nuevo de grandes dimensiones.

El consejero de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros (PP), se ha mostrado satisfecho con su documento y el “diálogo” que ha supuesto la aceptación de un paquete de enmiendas de la oposición, principalmente del PRC. “No nos encontramos muy alejados del presupuesto que necesita Cantabria. De 9.600 partidas, el 94,64% de las mismas no han sido cuestionadas por los grupos. El importe de las enmiendas ascienda a 109 millones de euros, un 3,08% del total, no existiendo controversia alguna sobre el resto”, ha defendido.

Tras el paso por comisión, han sido aceptadas 95 enmiendas, el 20%, de forma directa o transaccional, lo que Agüeros ha interpretado como un ejercicio de diálogo y la oposición como una manera de poner en evidencia la debilidad parlamentaria de Buruaga, quien no ha tenido más remedio que aceptar los reparos cuando los demás grupos han juntado fuerzas.

El presupuesto, así, se aprueba este viernes con una dotación final de 3.542 millones de euros, de los que 1.800 millones irán destinados a Sanidad, un incremento de 5,8%; cerca de 800, a Educación; 228 millones tendrá Industria; y Fomento, 290 millones, entre otras dotaciones.

PRC: “Gobierno estupefacto o pasmado”

La exconsejera Paula Fernández ha sido la voz en el debate del PRC, partido que ha caracterizado como elemento moderador, a diferencia de otras autonomías en donde Vox crispa el escenario político. Según ha dicho, el presupuesto es “continuista”, ya que recoge los principales proyectos de la legislatura anterior -es el “quinto año” de esa legislatura, ha caracterizado la portavoz de Vox, Leticia Díaz-, ha bloqueado la tentación del PP de entregarse a la extrema derecha y recoge propuestas suyas.

Fernández ha aprovechado la ocasión para pedir a los populares que “huyan del victimismo”. “Es lo más sencillo del mundo echar la culpa a la herencia recibida. ¿Cuándo acabará el plazo de las excusas? Olviden el victimismo. Usted prefirió atender un escenario de responsabilidad que siempre ha seguido el Partido Regionalista. Sin el PRC no sería posible un escenario sin crispación. La suerte de Cantabria es tener ocho diputados regionalistas”, ha añadido dirigiéndose a la presidenta de Cantabria.

Ello no le ha impedido decir que el nuevo Ejecutivo es un “Gobierno estupefacto o pasmado”, parafraseando al escritor Gonzalo Torrente Ballester, y lo ha hecho así porque no ha visto que el PP haya podido sacar adelante sus compromisos de campaña electoral. “Dista mucho de las promesas del PP, han tenido que corregirlo [el programa electoral] y los regionalistas nos alegramos por ello. Lo firmado debe cumplirse [por el pacto PP-PRC] y no nos temblará la mano ante cualquier incumplimiento”. Fernández se ha despedido de la tribuna de oradores pidiendo a la presidenta que vigile a uno de sus altos cargos: “Un director general que debería ir más por el despacho, vigílenlo”.

PSOE: “La cuadratura del círculo”

Por su parte, el dirigente socialista Pablo Zuloaga ha dedicado su intervención tanto más a censurar la gestión de Buruaga estos seis meses que a desmontar el vigor de unas cuentas para 2024, que no gustan al PSOE en absoluto. “Las ayudas no se convocan, las obras no se licitan... Sus meses de gobierno son de una caída constante. El BOC ha dejado ser una herramienta al servicio de los cántabros. Cantabria ha desaparecido de la Plataforma de Contratación del Estado. Lo que sí han hecho es subirse el sueldo un 20%. Seis horas después de la rueda de prensa del consejero lo cambiaron. El objetivo era subirse el sueldo”, ha señalado el portavoz socialista.

“Intentaron cuadrar el círculo, subirse el sueldo la presidenta y bajarse los impuestos también la presidenta. Ese es su modelo. Medidas absolutamente injustas para las clases sociales que más necesitan el apoyo de lo público -ha insistido Zuloaga en referencia a la rebaja fiscal-. Pretenden que los que más tienen dejen de apoyar a los que menos tienen. Este es su modelo y evidentemente no estamos de acuerdo con él”.

Zuloaga ha desgranado una serie de partidas en donde se muestra el “modelo de infrafinanciar servicios públicos e implantar servicios 'business'”, de copago. “Quieren cobrar más por no hacer nada. Con corridas de toros lo quieren arreglar todo. Su presupuesto deja claro las pocas ganas que tienen de trabajar y afrontar el futuro de Cantabria. Llevan seis meses insultando en Peña Herbosa y la calle Alta, confundiendo la responsabilidad de ser consejeros de todos los cántabros con serlo solo de los que les votaron y la extrema derecha. El presupuesto de 2023 lo han dejado sin ejecutar porque solo han buscado culpables en vez de afrontar los retos de Cantabria. ¡Gobiernen, trabajen!”, ha espetado el líder del PSOE cántabro.

PP: “Dialogado, social y municipalista”

El portavoz Juan José Alonso ha sido la voz del PP a la hora de defender un presupuesto que ha sido un ejercicio de diálogo y cuyo resultado es “municipalista, competitivo y social”, a su juicio. “El documento es histórico por su cifra, más de 3.500 millones de euros, y novedoso y no continuista, porque lleva aparejada la mayor rebaja de impuestos de la historia de Cantabria, todos los impuestos en los que Cantabria tiene competencia normativa: 90 millones de euros cada año que quedarán en los bolsillos de los cántabros y las empresas”, ha indicado Alonso en el estrado.

A su juicio, “son los presupuestos más sociales de la historia de Cantabria. Más del 53% del presupuesto se destina a Salud (1.120 millones de euros) y Educación (738 millones), ambos pilares básicos de la sociedad del bienestar”. No ha dejado pasar la ocasión de dirigirse al líder socialista, echándole en cara que cuestione la subida retributiva del Gobierno, mientras calla que los diputados han experimentado una subida superior, lo que ha calificado de “ejercicio de cinismo”. “Lleva tres meses callado y cobrando su subida de sueldo. Si le parece tan indignante que renuncie personalmente a su subida. Se lo recordaremos”, le ha dicho.

Vox: “Gastar, no cambiar”

La portavoz de Vox, Leticia Díaz, se ha mostrado decepcionada por el presupuesto que estará operativo el próximo año, caracterizándolo como “el quinto presupuesto de la anterior legislatura”, algo en lo que el PRC ha sido colaborador necesario. “Viendo lo que se va a aprobar se entiende el pacto PP-PRC porque no tendría el apoyo nuestro”, ha indicado. “Esperábamos unos presupuestos diferentes, con eficiencia en personal y gasto corriente para mejorar la economía. Queríamos que la rebaja fiscal fuera real y no maquillaje, para evitar el invierno fiscal para las familias. Pedíamos deflactar el IRPF. Es frustrante”, ha añadido.

Díaz ha echado en cara a los populares que tuvieran la oportunidad de hacer un presupuesto rupturista y la hayan desaprovechado. “No han venido a cambiar las cosas, han venido a gastar -ha criticado-. Con una subida global de 100 millones de euros en salarios que quedan consolidados, que es lo grave. Vamos a asistir aquí al rodillo PP-PRC, que es la tónica de estos presupuestos. Los proyectos que copan las partidas son los que el PRC fue incapaz de ejecutar: La Pasiega, La Protonterapia del Hospital Valdecilla y un edificio de oficinas con un museo en la planta baja [por el Museo de Prehistoria Mupac]”, ha concluido.