CCOO reclama medidas cautelares contra la suspensión de las vacaciones escolares de Cantabria

Comisiones Obreras ha presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria un recurso pidiendo medidas cautelares contra la resolución de la Consejería de Educación que marca la suspensión de las vacaciones escolares de la próxima semana. Así lo han anunciado este sábado en rueda de prensa el secretario general de CCOO de Cantabria y la secretaria general de la Federación de Enseñanza, Carlos Sánchez y Conchi Sánchez, respectivamente.

Un millar de docentes cántabros protestan contra la cancelación de las vacaciones escolares de noviembre y exigen la dimisión de la consejera

Saber más

Ambos han insistido en que la huelga convocada por el sindicato en el sector de la educación del 2 al 6 de noviembre por la modificación del calendario escolar es "legal y legítima" y han pedido "no tener miedo" y no "dejarse llevar por el chantaje" del Gobierno de Cantabria, ya que éste, según han indicado, les ha enviado una notificación advirtiendo que la manifestación "incumple los plazos de notificación" y podría ser considerada ilegal.

Sin embargo, el secretario general de CCOO ha aclarado que la huelga es un derecho de los trabajadores y que los tribunales señalan que "hay que ponderar esos plazos en función de las circunstancias porque si no se pueden dar abusos, como es el caso". Además, ha pedido que "no se recurra a bajos instintos" de "intentar meter miedo a la gente". No obstante, ha indicado que se ha pedido una aclaración a la Inspección de Trabajo en relación a la legalidad o no de la convocatoria.

Sánchez también ha hecho un llamamiento a la cordura, a la mesura y al diálogo para intentar "reconducir" la situación y llegar a un acuerdo entre los sindicatos y la Consejería, para el que creen que todavía hay tiempo, ya que esta tarde se reúne la Mesa de Negociación del Personal Docente. Por su parte, la secretaria general de Enseñanza ha asegurado que "toda la maquinaria" del sindicado está actuando "con todas su armas" y medidas de presión, como el encierro de ayer en la Consejería y la concentración de por la tarde, además de trabajando en los órganos de mediación, en el Juzgado y con los servicios jurídicos.

En primer lugar, ha señalado que ayer presentaron un recurso contencioso especial de protección jurisdiccional a los derechos fundamentales de la persona para que quede sin efecto la resolución publicada en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) que anula la semana de vacaciones, con la que Sánchez considera que "se han saltado todas las normas de negociación colectiva".

En este sentido, explica que el Gobierno avisó de la medida el día 28 en una reunión urgente, un "aquí te pillo, aquí te mato"; al día siguiente lo anunció en rueda de prensa dejando a los sindicatos "sin margen de maniobra" para hacerle rectificar y, "para rematar", publicaron la resolución en el BOC sin celebrarse la Mesa Sectorial.

Espera que Educación rectifique

No obstante, y tras cinco horas de negociación que terminaron sin acuerdo ayer en la Fundación para las Relaciones Laborales de Cantabria ORECLA, CCOO espera que la Consejería aún rectifique esta tarde en la Mesa de Negociación para evitar la huelga. De no ser así, mañana volverán de nuevo al ORECLA.