Rosa Díaz (PRC): “La sucesión de Revilla ahora mismo está muy abierta, aunque todo se focalice solo en dos o tres personas”

La regionalista Rosa Díaz (1973) continúa al frente del Ayuntamiento de Polanco por tercera legislatura consecutiva, la segunda con mayoría absoluta, compaginando esta responsabilidad con su labor de diputada en el Parlamento de Cantabria, esta vez en la oposición. Y es que las elecciones autonómicas del pasado año desbancaron a Miguel Ángel Revilla de la Presidencia y dejaron al PRC en una situación muy delicada de la que ahora trata de recomponerse. Precisamente sobre el futuro del partido y el clásico debate sobre el relevo al frente del mismo, que cada vez resuena con más fuerza, Díaz opina que hay muchas opciones, “gente preparada y con experiencia”: “La sucesión ahora mismo está muy abierta, aunque todo se focalice solo en dos o tres personas”, asegura. Y aunque en este momento ella reconoce que no se ve como aspirante, no descarta esa opción si se plantea en un futuro. “Ya veremos”, desliza, en una entrevista en la que trata además de los proyectos más destacados de su municipio y de la labor llevada a cabo por el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga (PP) en su primer año de mandato.

Además de alcaldesa, repite también como diputada autonómica del PRC, en un contexto muy diferente al de la legislatura pasada, esta vez en la oposición a un Gobierno del PP. ¿Cómo afronta esta nueva faceta?

Es una faceta, como bien dices, distinta, porque yo entré ya como grupo parlamentario que apoya al Gobierno, y el trabajo es totalmente diferente. Se está viendo ahora también con el Grupo Popular. Estando en la oposición hay muchísimo más trabajo, hay muchas más oportunidades de iniciativas de control e impulso al Gobierno. Y se ve también en el número de intervenciones, antes salía a hacerlo cada X tiempo y ahora todos los lunes. Yo empecé en política en la oposición, y quien me metió allí en el Ayuntamiento me dijo que en la oposición si trabajas se aprende muchísimo. Creo que a veces estos ciclos y estos cambios son buenos para ponerte en el otro lugar y aprender. Este año, además, llevo una portavocía más de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Cooperación, Desarrollo y Familias. Eso me da la oportunidad de conocer el sector y de trabajar para aportar todo lo que podamos.

¿Y qué valoración hace de la actuación de estos primeros meses del Ejecutivo autonómico?

Te puedo hacer la valoración como diputada y como alcaldesa. Hay buenas intenciones. Desde el punto de vista de alcaldesa de Polanco, no todas las consejerías están respondiendo igual y, en palabras de gente con la que hablamos, parece que todavía están en campaña. Una cosa es decir que se va a hacer, pero gestionar a día de hoy no lo estamos viendo. Varios consejeros están en el punto de mira, el de Salud, el de Medio Natural y ahora la de Cultura. Una cosa es predicar y otra dar trigo. El primer año está siendo decepcionante. Han empezado con muy buenas intenciones, pero no se ven materializadas en las políticas.

¿Cree que la ciudadanía en general y sus simpatizantes en particular han entendido el papel que ha desempeñado el PRC desde la oposición facilitando la investidura de María José Sáenz de Buruaga y la aprobación de sus primeros presupuestos?

Igual al principio ha costado un poquito en algún sector, pero estoy convencida de que es lo que teníamos que hacer. Es la lista más votada y hemos cumplido además nuestra promesa electoral. Creo que no se pueden defraudar los que nos han votado. Ya sabían que si no gobernábamos es lo que se iba a hacer, porque lo dijo claramente nuestro secretario general [Miguel Ángel Revilla]. Creo que se entiende. Hemos dado unos meses de margen al Gobierno, y cuando hemos visto cierta inacción es cuando hemos pasado a la acción desde la oposición, ya lo dijimos en enero. Vamos a ser más críticos con los fallos que tenga este Gobierno, pero no hacemos una oposición destructiva, sino constructiva. La proposición de ley que hemos presentado sobre juventud fruto del trabajo de nuestras Juventudes Regionalistas es ejemplo de ello.

A lo largo de estos meses, y ya en frío, ¿se ha llevado internamente a cabo algún tipo de reflexión, análisis o incluso autocrítica por los resultados electorales de mayo de 2023?

