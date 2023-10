PP y PRC firman un acuerdo presupuestario que consolida la reforma fiscal y retrasa la supresión del impuesto de patrimonio

El Partido Popular y el Partido Regionalista de Cantabria han alcanzado un acuerdo exprés para aprobar conjuntamente los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2024 que incluye la consolidación de la reforma fiscal que había impulsado el Gobierno que preside María José Sáenz de Buruaga (PP), con ligeras modificaciones en las rebajas de los tramos del IRPF para beneficiar a las rentas medias, además de posponer temporalmente la supresión íntegra el impuesto de patrimonio que pagan las grandes fortunas por encima de tres millones de euros.

En el documento que han firmado este viernes en el Parlamento de Cantabria la propia Buruaga y el secretario general del PRC y expresidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, se recogen también otras medidas adicionales como la creación de un fondo extraordinario dotado con al menos tres millones de euros para articular ayudas directas a las familias, colectivos profesionales y empresas afectadas por el aumento de la inflación, la cesta de la compra o los intereses hipotecarios o una partida presupuestaria específica, con una cuantía ampliable de 100.000 euros, para apoyar a las personas cuidadoras de dependientes.

“Es un acuerdo puntual y para un proyecto de ley concreto. Ambos partidos demostramos altura de miras y respondemos al mandato de las urnas del pasado 28 de mayo, que nos pidieron cambio y diálogo. Somos conscientes de que tenemos 15 diputados, no 18. Sin acuerdos no habrá bajada de impuestos, modificación de la ley del suelo o simplificación administrativa. Tenemos la obligación de hablar con todos y de hacerlo sin vetos ni exclusiones, buscando el interés general de los cántabros y buscando las coincidencias”, ha señalado Buruaga para defender su acuerdo presupuestario con los regionalistas, que también facilitaron este verano su investidura como presidenta de Cantabria a través de la abstención.

Al margen de la consignación presupuestaria para continuar adelante con la construcción de la nueva sede de Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) en Santander, el desarrollo de las obras del centro logístico de La Pasiega en Piélagos, la implantación de la protonterapia en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla o la finalización del Centro de Arte Rupestre de Puente Viesgo, el PRC también ha arrancado el compromiso del Gobierno para aumentar la dotación económica del Fondo de Cooperación Municipal y de las partidas para las Entidades Locales Menores.

El acuerdo presupuestario incluye otras cuestiones como la financiación del Plan de Inversiones Municipales para 2024-2027, con el compromiso de una aportación del 80% por parte del Gobierno de Cantabria frente al 20% de los ayuntamientos, con la excepción de los 39 municipios en riesgo de despoblamiento, donde el Ejecutivo autonómico aumentará su aportación hasta el 95% del coste de las obras a realizar.

Impuestos y reforma fiscal

Donde se han producido las mayores “discrepancias” en la negociación entre PP y PRC ha sido en lo relativo a la reforma fiscal, que los regionalistas habían cuestionado públicamente al considerar que beneficiaba especialmente a las rentas más altas. Así, han conseguido introducir algunos ligeros cambios en la bajada del tramo autonómico del IRPF, aunque la misma Buruaga ha precisado que se trata de “matizaciones de escaso alcance” y “neutras” a efectos contables ya que se ha tratado de compensar para que la recaudación final siga siendo la misma.

En concreto, el acuerdo presupuestario que se aplicará el próximo ejercicio recoge “equilibrar” la bajada del IRPF que había diseñado la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos “compensando unos tramos con otros”, según ha explicado Revilla. Así, se reducirá un 0,5% del tipo de IRPF en los tramos de 21.000 a 35.000 euros y entre 35.000 y 60.000 euros, mitigando ligeramente la bajada que estaba prevista para los que cobran más de 90.000 euros.

Respecto a la supresión inmediata del impuesto de patrimonio anunciada por el PP se han producido algunas novedades, ya que se introduce en el acuerdo una disposición transitoria para que se mantenga exclusivamente para las rentas superiores a los tres millones de euros mientras exista el impuesto estatal a las grandes fortunas, con el objetivo de que los cántabros que tendrían que seguir pagando ese tributo lo hagan en la comunidad autónoma en lugar de a nivel nacional.

