Cantabria desafía al Ministerio por prohibirle matar lobos: “Nos tiene que decir una dirección de correo donde enviárselos”

Cantabria ha escrito otro capítulo en la guerra con el Gobierno central por el control del lobo, animal que entró en septiembre en el Listado de Especies de Protección Especial (LESPRE) y que provocó la reacción de esta y otras comunidades como Galicia, Asturias y Castilla y León, partidarias de permitir la caza de este animal.

Las comunidades favorables a cazar lobos inician una "larga batalla" judicial para frenar la "tropelía" del Ministerio "contra los ganaderos"

En esta ocasión, el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco (PRC), ha criticado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) por asegurar que las batidas que quería realizar en los próximos días no se ajustan a la ley.

Así lo ha dicho el departamento que dirige Teresa Ribera en declaraciones a El Diario Montañés, donde también ha abierto la puerta a llevar a cabo extracciones en vivo. “La norma no dice en ninguna parte que no pueda hacerse control letal y que solo pueda ser de animales vivos”, ha señalado Blanco. “¿Nos piden que pongamos lazos? Los vamos a poner, y nos tiene que decir una dirección de correo donde enviarles los lobos”, ha manifestado a preguntas de la prensa este miércoles.

Asimismo, el titular de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, entre otras áreas, ha acusado el Ministerio de “intenta meter miedo en el cuerpo a los funcionarios que tienen que informar y firmar” los expedientes de las batidas. “A mí no me va a temblar la mano, está claro”, ha asegurado.

Además, Blanco ha reprochado a este departamento su “deslealtad” por informar de esta falta de legalidad a través de un medio de comunicación y no por los cauces oficiales y ha recordado que la norma fue llevada a los tribunales por las cuatro comunidades citadas anteriormente por lo que, en su opinión, la ministra “debiera esperar a la sentencia para hacer juicios de valor”.

El consejero ha pedido a la ministra que “diga las cosas claras a los ganaderos de Cantabria si lo que pretende es que no hagamos ningún control de ejemplares”. “La Consejería está conformado rigurosos expedientes de regulación y control del lobo solicitados por nueve ayuntamientos que remitirá al departamento de Ribera para que nos digan de forma oficial, y no a través de los medios de comunicación, si vamos a poder hacer controles o no”, ha subrayado.

“El Ministerio no puede amenazar”

“No es propio de un ministerio amenazar. La verdad es que marca un estilo, nosotros ya éramos conocedores, no hemos tenido respuesta en todo el procedimiento. Y ahora es una muestra más”, ha señalado Blanco, que ha lamentado tener que “ver esa amenaza a través de los medios de comunicación” sin haber recibido comunicación oficial y acompañada de una felicitación al Ministerio del comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sainkevicius, “que les da manga ancha”.

Para Blanco, que un comisario que pertenece a la Liga Verde Europea felicite “a quienes quieren proteger en su totalidad al lobo” es “normal”. “Que lo muestran como si fuera un sello de calidad de todo el trayecto que les ha llevado incluir el lobo en el Lespre me parece poco nivel”, ha valorado.

En caso de que el Ministerio no acepte la propuesta de Cantabria, lo tendrá que justificar pues, según el consejero, la norma marca la excepcionalidad del control de la especie en lugares donde se está haciendo daño demostrado al ganado. En todo caso, el consejero ha señalado que el Ministerio “tiene que dar el ok o ir a los tribunales, como hemos sido los demás, a denunciarnos. No puede hacer amenazas”, ha subrayado.

Por último, sobre la posibilidad de que la gente tome la justicia por su mano si no se permite matar lobos, Blanco ha recordado que advirtió en su momento a Ribera de que “si realmente ocurriese eso, el Ministerio podría ser el culpable de que peligrase la especie, únicamente el Ministerio”.

“El lobo tiene que ser una especie protegida en la situación que estaba en la Directiva Hábitat del 92 y que las comunidades puedan gestionarlo”, ha concluido, tras manifestar su deseo de que la Justicia les dé la razón o que “cambie el ministro”. “Lo estoy deseando. Fui el domingo a decirlo a la puerta”, ha recordado.

La intención del Gobierno cántabro de seguir matando lobos suscitó esta semana la reacción de la Fundación Franz Weber, una ONG internacional que solicitó a Europa que retire las ayudas a Cantabria por este motivo. “La comunidad está generando un peligroso precedente que podría desembocar en que se comience a exterminar a cualquier ser vivo que se considere molesto para los negocios ganaderos”, alertó.