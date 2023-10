El consejero de Educación de Cantabria niega que se vaya a becar a estudiantes de la privada un día después de aprobarlo con Vox

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades de Cantabria, Sergio Silva (PP), ha comparecido de urgencia este martes para “matizar” la proposición no de ley que aprobó su propio partido junto a Vox en el pleno de la jornada anterior del Parlamento autonómico y que defendía articular de cara a los próximos años académicos un sistema de becas y ayudas públicas para “las familias cuyos hijos deseen cursar Bachillerato en el centro privado en el que han estado matriculados en etapas de educación obligatoria amparadas en un concierto educativo”.

“No está en nuestra intención concertar el Bachillerato y no está en nuestra intención crear o generar ningún sistema de becas que de alguna manera encubierta o soterrada pueda alterar los equilibrios de nuestro sistema educativo o acercarse siquiera a lo que pueda ser una concertación del Bachillerato”, ha manifestado el consejero del PP, que ha reconocido una “cierta contradicción” entre sus palabras y la posición que mantuvo el portavoz popular, Álvaro Aguirre, durante el debate parlamentario del día anterior en la Cámara, que llegó a cifrar en cerca de un millar los estudiantes de la enseñanza privada que se podrían ser beneficiados por estas futuras ayudas públicas.

Silva ha alejado la posibilidad de que esto se lleve a cabo a corto plazo en Cantabria y sin disponer de datos concretos para analizar si existe realmente un problema en este sentido, como defendieron PP y Vox, y ha limitado a “situaciones singulares” o “extraordinarias” la opción de que algunas familias con problemas económicos para mantener a sus hijos en el centro privado-concertado en el que han estudiado la etapa obligatoria reciban ayudas al cambiar de tramo para afrontar sus estudios de Bachillerato.

“De la misma manera que les digo con rotundidad que no hay intención de concertar el Bachillerato, les digo que no hay intención de crear un sistema generalizado de becas para atender a la matrícula de los alumnos en centros concertados en el tramo de Bachillerato”, ha insistido el responsable de la Consejería de Educación de Cantabria, una argumentación que ha repetido durante varias ocasiones durante su comparecencia a petición propia ante los medios para aclarar las “incertidumbres” y “dudas” surgidas tras el posicionamiento del PP en el Parlamento.

En las últimas horas, tras el debate parlamentario y la aprobación en la Cámara de esta iniciativa concreta por parte del Partido Popular y Vox, la reacción de la comunidad educativa había sido unánime y las críticas no se habían hecho esperar. Tanto la Junta de Personal Docente como la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado (FAPA) habían mostrado su absoluto rechazo y habían exigido una rectificación inmediata al consejero. También el sindicato STEC, mayoritario entre el profesorado de Cantabria, había advertido de que cualquier paso en este sentido iba a generar una “guerra escolar” en defensa de la educación pública.

“Quiero manifestar lo que ya he manifestado en otras ocasiones, y es que no tiene este consejero ninguna intención de alterar los equilibrios de un sistema educativo que, según he dicho y repito, es buen sistema educativo. Tiene sus equilibrios internos y no los vamos a alterar. Es más, vamos a intentar apuntalar y mejorar el sistema en aquellos elementos que veamos que sea necesario”, ha subrayado Silva, que ha querido alejarse de “debates ideológicos o de modelo” y ha defendido que su equipo en la Consejería “está centrado en resolver problemas concretos sobre la base de que Cantabria tiene un modelo que funciona bien”.

En este sentido, y en relación a la propuesta de PP y Vox, ha explicado que su aprobación se traduce en realizar un “estudio exhaustivo” de la evolución de la enseñanza en Cantabria en los últimos años y en particular de la matriculación en Bachillerato con el fin de obtener datos que permitan “plantearnos escenarios”. “Pero a día de hoy no tenemos esos datos, no sabemos realmente si hay un problema, y yo tengo la impresión que no lo hay”, ha reconocido.

“Puede parecer en términos generales que estoy contradiciendo lo que se ha dicho ayer en el Parlamento; lo puedo llegar a entender, pero yo creo que es un matiz”, ha reiterado el dirigente popular, que ha avanzado a preguntas de los periodistas que el Gobierno no contempla en los Presupuestos Generales de Cantabria para 2024 ninguna partida económica concreta para esas becas a los estudiantes de la educación privada porque “no está en la hoja de ruta”.