El proyecto de las obras del MAS está a falta de cerrar "flecos" técnicos, según Igual

Así lo ha indicado este miércoles la alcaldesa de Santander, Gema Igual, a preguntas de la prensa sobre las obras en el MAS cuando hoy se cumplen dos años del incendio que asoló el museo, que desde entonces está cerrado.

Igual ha indicado que el Ayuntamiento tiene el proyecto para realizar las obras pero requiere del visto bueno del departamento de Cultura del Gobierno regional, con el que los técnicos municipales están perfilando esos "últimos flecos".

Así, ha confiado en que, en cuando se concluya ese trámite y Cultura dé el visto bueno al proyecto, las obras se inicien "lo antes posible" pero aún no se puede "hablar de plazos". "Ojalá sea mañana mejor que pasado, pero estamos pendientes de esos flecos técnicos", ha añadido.

Además, ha explicado que el proyecto para el MAS no sólo contempla su rehabilitación tras el incendio, así como la mejora de la accesibilidad que se estaba ejecutando en aquel momento, sino también la "ampliación futura". El presupuesto global para esas obras está estimado en 3,8 millones de euros.

A pesar de que el MAS lleva cerrado al público desde hace justo dos años, Igual ha reivindicado que "eso no significa que la colección no este viva y que todos los fondos que tenemos no estén expuestos", porque ha recordado que se están depositados en el Casyc, y ya se han hecho con ellos algunas exposiciones, al tiempo que los trabajadores del museo están desarrollando labores de catalogación y archivo.