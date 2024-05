El consultorio rural de Polanco sigue en un limbo: sin proyecto aún, la ampliación puede ser realidad la próxima legislatura

La ampliación de consultorio rural de Polanco puede que no sea realidad esta legislatura. Transcurrrido prácticamente un año de la toma de posesión del nuevo Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP), el Servicio Cántabro de Salud ya dispone de los terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Polanco pero no hay señales de que la tramitación avance: ni se ha aceptado por el Consejo de Gobierno la cesión de uso, ni se han licitado los proyectos de obra y dirección de obra, quedan 18 meses de obras una vez que se inicie la construcción y, por último, el Gobierno ha de recepcionar las mismas.

El consultorio de Polanco, junto con el de Suances, son compromisos de la Consejería de Salud para esta legislatura. Así lo ha asumido en el presupuesto autonómico de este año, donde se incluye la redacción del proyecto junto con el de Suances, y por declaraciones del consejero César Pascual, quien se comprometió ante la alcaldesa Rosa Díaz (PRC) a hacerlo antes del cierre de legislatura. Sin embargo, las explicaciones dadas por el consejero en una reciente comisión de Salud en el Parlamento de Cantabria no han tranquilizado, sino todo lo contrario, a la oposición socialista y regionalista, que ve que la ampliación se escapa en el horizonte de 2027.

El consultorio de Polanco está obsoleto. Con más de 30 años de antigüedad, su ampliación lleva en un limbo desde hace cinco años, mientras el número de usuarios de la comarca no deja de crecer: en tres décadas el SCS ha pasado de gestionar 5.000 cartillas a 13.000, que abarcan el área de Miengo también. Nadie duda de la urgencia de la mejora, pero la realidad se da de bruces con los procesos burocráticos y la voluntad política del PP.

Pascual ha explicado públicamente que el objetivo del Gobierno de Cantabria es dar un impulso a esta actuación y conseguir que “sea una realidad en esta legislatura”. Sin embargo, el mismo Gobierno, en respuesta parlamentaria a los socialistas, pone fechas al proceso y el objetivo se aleja.

Por de pronto, la licitación de la redacción del proyecto será “antes de fin de año”, una vez se acepte la cesión del terreno que ha aprobado el Ayuntamiento de Polanco. Con los proyectos en la mano, hay que tramitar permisos y licitar la obra y, después, una vez firmado el acuerdo con el contratista, quedan por delante 18 meses de trabajos. Acabadas estos, el centro no se puede abrir sin más: antes el Gobierno ha de inspeccionarlo y dar su visto bueno para recepcionar la obra, para lo cual tiene un plazo de tres meses.

La horquilla que se abre tiene un plazo mínimo así de tres años, desde el inicio de esta legislatura, pero hay que tener en cuenta el procedimiento interno del SCS y el papel de los demás actores para ir avanzando etapa tras etapa. Los cuatro años de legislatra es fácil que pasen sin que Polanco tenga la ampliación en servicio.

“El plazo que se marca el Gobierno para licitar las obras para la ampliación del nuevo edificio anexo al Centro de Salud de Polanco está supeditado a la entrega del proyecto de obra y su supervisión, previsto antes de fin de año. Con carácter previo al inicio de las obras, resulta necesario llevar a cabo los siguientes trámites: la aceptación de la cesión de uso por Decreto de Consejo de Gobierno de Cantabria, publicación del mismo en el Boletín Oficial de Cantabria, tramitación del contrato de servicios de redacción proyecto y dirección facultativa, supervisión del proyecto y tramitación del contrato de obra”, ha informado el Gobierno de Cantabria a preguntas del PSOE.

Rosa Díaz

El Ayuntamiento de Polanco puso a disposición del SCS los terrenos el 29 de noviembre, de lo cual tuvo comunicación el Servicio el 11 de enero de este año. El Consejo de Gobierno aún no ha aceptado esta cesión y se espera que los proyectos estén licitados antes de fin de año, sin contar con permisos que deberán tramitarse como la licencia de obras municipal, que es un trámite posterior.

En el Ayuntamiento de Polanco no están contentos con el proceso. Su alcaldesa, Rosa Díaz, en una entrevista publicada por elDiario.es Cantabria, no oculta el “cansancio” de usuarios, sanitarios y munícipes.

“Después de sentirme defraudada por varios consejeros, en los cuales he creído siempre cuando nos decían que iban a invertir en ello, creo que hay falta de voluntad política. Se nos prometió que se tendrían hechos los pliegos y que se licitaría si en enero el Ayuntamiento cedía la parcela como indicaba el informe de Patrimonio, no como la habíamos cedido anteriormente, que también se nos indicó a través del Servicio Cántabro de Salud. No nos contestaron desde el 11 de enero que se mandó la inscripción registral, y tuvimos que provocar en marzo un Pleno con una moción para que nos respondieran; una contestación que no coincide con el reconocimiento posterior del error por parte del consejero”, ha relatado Díaz, quien ha añadido:

“A día de hoy, en mayo, todavía no hemos recibido por parte de la Consejería la aceptación de la parcela. Es un trámite que, por ejemplo, Gesvican [empresa pública de vivienda], en la cesión de los terrenos para las 40 viviendas de alquiler asequible, lo hizo en menos de 15-20 días. Con lo cual no lo entendemos. Es una ampliación muy necesaria, y los profesionales y los usuarios están ya bastante cansados. La coordinadora me dice que el día que pase algo a ver quién asume las responsabilidades, porque es un centro muy antiguo, tiene 32 años y mucho uso, no solo por parte de Polanco, sino también de Miengo y parte del SUAP, que asiste a parte de la comarca del Besaya”.