Sí, por supuesto. Siempre que nos reunimos en las ejecutivas, incluso en los comités comarcales, se analizan. Se analizó en su día, como bien dices, en caliente, pero las cosas hay que verlas con perspectiva, y también escuchar lo que te dicen desde fuera, porque la crítica externa también es importante. La de los vecinos y simpatizantes que te digan qué es lo que ha podido fallar. Y ahora nos toca llevar a cabo un proceso, y estamos a menos de un mes de la Asamblea de Dirigentes que va a dirigir cuáles van a ser nuestras líneas fundamentales de política durante estos tres años, para intentar rearmarnos y en la siguiente legislatura volver a ser el partido más votado.

¿Precisamente en esa Asamblea de Dirigentes se abrirá el melón de la sucesión de Miguel Ángel Revilla al frente del partido?

No, la Asamblea de Dirigentes no es el lugar. Según nuestros estatutos, ahí se van a fijar las políticas. Lo ha anunciado Miguel Ángel Revilla, va a ser él quien marque los tiempos. Eso se tiene que decidir en otro órgano del partido, que es el Congreso de los Militantes, no la Asamblea de Dirigentes.

A la vista de los últimos resultados electorales, y sin obviar que a toro pasado sacar conclusiones es más fácil, ¿considera que se debería haber abordado antes este relevo?

Creo que el que lo tiene que considerar es Miguel Ángel Revilla, que tiene una gran trayectoria en el partido, ha sido el fundador y lo ha puesto donde lo ha puesto. Él tiene que valorar el momento adecuado. Quizás a toro pasado, como dices... Sí se hace mejor una transición gobernando que desde la oposición; posiblemente sí, pero claro, estamos hablando de hipótesis. Con lo cual, hay que mirar de aquí en adelante y aprender de los errores o de las decisiones menos afortunadas que se hayan podido tomar. También ha habido factores externos que han influido en este resultado, como puede ser el caso Obras Públicas, que ya nadie habla de él. Que estallara a dos meses de las elecciones fue uno de los factores determinantes, pero ahora apenas se habla de ello porque no hay ningún político implicado ni ningún cargo del PRC. Es una de las cuestiones que hemos analizado y de las que tenemos que aprender a gestionar y a corregir en el futuro.

En una entrevista la legislatura pasada, cuestionada sobre si se veía como posible candidata a la sucesión, aseguró que no se lo planteaba en ese momento, que en política no se pueden fijar metas a largo plazo y que igual dentro de tres años podía contestarme. Han pasado cinco desde entonces: ¿Qué postura tiene ahora al respecto? ¿Se ve como posible aspirante?

Pues fíjate, no te puedo decir ni si voy a ser la próxima candidata a la Alcaldía, porque creo que las decisiones hay que tomarlas en el último año. El tiempo tiene que avanzar un poco para ver si estás ejecutando el programa como quieres y también si te sientes con ganas, porque esto desgasta mucho. Aunque a mí me encanta y pesan más las noticias buenas que las malas o regulares, es un desgaste continuo. En el PRC, la sucesión de Miguel Ángel Revilla ahora mismo está muy abierta, aunque todo se focalice solo en dos o tres personas. Creo que hay más personas que pueden o que podemos estar ahí, pero yo ahora mismo no me lo planteo. Además, esta legislatura es más compleja por el trabajo en el Ayuntamiento y en el Parlamento. Si dentro de un año se plantea... ya veremos, pero en principio no estoy en ese punto ahora mismo. Te contesto lo mismo que entonces.

Teniendo en cuenta esa sucesión abierta de la que habla, ¿qué futuro le augura al partido?

Creo que hay gente preparada para ello, con experiencia en gestión. Como dice el eslogan de esta Asamblea, son 'tiempos nuevos'. Hay caras que otras más conocidas, y me incluyo, como la mía, igual las están anulando o las están tapando, pero son personas importantes y con un buen bagaje político que también pueden asumir esa sucesión... si quieren.

Esta es su tercera legislatura como alcaldesa de Polanco, la segunda seguida con mayoría absoluta. ¿Cuál diría que ha sido la clave para mantener el respaldo de la ciudadanía en un contexto además en el que el PP se ha hecho con buena parte del mapa político municipal?

Creo que en los municipios se vota más a la persona que a unas siglas. Es cierto que en estas últimas elecciones ha habido cambios significativos en muchos municipios, pero creo que la clave de nuestro éxito es la cercanía. Formamos un equipo que puede atender a la gente dentro y fuera del Ayuntamiento las 24 horas, siete días a la semana. Se trata de escuchar a los vecinos y luego llevar a la práctica muchísimos de los proyectos que nos trasladan. Creo que ahí está la clave del éxito, en el saber gestionar y en escuchar a los vecinos, no solo en grandes proyectos, sino también en el día a día.

