Álvarez (Cs) dice que Revilla debe dimitir "por decencia" si se confirman las acusaciones de los hosteleros

El coordinador de Ciudadanos en Cantabria, Félix Álvarez, ha afirmado este viernes que al presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, "no le queda otra salida que dimitir" si se confirma el vídeo difundido por un grupo de hosteleros en redes sociales en el que le acusan de estar comiendo y fumando en el interior de un restaurante de Santander, lo que está prohibido.

Las restricciones sanitarias en Cantabria mantienen cerrados los locales de hostelería en la comunidad autónoma, y tampoco se permite fumar en terrazas. Son hechos que Revilla ha negado, asegurando que se trataba de un "espacio abierto".

En declaraciones a los medios, Álvarez ha acusado al presidente de "mentir" y de utilizar "excusas" cuando él es "el único responsable de sus acciones", subrayando que lo que ha hecho "no tiene un pase".

Porque, si el vídeo se confirma, algo que en su opinión debería hacer la Consejería de Sanidad, en él el presidente actúa "como si las restricciones y las prohibiciones que el propio Gobierno de Revilla decreta no fueran con él, como si estuviese por encima de la ley, como si estuviese por encima del bien y del mal".

"La gente está cansada, harta de personas como el presidente de Cantabria, que les prohíben hacer lo que ellos hacen y que les obligan a cumplir las leyes que ellos mismos dictan y que ellos mismos se saltan a la torera", ha enfatizado Álvarez.

Para el coordinador de Cs, "uno se puede equivocar" pero lo que no puede hacer el presidente de la comunidad autónoma de España "que más restricciones ha impuesto a la hostelería", es "irse a comer a un sitio que no es una terraza, que no dispone de la ventilación suficiente y mínima que exige la normativa".

"Y lo que no puede hacer es fumar, da igual en un habitáculo cerrado, semi abierto o una terraza, porque sencillamente está prohibido, no se puede hacer", ha denunciado, subrayando que "lo peor de todo, lo que no puede hacer el presidente del Gobierno de Cantabria es faltar a la verdad y mentir".

Algo que, según Álvarez, Revilla hizo "hace unos días" en relación con la conversación con el lehendakari, Íñigo Urkullu, y lo hizo ayer con la comida y con el hecho de fumar, lo que en su opinión es "absolutamente intolerable".

"Lo que no puede hacer el presidente del Gobierno de Cantabria es utilizar excusas poniendo por delante empresarios o no sé qué empresa, como si él no fuese responsable de sus acciones, como si estuviésemos hablando de un adolescente", cuando "conoce las leyes, los decretos que él mismo firma, las resoluciones de Sanidad y es responsable único único de sus acciones. No tiene un pase lo que ha hecho ayer el señor Revilla", ha enfatizado.

Además, para Álvarez, lo que tiene que hace Revilla es "es ser ejemplar", sobre todo en estos días en los que miles de hosteleros "ven cómo cada día que pasa se hunden más y más, viven en una angustia perpetua" y ven cómo el presidente del Gobierno de Cantabria "se va a comer a un sitio que no cumple con las condiciones" y "se pone a fumar un puro donde está prohibido".

Álvarez ha recordado que Ciudadanos ha sido "el primer grupo parlamentario" que ha registrado una solicitud de comparecencia urgente en el Parlamento a Revilla y, si se confirman estas cuestiones, "por decencia, no le queda otra salida que dimitir que irse para su casa", ha sostenido.

Cuestionado por quién debe confirmar las imágenes, Álvarez ha considerado que deben ser los técnicos de la Consejería de Sanidad, que ha hecho "muchas, muchas, muchas inspecciones a muchos locales de Cantabria y ha cerrado muchas, muchas terrazas que no cumplía la normativa". "Sanidad tiene todos los mecanismos para analizar si ese habitáculo cumple la normativa", ha asegurado, como también que a él no le "queda ninguna duda" de que no la cumple.

Sin embargo, más allá de eso "que podría ser discutible", Álvarez ha censurado que Revilla "estaba fumando un puro como un marajá, saltándose a la torera una prohibición que tenemos que cumplir el resto de los cántabros porque su Gobierno lo ha decretado".

"Hay cosas que no son discutibles porque la foto en la que se le ve con el puro está ahí. Y luego, además, cuando le pillan, sale diciendo que no, que no, que no fuma, que el puro no es suyo".

Finalmente, Álvarez ha precisado que circula una foto que no se corresponde con ese día porque el presidente no va vestido igual, y un vídeo realizado a través de unas rendijas que "no deja lugar a dudas", incluido un puro en un cenicero.