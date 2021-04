Cantabria suspende la vacunación con AstraZeneca a los menores de 60 años

Cantabria ha suspendido la vacunación contra el coronavirus con dosis de AstraZeneca desde este jueves, tal y como se acordó el día anterior en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) tras conocerse la resolución de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), que concluyó que existe una "posible relación" entre esta vacuna y algunos infrecuentes coágulos sanguíneos con niveles bajos de plaquetas.

Así, desde este jueves por la mañana el Servicio Cántabro de Salud (SCS) se está poniendo en contacto con todas las personas menores de esa edad que estaban citadas para recibir su dosis en el Palacio de Exposiciones de Santander o en el Hospital de Liencres. Así lo ha anunciado el vicepresidente de Cantabria, Pablo Zuloaga, en la rueda de prensa que ha ofrecido para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno y de la situación epidemiológica de la región.

"Cantabria no administrará ninguna dosis de la vacuna de AstraZeneca a personas que no hayan cumplido 60, a pesar de que estuvieran citadas hoy", ha señalado el vicepresidente, destacando que estaba previsto vacunar en esta jornada a "un buen número de personas". A pesar de que finalmente esos menores de 60 no recibirán su dosis este jueves, a lo largo de la semana se vacunará a otras 7.388 personas con edades a partir de 65 años.

Un total de 917 trabajadores del grupo 3 c), en su mayoría cuidadores del sector socio-sanitario, estaban citados hoy para inmunizar con AstraZeneca (688 en el Palacio de Exposiciones y el resto en el Hospital de Liencres), y "una buena parte" no recibirán la dosis correspondiente al encontrarse en el rango de edad de menos de 60 años. Según la Consejería de Sanidad, por el momento es difícil de estimar la cifra exacta de personas afectadas por esta suspensión cautelar, pero las autoridades sanitarias quieren lanzar un mensaje de tranquilidad a todas las personas porque la EMA insiste en que los beneficios de la vacunación con AstraZeneca "siguen siendo mayores que los riesgos".

De momento, está por decidir el protocolo a seguir con las personas que han recibido la primera dosis de AstraZeneca, aunque aún hay margen de tiempo suficiente porque el periodo de cadencia para la segunda dosis es de 12 semanas. Aun así, los estudios indican que el nivel de protección de esta vacuna alcanza el 70% con una única dosis.

"Sin efectos adversos reseñables"

En este sentido, Zuloaga ha detallado que en Cantabria se han administrado 21.690 primeras dosis de AstraZeneca "sin efectos adversos reseñables", y que la primera vacuna de esta firma se inoculó en la comunidad la segunda semana de febrero, por lo que "tenemos margen" para que se resuelva el debate sobre la aplicación de la segunda dosis hasta la segunda semana de mayo. Para ello, Cantabria estará "pendiente" de lo que recomiende la EMA sobre cómo actuar con las personas que ya han recibido la primera vacuna.

Por último, el vicepresidente ha remarcado que desde la Consejería de Sanidad se insiste en los beneficios de la campaña de vacunación y ha ensalzado que de las personas mayores de 60 años citadas "no ha habido ninguna que haya rechazado vacunarse con AstraZeneca", lo que, a su juicio, "acredita la buena respuesta de la sociedad". Así, ha lanzado un mensaje de "prudencia", destacando que la situación epidemiológica está experimentando una "ligera subida", pero "se mantiene con una constante estable", y "tenemos que trabajar todos para que siga en este ritmo mientras avanza la campaña de vacunación y mientras vamos resolviendo las dudas ante la incertidumbre generada por las decisiones de la EMA".