L’informe jurídic de les Corts considera que ha d’excloure’s la candidatura secundada pel PP per a dirigir l’Agència Valenciana Antifrau

Què ha d’entendre’s per “treballar contra” el frau i la corrupció? A aquesta pregunta han tractat de respondre els serveis jurídics de les Corts Valencianes per a determinar que una de les candidatures a dirigir l’Agència Valenciana Antifrau no és vàlida. Es tracta de la candidatura a què dona suport el PP valencià, la d’Eduardo Beut, exdelegat de l’Agència Tributària, plantejada per una entitat, l’Associació Espanyola de Gestors per a l’Administració Pública, que dirigeix una integrant del PP valencià.

Els serveis jurídics de les Corts Valencianes demanen impugnar aquesta proposta, perquè consideren que l’agrupació de gestors no compleix els requisits per a presentar un candidat. L’examen procedeix d’una queixa d’Acció Cívica Contra la Corrupció, que va demanar els avals de l’agrupació de gestors, dubtant que els tinguera. L’entitat va presentar al·legacions que no han sigut suficients per al lletrat.

Per a elaborar la seua resposta, el lletrat de les Corts acudeix a la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola i examina les accepcions que té la paraula “treballar”. El “desenvolupament esporàdic, merament ocasional, d’alguna activitat relacionable indirectament o de manera merament nominal amb els conceptes referits” no està entre aquestes. El lletrat observa que en els estatuts de l’entitat no s’assumeix la finalitat de lluitar contra el frau i la corrupció, tampoc en la seua pàgina web ni en cap lloc d’informació pública sobre l’agrupació de gestors. Així doncs, considera que l’organització de diversos cursos o jornades anuals, com va exposar l’agrupació, no és prou.

A més d’acudir a la RAE, el lletrat examina paraula per paraula els requisits que dicta la llei. Fa una exposició sobre el significat de frau i corrupció segons diferents definicions jurídiques, també sobre el temps que cap en aquest “en l’actualitat”, que figura en les normes, fins i tot examina un per un els cursos que l’associació de gestors ha fet per a determinar si compleixen aquesta finalitat.

L’informe jurídic acaba amb una proposta de resolució que es debatrà en la Mesa de les Corts Valencianes. El lletrat considera procedent que s’estime el recurs d’Acció Cívica i deixe sense efecte la candidatura de Beut. Si és així, seria l’actual número dos de l’Agència Antifrau, Gustavo Segura, l’únic candidat. El seu director actual, Joan Llinares, té el mandat a punt de caducar i s’acomiadarà d’ací a poc de l’organisme, que requereix una majoria qualificada per a la renovació. Amb tot, serà l’òrgan de govern de les Corts Valencianes, presidit per l’extrema dreta, el que tinga l’última paraula sobre la proposta.