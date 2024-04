El Gobierno estudia sancionar al Ayuntamiento de Santander por las obras del Parque 2020

La consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Eva Guillermina Fernández (PP), ha señalado que “cabría valorar la posibilidad de incoar un procedimiento sancionador” al Ayuntamiento de Santander por haber iniciado las obras del Parque 2020 en homenaje a las víctimas de la COVID sin contar con una autorización para llevar a cabo un informe arqueológico necesario.

Y es que la obra para este espacio en Mataleñas tuvo que paralizarse tras la denuncia de una ciudadana, que alertó ante el Servicio de Patrimonio Cultural del Gobierno cántabro que los trabajos se estaban realizando sobre un yacimiento arqueológico.

Así, el Ejecutivo está a la espera de que el gabinete de arqueología GAEM, al que se ha encargado el seguimiento, presente el informe de valoración de los trabajos, según ha dicho este lunes en el Pleno del Parlamento la consejera, a preguntas del PSOE sobre este asunto en torno al que el partido ha denunciado que el Consistorio santanderino, gobernado por el PP, “lo ha hecho rematadamente mal”.

Ante las preguntas de los socialistas, la titular de Cultura ha señalado que el Gobierno “desconoce” si se iniciaron las obras del parque con algún tipo de informe que detallase que se hallaba sobre un yacimiento arqueológico y que “tampoco las podemos valorar de momento hasta que no recibamos el informe de seguimiento arqueológico y podamos saber si han sido o no afectados en alguna manera”.

Pero ante las críticas vertidas por el diputado socialista Jorge Gutiérrez, que ha señalado que el Ayuntamiento de Santander “no ha hecho las cosas bien” porque “no pidió los permisos que tenía que haber pedir” ni hizo “los informes que tenía que haber hecho”, la consejera le ha pedido que “tampoco se ponga la venda antes de la herida”, porque “hasta que no tengamos el informe, no podremos valorar si ha habido daños o no los ha habido”. “A lo mejor no ha sucedido absolutamente nada de nada”, ha dicho.

Además, ha replicado a Gutiérrez que “el patrimonio le importa bastante poco” y que lo que quería era “meterse con el Ayuntamiento de Santander”.

“No será la primera ni la última vez que un ayuntamiento, un particular, una empresa, o quien sea, no solicita la preceptiva autorización por las razones que sean. Puede que sea hasta porque la persona responsable no lo sabía o no se ha dado cuenta”, ha defendido.