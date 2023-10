El consejero de Salud de Cantabria pide disculpas y rectifica sobre las listas de espera: “Nunca habrá copago en la Sanidad pública mientras gobierne el PP”

El consejero de Salud de Cantabria, César Pascual (PP), se ha visto obligado a comparecer públicamente para pedir disculpas y reconocer su error tras unas polémicas declaraciones durante un foro sanitario la semana pasada en el que el responsable de la Sanidad cántabra comparó el sistema público de salud con una aerolínea, diciendo que “si vas en business, no esperas y entras directamente. Y si vas con billete de turista, tienes que esperar a la cola”, además de señalar sobre las listas de espera que solo hay dos formas de gestionar la demora para los pacientes: “O te pones a la cola o copago”, dijo.

“Lo primero que quiero decir es que, efectivamente, la comparación que hice de las listas de espera con los viajes en avión no fue afortunada. No estuve acertado, me equivoqué y pido disculpas porque muchas personas que están esperando una operación quirúrgica, una consulta o una prueba diagnóstica se han podido sentido ofendidas y, en ese sentido, lo siento”, ha comenzado su intervención el consejero de Salud en una rueda de prensa celebrada este viernes en el Gobierno de Cantabria.

A partir de ahí, Pascual se ha dedicado a matizar sus palabras y a rectificar la posición que había mantenido hasta el momento, una vez que el PSOE ha solicitado su cese inmediato y el PRC ha cuestionado por sus intenciones a la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), a la que la oposición ha presentado una batería de preguntas en el Parlamento autonómico para que explique su postura en relación a la gestión sanitaria de cara a la legislatura que acaba de comenzar.

No solo rechazamos el copago, sino que estamos radicalmente en contra porque nos parece profundamente injusto, dado que constituye un 'repago', ya que la Sanidad se financia con los impuestos de todos César Pascual (PP) — Consejero de Salud de Cantabria

“En esa intervención, que se ha sacado de contexto, nunca planteé ni defendí el copago en la Sanidad pública. No estoy a favor del copago y el Gobierno de Cantabria y el Partido Popular tampoco. Y no solo rechazamos el copago, sino que estamos radicalmente en contra porque nos parece profundamente injusto, dado que constituye un 'repago', ya que la Sanidad se financia con los impuestos de todos. Nunca habrá copago en la Sanidad pública de Cantabria mientras gobierne el Partido Popular”, ha defendido el actual consejero de Salud durante su comparecencia.

Sin embargo, pese a las disculpas iniciales y la matización de sus palabras, Pascual ha insistido en sus argumentos: “Lo que yo dije en ese foro especializado y todo el mundo entendió es que solo hay dos formas de gestionar la demanda: con listas de espera o con copagos. Es lo que saben todos los expertos que se dedican a la Sanidad pública. Y por tanto, no creí que en ese foro tendría que explicar lo que es obvio”, ha asegurado.

Al tiempo, el responsable de la Consejería de Sanidad de Cantabria ha recalcado que su intención no es introducir medidas distintas a las utilizadas hasta la fecha para gestionar su departamento: “Nunca he planteado ni he propuesto el copago como fórmula para reducir las listas de espera en Cantabria. Es radicalmente falso. La Sanidad pública es universal y gratuita, y en ella, la demanda se regula mediante listas de espera, como todo el mundo sabe. Y por tanto, sin copago”, ha valorado el dirigente del PP.

A su juicio, “las listas de espera son inherentes a un sistema sanitario público, universal y gratuito y son la herramienta de la gestión de la demanda”. “Lo que hay que hacer y estamos haciendo es trabajar para reducirlas a unos tiempos de demora razonables. Lo hicimos cuando gobernamos en la legislatura de 2011 a 2015 y estamos trabajando intensamente para volver a reducir las listas de espera”, ha puntualizado.

