El Gobierno de Cantabria espera tener aprobado en verano el nuevo Plan de Gestión del Lobo

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, María Jesús Susinos, ha avanzado que el Ejecutivo comenzará a tramitar “ya” el nuevo Plan de Gestión del Lobo para que esté aprobado “el verano del próximo año”.

Así lo han señalado este miércoles en la comisión parlamentaria en la que ha presentado las cuentas de su departamento para el próximo año, que ascenderán a 193,2 millones de euros, un 9,26% más y en el que aumenta la dotación para sanidad animal y para afrontar los daños de la fauna silvestre a la cabaña ganadera.

Susinos ha puesto en valor la reunión de este martes de la Mesa del Lobo “tras más de siete años (el último encuentro fue en mayo de 2017) y en la que se trataron ”temas muy importantes“ como el propio Plan de Gestión del Lobo, que se publicará en un decreto en lugar de a través de una orden como el actualmente en vigor (2019-2024).

Con ello, ha indicado que el Gobierno de Cantabria quiere “darle más fuerza” y también tendrá “una redacción más ambiciosa”, en la que destacará una nueva zonificación del lobo porque “como todos saben ha salido de su hábitat, se ha acercado a la costa donde no le corresponde y está presente en el 80% de nuestro territorio, ocupando más de 4.000 km2”.

El nuevo plan incluirá, entre otras cuestiones detalladas por Susinos, “dar regularidad y formalidad a la Mesa del Lobo, el pago por servicios o una actualización de la tasa de daños”. “Lo comenzaremos a tramitar ya y, si todo va en curso, esperamos tenerlo aprobado para el verano del próximo año”, ha dicho.

Por otro lado pero en relación al lobo, la consejera ha criticado el “agravio y maltrato” del Estado al sector primario de Cantabria con la “superprotección” de la especie.

Frente a ello, la diputada socialista Eva Salmón ha criticado que “se meta con el Gobierno de Pedro Sánchez por el tema del lobo y seguido diga que es una de las consejerías que más fondos europeos recibe”. “Uno está en Europa para todo, para recibir dinero y para cumplir sus directivas y directrices”, ha espetado.

Y ha recibido la réplica de la consejera, que le ha espetado que “ustedes (socialistas) se escudan en Europa y ahí ya se está hablando de rebajar la protección a lo que solo han votado en contra dos países y uno es España”. “Incluir al lobo en el LESPRE lo que ha hecho es perjudicar enormemente a nuestro sector primario en Cantabria y usted lo sabe por lo que es imposible que lo pueda compartir”, ha añadido.

“Nosotros no estamos en contra del lobo y sabemos que al lobo hay que protegerlo, pero es que ahora mismo a quien tenemos que proteger, y no me cansaré de decir, es a nuestros ganaderos y a nuestro sector primario y a los animales, que son los que van a terminar extinguiéndose con la cantidad de muertes que está habiendo últimamente”, ha enfatizado la consejera.

Y ha reiterado que el censo actualizado del lobo en Cantabria muestra como la especie ha incrementado el número de ejemplares en un 92% en 10 años, pasando de 12 a 23 manadas, con más de 200 lobos en Cantabria y que, ha insistido, “están haciendo muchísimo daño a los ganaderos” quienes “quieren a sus animales y no que se les paguen animales muertos”.

En cuanto al debate del presupuesto, PSOE y Vox han lamentado que el presupuesto de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación para 2025 solo se centra en “paliar problemas” y no en impulsar los sectores de la ganadería, la agricultura o la pesca por lo que ven “margen de mejora” en este departamento, algo en lo que ha coincidido el PRC que lo ha considerado “mejorable” y ha avanzado enmiendas parciales en este área.

Ante ello, Susinos ha defendido que las cuentas de su departamento hacen frente a las “necesidades” y, aunque el dinero “nunca es suficiente parta atender las necesidades que son infinitas”, se intenta dar “respuesta” a las reclamaciones de los profesionales como son los daños del lobo o las enfermedades en la cabaña.

Frente a las consideraciones de PSOE y VOX, el diputado del PRC y exconsejero del área, Guillermo Blanco, ha dado el beneplacito de su grupo a las cuentas porque, al igual que las de 2024, “son continuistas” y, por tanto, a su juicio, reconocen que su partido y él mismo lo hizo “bien” en ese departamento en la anterior legislatura.

Blanco ha citado algunas de las mejoras introducidas en este área en el acuerdo del PRC con el PP para estos presupuestos, con las mejoras fiscales para reducir el IRPF a menores de 40 años que residen en el medio rural y la creación de la tarifa rural para autónomos, y también ayudas adicionales para el sector pesquero y conservero e incrementos para hacer frente a enfermedades de la cabaña ganadera y para los daños causados por fauna silvestre.

Pero, aún así, el diputado regionalista ha considerado que el presupuesto de la Consejería todavía es “mejorable” y, por ello, desde el PRC presentarán, según ha avanzado Blanco, enmiendas parciales para ello.

Mientras que, desde el PSOE, la diputada Eva Salmón ha lamentado que esta Consejería tenga “partidas tan bajas” en comparación con otros departamentos del Gobierno y que son “pequeñas” frente a las “necesidades” que hay en el sector primarios.

Así, ha señalado que la mayoría de las partidas “reflejan necesidades y problemas” pero no se centran en “impulsar” a los sectores de la ganadería, la agricultura o la pesca. “Solo ponemos tapones pero no crecemos”, ha dicho.

En esto ha coincidido Vox, cuya portavoz, Leticia Díaz, ha criticado que, pese a ser un departamento dirigido a “sectores clave” de la economía de Cantabria, las inversiones “caen casi un 20%”. “Revitalizar sectores haciendo decaer las inversiones es complejo”, ha señalado.

“En la Consejería hay mucho margen de mejora”, ha insistido Díaz, que ha considerado que el presupuesto refleja que “cada vez hay más gestión administrativa pero menos capacidad inversora para mejorar y dotar de más medios al sector primario”.