El PP choca con Vox y aprueba una resolución para colocar la bandera LGTBi en las Corts tras rechazar la de la izquierda

El PP saca adelante una propuesta para colgar la bandera LGTBi en las Corts Valencianes el día del Orgullo tras rechazar otra de la izquierda. La Mesa de las Corts Valencianes ha aprobado este martes una resolución que solo ha contado con el apoyo de los populares, que votaron 'no' la anterior semana a una propuesta de Compromís que incluía actos con los colectivos y la petición de compra de libros en la biblioteca de la Cámara.

El acuerdo sale adelante con los dos votos el PP, la oposición de la presidenta de la cámara, Llanos Massó (Vox), y la abstención de PSPV y Compromís, que califican la propuesta de “descafeinada”. También se han rechazado dos enmiendas del PSPV y Compromís en las que nuevamente pedían continuar con el acto institucional de los últimos años, en el que la bandera se colgaba junto a representantes los consejos LGTBI y Trans. La propuesta del PP solo consta de un punto: la colocación de la bandera.

La presidenta ultra de las Corts ha comparecido acompañada por los diputados de Vox, ante los medios para explicar su posición después de la Junta de Síndics: “Nuestra posición es votar que no a este tipo de acciones. Los edificios públicos no son el lugar para colgar banderas que no son las institucionales”, ha manifestado. Así, ha agregado que en su partido “no son partidarios de colectivizar a las personas”.

La presidenta ha señalado que este año “no habrá una colgada oficial” y ha criticado que en años anteriores, este acto se realizaba sin ninguna resolución por parte de la Mesa y “se funcionaba por costumbres”. Por su parte, el portavoz de Vox, José María Llanos, dicho que “la igualdad no se fomenta generando discriminación”, y ha añadido: “Lo único que tiene que ondear en los edificios públicos son las banderas que nos representan a todos los españoles y a todos los valencianos”. Cabe destacar que la bandera no se coloca en ningún mástil, sino en la fachada, como acto simbólico.