Demoras excesivas

En esta línea, Pascual ha defendido que “la gravedad del fenómeno de las listas de espera reside en las demoras excesivas, cuando la demora para la atención sanitaria excede del tiempo socialmente aceptado o cuando no se establecen criterios de prioridad de los pacientes en función de sus de sus necesidades clínicas, sociales o laborales”. Por eso, ha afirmado que abordar este asunto es una “prioridad absoluta” para su departamento y ha puesto en valor algunos de los “logros” que se han alcanzado en estos primeros 100 días del PP al frente del Gobierno de Cantabria, como el acuerdo alcanzado con los profesionales sanitarios para retomar la actividad extraordinaria por las tardes o reanudar la derivación de pacientes a centros concertados.

“Estamos dando los pasos necesarios para cumplir el compromiso que hemos asumido con los ciudadanos para reducir las listas de espera en los plazos que marca la ley: 30 días para una prueba diagnóstica, 60 días para una consulta con un especialista y 180 días para una intervención quirúrgica. Sin copagos y con gestión, con planificación estratégica, gestión eficiente respaldada con presupuesto y haciendo equipo con los profesionales sanitarios”, ha subrayado Pascual.

Sobre el estado actual del sistema sanitario en Cantabria, el consejero de Salud del PP ha cargado contra la gestión anterior del bipartito PRC-PSOE, a los que ha acusado de dejar a la Sanidad pública en “una situación de deterioro que no tiene precedentes” y “con unas listas de espera intolerables”. “Nunca hubo tantas personas esperando ni tanto tiempo. No pueden darnos lecciones quienes dejaron la Sanidad hecha unos zorros y con las mayores listas de espera de la historia, con cifras verdaderamente escandalosas”. Así, ha cifrado la lista de espera quirúrgica en 21.251 pacientes activos, de los cuáles, 17.715 personas están en situación de demora estructural, con una demora media quirúrgica de 156 días, siendo la demora prospectiva de 252 días.

Petición de cese

La nueva presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), puso al frente de la Consejería de Salud esta legislatura a César Pascual, que fue alto cargo del Servicio Madrileño de Salud, además de gerente de varios hospitales, entre ellos el Hospital Marqués de Valdecilla de Santander durante su anterior etapa como consejera de Sanidad y Servicios Sociales en el Ejecutivo que presidió Ignacio Diego entre 2011 y 2015.

El 'gurú' sanitario del PP cántabro, que fue el responsable político del polémico 'megacontrato' de 900 millones de euros a favor de la constructora que tiene en plantilla a sus hijos, volvió a primera línea política en el Ejecutivo autonómico tras una anterior etapa en la que también trabajó a las órdenes de Buruaga después de las elecciones del 28M y pese haber anunciado su jubilación tras dos legislaturas como diputado autonómico en el Parlamento de Cantabria.

El PP confunde a los pacientes con clientes y confunde la sanidad pública con un negocio donde empresas puedan hacer business Pablo Zuloaga — Secretario general del PSOE de Cantabria

A su polémica trayectoria hasta la fecha se suma ahora una petición de dimisión por parte del PSOE, que ha señalado este mismo viernes que la continuidad del consejero de Salud de Cantabria es “insostenible” tras sus recientes declaraciones sobre las listas de espera, y ha pedido a la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, que tome “decisiones contundentes” para “erradicar este tipo de discursos de su Gobierno”, porque “atentan contra la calidad de la sanidad pública” en Cantabria y en España.

“El PP confunde a los pacientes con clientes y confunde la sanidad pública con un negocio donde empresas puedan hacer business”, ha denunciado el secretario general del PSOE de Cantabria y portavoz parlamentario, Pablo Zuloaga, en declaraciones a los medios convocadas tras difundirse las afirmaciones de Pascual en las que señalaba que “solo hay dos formas de gestionar las listas de espera: o te pones a la cola o copago”.

“Lo que pretenden, en sus propias palabras, es hacer business con la gestión de las listas de espera”. “Lo que está dibujando el PP en definitiva es una sanidad pública en dos velocidades: unas listas de espera donde más corra el que más tiene, el que más puede pagar”, ha sostenido el dirigente socialista, advirtiendo que una medida como el copago no mejoraría las listas de espera, sino que lo que provocaría es que “va a haber gente que va a trepar sobre otra gente por tener más dinero”.