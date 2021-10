Santander resolverá este miércoles el contrato de basuras y encargará de forma urgente a otra empresa la recogida

Este miércoles la UTE Ascan-Greaser dejará de ser la encargada de la recogida de los residuos urbanos en Santander cuando una Junta de Gobierno extraordinaria acuerde la resolución del contrato que la convirtió en adjudicataria en 2013. ¿Quién recogerá la basura en la capital entonces? Según el equipo de gobierno Santander se ha optado por una solución transistoria, otra empresa que será contratada de forma urgente y que estará operativa en las calles hasta que se licite y adjudique nuevamente el contrato.

El Ayuntamiento reconoció a Ascan que "un cambio de estrategia" con Smart City impidió la monitorización de la recogida de basuras

El Ayuntamiento de Santander dispone de plazo hasta el 14 de octubre para concluir el proceso de resolución del contrato con la concesionaria, tres meses después de que se iniciara el expediente y después de que el Consejo de Estado diera su visto bueno hace unos días. Dado que el 12 es festivo, los propios servicios técnicos municipales han recomendado una convocatoria de la Junta de Gobierno Local este miércoles mismo. A mediodía de este martes aún no se había convocado oficialmente la Junta de Gobierno.

El contrato con Ascan se resuelve como consecuencia por la falta de enmienda de la empresa ante la serie de sanciones que se le han venido imponiendo por incumplir sus compromisos, por lo que la única salida posible es la resolución. Un informe de la Intervención municipal evaluaba el impacto de los incumplimientos contractuales de Ascan en siete millones de euros.

Previsiblemente, la adjudicataria recurrirá la resolución del contrato por la vía contencioso-administrativa de los tribunales, ya que, al parecer, habría agotado el cauce interno de rescurso una vez que ya se le diera audiencia en el trámite previo, presentara alegaciones y se rechazaran estas por la Concejalía de Medio Ambiente.

Javier Ceruti, portavoz de Ciudadanos y del equipo de gobierno, ha indicado hoy que carece de detalles sobre qué empresa se encargaría de la recogida, aunque considera que el socio de gobierno, el Partido Popular, tenga dispuesta ya una alternativa. Ha explicado Ceruti que no cabe la prórroga de la prestación del servicio por quien ha sido expulsado del mismo por sus incumplimientos, es decir, la actual adjudicataria Ascan Servicios Urbanos (ASU) Geaser. Asimismo, sospecha Ceruti, aunque no lo tiene confirmado con su socio de gobierno, que el nuevo pliego de condiciones para volver a concursar el contrato de recogida de residuos y limpieza viaria esté ya avanzado.

Sobre el informe de 2016 de la Dirección General de Innovación que reconocía que un "cambio de estrategia" del propio Ayuntamiento había impedido facilitar la monitorización del servicio, una de las condiciones del contratista, el portavoz del equipo de gobierno municipal considera que ello no exime a este de cumplir sus compromisos, como así lo asevera la justicia en una de las sentencias falladas.

Ceruti considera que informes como el citado ponen de relieve la necesidad de que se constituya una comisión de investigación ante la que comparezcan todas las personas que han tenido que ver con esta adjudicación.