Revilla pone condiciones al PP para favorecer su investidura: ni parar obras ni someter al PRC “a la tortura de comisiones de investigación”

Tras la debacle electoral sufrida el pasado domingo, Miguel Ángel Revilla ha confirmado, tal y como adelantó a principios de esta semana, que el PRC está dispuesto a facilitar la investidura del PP para que gobierne en solitario, es decir, sin la extrema derecha de Vox en el Ejecutivo. Y lo ha hecho en declaraciones a la prensa tras la celebración del Comité Ejecutivo Regional del PRC, donde ha hecho balance de los resultados del 28M, en un ambiente que ha calificado como de “muy distinto” al de hace cuatro años, cuando ganaron holgadamente las autonómicas.

El 'efecto Revilla' se diluyó el 28M: el voto municipal pone de relieve el castigo personal de su electorado al líder del PRC

Más

No obstante, y pese a que el PP no depende exclusivamente del posible apoyo regionalista, Revilla ha puesto condiciones a esta formación para permitir la investidura de María José Sáenz de Buruaga (PP), de quien ha dicho que todavía no le ha llamado, a diferencia del líder nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, quien sí lo hizo, según ha detallado, dos días después de la celebración de los comicios.

Las condiciones, tal y como ha expuesto el todavía presidente de Cantabria en funciones, son básicamente que no se paralicen las obras que ha puesto en marcha el Gobierno (PRC-PSOE) saliente y que no “sometan” al PRC “a la tortura de comisiones de investigación como hicieron en 2011 [durante la mayoría absoluta de Ignacio Diego (PP)] que quedaron en nada”.

“No hay nadie imputado ni tenemos nada que ocultar, pero queremos que se dediquen a gobernar”, ha señalado el veterano líder regionalista, quien también ha exigido “pluralidad” y que “no haya represalias a los ayuntamientos”, de forma que “la distribución de los fondos” se haga “de acuerdo a las necesidades”. Además, Revilla, cuestionado por ello, ha descartado la opción de que su partido se integre en un gobierno del PP: “En principio, el PRC no lo contempla, la voluntad no es estar en el Gobierno, sino permitir la gobernabilidad con una serie de condiciones”, ha remarcado.

“No ha llamado nadie, pero estoy seguro de que llamará”, ha dicho en referencia a la futura presidenta de Cantabria. Para las negociaciones, el PRC ha nombrado una comisión específica, integrada por los tres vicesecretarios de Organización, Francisco Javier López Marcano, Paula Fernández y Guillermo Blanco; y la alcaldesa de Polanco, Rosa Díez, los mejores posicionados para la sucesión.

Además, a preguntas de la prensa, Revilla ha descartado posibles consecuencias a nivel de pactos municipales, puesto que sus comités locales “tienen libertad absoluta”, así como echarse a un lado si ese fuera el condicionante para que el PP acepte los requisitos regionalistas. “A mí los que me echan del partido son los míos, entiendo que no intenten matarnos estando sanos”, ha dicho Revilla, mientras Marcano ha tomado la palabra y ha asegurado que “ninguno de los miembros de la comisión negociadora aceptaríamos esa condición”.

“Reflexión” sobre las elecciones generales

Por otro lado, Revilla no ha despejado la incógnita de si su formación concurrirá a las elecciones generales del 23 de julio, lo que se dilucidará en otro Comité Ejecutivo la próxima semana. “Demasiado teníamos hoy con asumir la derrota y tomar la decisión que hemos tomado”, ha subrayado. Al respecto, ha afirmado, que tiene que “hacer una reflexión”, pero sí ha avanzado que en caso de presentarse, su “propuesta es que siga José María Mazón, que ha hecho una extraordinaria labor”. “No se ha traducido en votos, pero nunca hubo tantas inversiones del Gobierno de España”, ha manifestado, “incidiendo en que la decisión aún no está tomada”.

Lo que sí ha adelantado es que él no concurrirá ni al Congreso “ni mucho menos al Senado”. “Con lo que he dicho yo del Senado...sería como una inyección de veneno en plena vena aorta”, ha ejemplificado sobre si encabezase la candidatura a la Cámara Alta.

Revilla ha reconocido que en su partido están “todavía bajo el síndrome de las últimas elecciones”. Al respecto, el líder regionalista ha hecho su particular análisis en la Ejecutiva del por qué de la debacle del PRC. Ha echado balones fuera, señalando su acuerdo de gobierno en Cantabria con el PSOE como culpable, “al procés” y a los “pactos con independentistas y sectores radicales de la izquierda” por parte de Pedro Sánchez.

“Ha concluido en una marea que ha llevado a una debacle general del PSOE, y en cierto modo, del Partido Regionalista como socio de los socialistas”, ha justificado. “Han tocado resultados malos, lo que ha ocurrido no es exclusivo de Cantabria, sino que es una situación de toda España, salvo Euskadi y Catalunya, que tienen ”otro comportamiento sociológico“, ha argumentado Revilla, pese a que ha sido él en primera persona quien ha padecido el castigo en las urnas.