El equipo de gobierno aprobó en tiempo y forma el presupuesto municipal de 2024. ¿Qué puede destacar de estas cuentas y de su ejecución en lo que llevamos de año?

Desde que gobernamos aprobamos el presupuesto siempre antes del 15-20 de noviembre para que entre en vigor el 1 de enero, porque es fundamental tenerlo aprobado para poder ejecutar las políticas que queremos. Son presupuestos continuistas, porque llevamos 11 años sin subir las tasas municipales, están congeladas. Además, desde 2019, el IBI también está congelado después de una pequeña bajada. Puedo destacar que de los ingresos que tenemos, el 92% se nos va en gasto corriente. En los últimos años ha habido un incremento en los costos de suministros y de personal, además del servicio de recogida de basuras, mantenimiento de alumbrado, etc. Todo eso sube. Hace dos semanas incorporamos un remanente de cuatro millones de euros, de los cuales un millón y medio ya se incorporó de otras partidas, y hemos añadido 2,8 millones para reforzar ciertas partidas y, sobre todo, las grandes inversiones.

Pese a la comodidad que se presupone de una mayoría absoluta, lo cierto es que el clima en la Corporación municipal parece tenso, con episodios como el que hace poco más de un mes ha trascendido públicamente por la expulsión de una edil del PP de un Pleno. ¿A qué se debe este nivel de crispación aparente?

El nivel de crispación no es nuevo. En el último año de la pasada legislatura, sobre todo por parte del PSOE y su portavoz, se traspasó la línea roja de descalificaciones personales a todo el equipo, fundamentalmente a la alcaldesa. Y después se ha unido a ello también el Partido Popular. La expulsión, que además está grabada y reflejada en el acta municipal, fue después de haberle llamado varias veces a la atención por interrumpir en el turno de intervención. Entonces me insultó, me llamó sinvergüenza. Se lo pregunté, me lo reiteró y la expulsé. Luego se fueron todos [el resto de concejales de la oposición], yo creo que era algo que tenían ya preparado. Nosotros siempre hemos invitado a todos los grupos a los actos y permitido su participación, pero cuando se cruza esa línea roja... Evidentemente no se les van a vulnerar sus derechos, vamos a aplicar el reglamento, pero lo que se les daba de más... Es que esa no es la manera de hacer política, y los vecinos, además, así nos lo trasladan. No les gustan estos espectáculos, así que no vamos a entrar ni en insultos en redes sociales ni en provocaciones, y vamos a trabajar como hasta ahora.

Uno de los proyectos más demandados por el municipio es la ampliación del centro de salud. Recientemente, el consejero, César Pascual, entre críticas del PRC por el “incumplimiento flagrante de sus compromisos” con esta obra, ha anunciado que la licitación está prevista para final de año. ¿Cuál es la razón de la demora de un proyecto que ha pasado por varios consejeros de Sanidad en las últimas legislaturas?

Después de sentirme defraudada por varios consejeros, en los cuales he creído siempre cuando nos decían que iban a invertir en ello, creo que hay falta de voluntad política. Se nos prometió que se tendrían hechos los pliegos y que se licitaría si en enero el Ayuntamiento cedía la parcela como indicaba el informe de Patrimonio, no como la habíamos cedido anteriormente, que también se nos indicó a través del Servicio Cántabro de Salud. No nos contestaron desde el 11 de enero que se mandó la inscripción registral, y tuvimos que provocar en marzo un Pleno con una moción para que nos respondieran; una contestación que no coincide con el reconocimiento posterior del error por parte del consejero. A día de hoy, en mayo, todavía no hemos recibido por parte de la Consejería la aceptación de la parcela. Es un trámite que, por ejemplo, Gesvican [empresa pública de vivienda], en la cesión de los terrenos para las 40 viviendas de alquiler asequible, lo hizo en menos de 15-20 días. Con lo cual no lo entendemos. Es una ampliación muy necesaria, y los profesionales y los usuarios están ya bastante cansados. La coordinadora me dice que el día que pase algo a ver quién asume las responsabilidades, porque es un centro muy antiguo, tiene 32 años y mucho uso, no solo por parte de Polanco, sino también de Miengo y parte del SUAP, que asiste a parte de la comarca del Besaya.

