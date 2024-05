Antifrau retrau a l’Ajuntament de Xàbia l’enderrocament d’una caserna a la Granadella sense informe patrimonial

L’Agència Valenciana Antifrau (AVA) ha detectat que l’Ajuntament de Xàbia va derrocar al final del 2021, durant l’anterior mandat del socialista José Chulvi, una antiga caserna de Carabiners a la platja de la Granadella, sense que li constara informació, ni municipal ni autonòmica, “sobre el possible valor patrimonial” de les edificacions o “de les restes arqueològiques que poguera haver-hi encara”.

L’organisme que dirigeix Joan Llinares va rebre una alerta de la “possible afecció patrimonial” de la construcció derrocada, que “tenia un ús previ per part de la Guàrdia Civil” en plena cala de la Granadella, una platja hui dia afectada de ple per la massificació turística. Antifrau alerta que “podria haver-hi hagut protecció dels elements existents per fer-se les actuacions en un entorn de nucli històric consolidat i/o per ser elements del patrimoni militar de la Guerra Civil”.

Així doncs, l’AVA insta l’Ajuntament de Xàbia, actualment governat per la popular Rosa Cardona, a tramitar un expedient municipal sobre les actuacions dutes a terme en la parcel·la que incloga una sol·licitud a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats sobre els possibles valors patrimonials, així com sobre els tràmits “a fer amb posterioritat (si és possible), com ara realització de prospeccions o fins i tot la reedificació si s’establira així” o sobre l’obertura d’un expedient de restauració de la legalitat infringida o qualsevol altra mesura establida en la normativa si s’entenguera oportuna“.

L’informe d’Antifrau recorda que la protecció de la zona, en termes patrimonials, correspon al Servei Territorial d’Alacant de la Conselleria d’Educació i Cultura. L’organisme no aporta una conclusió clara sobre el nivell de protecció de l’antiga caserna del cos de Carabiners, integrat en la Guàrdia Civil després de la Guerra Civil.

Enderrocament sense autorització prèvia

En l’informe de l’arqueòleg municipal “no s’informa del valor patrimonial (o manca d’aquest) ni de la construcció prèvia ni de les possibles restes arqueològiques”. En tot cas, no consta que el consistori sol·licitara al departament autonòmic de Patrimoni cap mena d’autorització prèvia per als enderrocaments en la parcel·la, inclosa en l’àmbit del nucli històric de la Granadella.

A pesar que en el pla general d’ordenació urbana (PGOU) actual no figura “vigent” cap mena de protecció, la normativa autonòmica de patrimoni cultural estableix que les “trames urbanes” o “siluetes històriques característiques” tenen la consideració de Bé de Rellevància Local.