Según había anunciado el consejero de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros (PP), la supresión íntegra del impuesto de patrimonio afectaría en Cantabria a cerca de 3.000 contribuyentes y tendría un efecto sobre la recaudación de la comunidad autónoma de unos 20 millones de euros. Con esta disposición transitoria incluida a petición del PRC, el impuesto lo pagarán unas 200 personas y con él se recaudarán ahora 6,8 millones de euros.

Donde no se han producido novedades en esta negociación entre el PP y el PRC es en la eliminación de los topes de renta para ser beneficiario de algunas de las deducciones fiscales que se aplican actualmente para algunas ayudas como las del alquiler, que hasta ahora estaban fijados en 35.000 euros y que los regionalistas proponían aumentar hasta los 45.000 euros, pero sin éxito, ya que la reforma fiscal de los populares va a mantener esta medida que beneficia exclusivamente a las rentas más altas al eliminar la barrera económica y convertir las deducciones en universales.

Medidas legislativas

Más allá de los grandes números y de partidas presupuestarias concretas, el acuerdo entre PP y PRC incluye también algunas decisiones importantes en materia legislativa, como el mandato de no incluir la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria a través de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, la conocida como Ley de Acompañamiento a los Presupuestos, tal y como estaba previsto por el PP.

De esta forma, el Gobierno mantiene su intención de derogar la norma, ratificada a nivel parlamentario cuando aprobaron una moción en este sentido presentada por Vox, y lo único que consigue el PRC es dilatar el proceso, ya que evita la vía de urgencia que permitía la Ley de Acompañamiento y obliga a una tramitación más larga en la Cámara.

Sin embargo, donde sí se utilizará este atajo parlamentario es para la modificación de la Ley del Suelo de Cantabria, que PP y PRC comparten. En este caso, el cambio en la norma para facilitar la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico y eliminar las restricciones actuales se hará con un trámite de urgencia, aunque a petición de los regionalistas se ha acordado mantener reuniones con la Federación de Municipios de Cantabria y una comparecencia en comisión monográfica sobre la reforma para conocerla, también al margen del proceso de aprobación presupuestaria.

Un último punto del acuerdo que Revilla y Buruaga han obviado durante su comparecencia ante los medios, y que solo han valorado tras las preguntas de los periodistas, ha sido la referencia en el texto a la necesidad de aumentar las partidas presupuestarias dedicadas a la educación y que obliga al Gobierno a “no incluir nuevas actuaciones ni partidas vinculadas a la educación concertada que no cuenten con el acuerdo previo y negociado de todas las partes implicadas, como la Junta de Personal Docente, la FAPA o los centros educativos”, un asunto que trata de blindar la enseñanza pública tras la reciente polémica por la intención de becar a los estudiantes de Bachillerato de la educación privada y concertada de acuerdo con la extrema derecha.

“Este acuerdo no condiciona nuestro programa de Gobierno, no implica sobreesfuerzo alguno ni renuncia de ningún tipo porque se fundamenta en la coincidencia de voluntades y prioridades. En su gran mayoría se trata de compromisos previamente adquiridos y contemplados en nuestro propio documento. En definitiva, pura coherencia política”, ha asegurado la presidenta de Cantabria, que ha insistido en que se basa en propuestas “sensatas, razonables y coincidentes”.

Negociación y calendario

En el acuerdo, tanto PP como PRC asumen una cláusula en la que ambos partidos se comprometen a no apoyar enmiendas de otros grupos parlamentarios que afecten directa o indirectamente a los contenidos del pacto, aunque las enmiendas que se consideren discutibles deberán contar con el acuerdo de la Comisión de Negociación que populares y regionalistas han establecido para firmar este documento.

El PRC también se compromete a no presentar una enmienda a la totalidad de los Presupuestos ni a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas y a no apoyar ninguna de las que se presenten, aunque ambos grupos parlamentarios se reservan la oportunidad de presentar enmiendas parciales que no afecten al contenido pactado ni alteren los principios de este acuerdo.

El proyecto de Presupuestos Generales para la Comunidad Autónoma de Cantabria para 2024 se aprobará este martes 31 de octubre en el Consejo de Gobierno y se registrará inmediatamente después en el Parlamento autonómico para comenzar con su tramitación y que entren en vigor el próximo 1 de enero, lo que impedirá a Buruaga asistir a la ceremonia de jura de la Constitución de la princesa Leonor que se celebra ese mismo día en Madrid.