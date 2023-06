PP y PRC firman el acuerdo de investidura que convertirá a María José Sáenz de Buruaga en la presidenta de Cantabria

María José Sáenz de Buruaga (PP) será la próxima presidenta de Cantabria. No había otra alternativa desde el pasado 28 de mayo, cuando el Partido Popular obtuvo una mayoría holgada en las elecciones que le dejaba las manos libres para elegir socio, pero con la firma del acuerdo de investidura rubricado este viernes por el actual jefe del Ejecutivo autonómico en funciones y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, y la propia líder de los populares cántabros, el camino está despejado para acelerar los plazos y conformar un Gobierno en apenas unos días.

Revilla pone condiciones al PP para favorecer su investidura: ni parar obras ni someter al PRC "a la tortura de comisiones de investigación"

Más

“Acabamos de firmar un acuerdo para materializar el mandato de cambio que el pasado 28 de mayo recibimos de los ciudadanos de Cantabria. Un acuerdo que nos permite cumplir con absoluta claridad y coherencia lo que hemos prometido durante la campaña: un gobierno en solitario del Partido Popular. En un gesto de responsabilidad, el PRC va a permitirlo. Lo agradezco y aplaudo sin ningún tipo de complejo la responsabilidad de Miguel Ángel Revilla”, ha dicho Buruaga durante la rueda de prensa posterior a la firma del acuerdo de investidura en el Parlamento de Cantabria.

El documento, que las direcciones de PP y PRC ratificaron hace unas horas en sus respectivos comités ejecutivos, incluye apenas dos folios en los que se reflejan una serie de cuestiones básicas y en que en algunos casos ni siquiera son competencia del Gobierno de Cantabria, como la exclusión del lobo del listado de especies protegidas, el mantenimiento de las obras que el Estado tiene en marcha en la comunidad autónoma o los proyectos financiados con fondos europeos. El punto más polémico, y el único que ha generado fricción durante las negociaciones, es el papel de Vox durante la próxima legislatura. El PP se compromete a no integrarlo en el Ejecutivo regional, pero se reserva la posibilidad de llegar a “acuerdos puntuales” con la extrema derecha si fuera necesario.

“No es más que un acuerdo de investidura, no un acuerdo de legislatura. No son exigencias del PRC, sino posiciones coincidentes. Este acuerdo no condiciona en absoluto nuestro programa de gobierno, no supone ninguna cesión ni ningún esfuerzo. No es más que sentido común. Es un acuerdo para echar a andar un nuevo Gobierno con una presidenta y unos consejeros del Partido Popular. El PRC no nos pide nada a cambio, no nos impone ninguna renuncia, como otros partidos que, a cambio de su abstención, nos han pedido cargos en el Gobierno y medidas ideológicas”, ha defendido Buruaga, muy preocupada por explicar el pacto con los regionalistas tras las duras críticas de Vox.

Además, la futura presidenta de Cantabria también se ha pronunciado sobre la petición inicial del PRC de no someter al Gobierno saliente a “la tortura de las comisiones de investigación”, un aspecto muy polémico sobre el que el propio Revilla ha tenido que recular en los últimos días: “Este acuerdo no ampara silencios ni conductas sospechosas. Tampoco ninguna cesión a principios fundamentales como la transparencia y el buen gobierno. Ni se ha pedido nunca, ni ha estado nunca encima de la mesa, ni el Partido Popular lo hubiera aceptado”, ha sentenciado Buruaga.