Recientemente también se han iniciado las obras de ampliación de la A-67 con un plazo de ejecución de cinco años. ¿Cómo afectarán estas obras a los desplazamientos durante este tiempo y qué repercusión tendrá en ellos cuando estén acabadas?

Pues fíjate, nos ha afectado más el tercer carril hacia Torrelavega, con 14 viviendas que se tiraron, con muchísimas molestias de cortes de tráfico, de carreteras sucias..., sobre todo en el barrio de Quintana en Rinconeda, que es el que más afectado está. Y este, en principio, va a traer novedades positivas, como una nueva rotonda, pantallas anti-ruido también en esa zona de Polanco, la conexión del barrio Polanco con Requejada a través de la construcción de aceras, de un paso subterráneo en la zona de Rolisas... Con lo cual, en teoría, estas obras no nos van a traer molestias, aunque las asumimos. El otro día me preguntaban que si merecía la pena tantas molestias. Y la verdad es que sí, porque es una actuación necesaria. Muchos vecinos de Polanco utilizamos la autovía y en ciertas épocas del año ese tercer carril es necesario.

¿Cómo valora la reciente noticia del almacén de hidrógeno que una compañía prevé instalar en el municipio?

Estamos a la expectativa, porque siguen comunicándonos que están todavía en la fase de estudios, aunque la sensación que tengo, sin ninguna certeza, es que finalmente va a ser ahí, por las reiteradas noticias y porque se ha confirmado que es proyecto de interés europeo por la Comisión Europea. Queremos saber exactamente dónde se ubicará, lo que nos han dicho es que va a ser en núcleos alejados a la población, y conocer el proyecto con detalle. Tenemos un compromiso por parte de la empresa de que lo explicará, no solo a la alcaldesa, también a los vecinos. Y si todo va bien será una inversión importante, no solo para Polanco por la licencia, sino a nivel regional, nacional y europeo. Estamos dentro de un proyecto estratégico, que es algo positivo, pero de momento tenemos las cautelas de saber el qué, cómo, cuándo y dónde.

Hace poco más de una semana salió adelante en Pleno la licitación para este año de la construcción del parque público Prado Infante. A principios de la legislatura pasada, en una entrevista con este periódico, ya hablaba de este proyecto como uno de los grandes proyectos de legislatura por su importancia para los vecinos. ¿Qué ha ocurrido para que se haya alargado tanto su desarrollo?

Está judicializado por dos vecinos. Hemos ido ganando todos y cada uno de los procedimientos. Estamos en uno que está visto para sentencia y el otro en fase de conclusiones. Las expectativas creemos que son buenas y que va a salir adelante. Por lo tanto, hemos aprovechado el remanente, incorporando un poquito más de lo que es el proyecto de ejecución en sí, 2,1 millones de euros. Hay que tener en cuenta que no solo es un parque, son 16.000 metros cuadrados donde va a haber un parque infantil en condiciones, que no lo hay ahora mismo en Polanco, además de un merendero, un auditorio, una zona de aparcamiento muy necesaria en el centro de Polanco, porque apenas hay aparcamiento... Y, sobre todo, una gran zona verde con árboles autóctonos, frutales, senderos... Con lo cual, es un proyecto que dinamiza. Y el problema ha sido ese, ya podía estar hecho si no llega a judicializarse.

Al margen de ello, ¿qué otros objetivos se marca como alcaldesa para este mandato?

Uno de los objetivos que estamos trabajando con el Ayuntamiento de Torrelavega es el Torrebús, año a año revisar el convenio e ir mejorando los horarios y las frecuencias para animarnos, y me incluyo, a concienciarnos en usar más el autobús. La movilidad, no solo con el Torrebús, sino también los carriles bici, es una asignatura pendiente en el municipio. Respecto a grandes proyectos, más allá de que se culmine el centro de salud, que ya no depende de nosotros, queremos recuperar un espacio, y estamos trabajando en ello, para crear una zona de teatro, cines, salón de actos...Una zona amplia que pueda acoger los eventos que tenemos, como el Circuito Internacional Coral o muchos otros que no podemos ahora mismo porque tenemos el espacio reducido. Y medioambientalmente, esperamos que salga adelante la candidatura de Geoparque Costa Quebrada, porque va a dinamizar muchísimo el municipio y Cantabria en general.