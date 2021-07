Igual dice que "no hay Semana Grande" sino "alternativas de ocio controladas" para dar trabajo a empresas locales

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha subrayado hoy que este año no habrá Semana Grande sino algunas "alternativas de ocio controladas" que servirán dar trabajo a empresas locales y regionales.

No habrá ninguna actividad "que se pueda descontrolar porque no mantengamos un aforo y un control; ni va a haber chupinazo ni fuegos artificiales, ni cosas incontroladas en ninguno de los sitios. Y es que no es la Semana Grande; es la oportunidad de que haya alguna alternativa de ocio totalmente controlada porque queremos trabajo a empresas santanderinas y cántabras y que haya alternativas de ocio para salir a la calle, pero de una manera responsable", ha remarcado.

A preguntas de la prensa, la regidora ha insistido en que la próxima semana no comienzan las fiestas de Santander sino "algunas actividades, mínimas y medidas", programadas en torno al día de Santiago.

Así, ha reiterado que en vez de una semana de toros, habrá "cuatro tardes al cincuenta por ciento, sin ningún motivo para quitarse la mascarilla y con todas las medidas de seguridad de acceso a la plaza".

Igualmente ha recordado que, en vez de haber actividades por toda la ciudad, se limitarán a tres plazas: la Porticada, con 450 sillas: la plaza del Ayuntamiento con 250, y la plaza de Pombo, también con 250, "totalmente acotadas, separadas incluso con seguridad, para que la gente alrededor no se agolpe".

En la plaza de Alfonso XII habrá un mercado de artesanía, también acotado, con un aforo reducido en torno a 950 personas.

Igualmente el circo tendrá aforo limitado, como las ferias -2.400 personas-, que además estarán subdivididas en cuatro áreas y no permitirán hostelería para evitar quitarse la mascarilla.

Igual ha pedido "apoyo" para el sector médico sanitario, ha solicitado que la vacunación "sea cada vez mas ágil", y ha reclamado a los jóvenes -"que la estadística nos dice que están contagiándose más"- que tengan prudencia y relacionen en grupos burbuja, porque "ir en Cantabria de fiestas, eso no se puede hacer".

En su opinión se trata de algo "totalmente razonable", además de que "no hay que quedarse en casa; es más, hay que intentar consumir y además dejar dinero en nuestras empresas, en nuestros restaurantes, en nuestras tiendas, en nuestra hostelería, pero de una manera responsable".

Tras conocer que diez de las 17 personas ingresadas en la UCI son menores de 40 años, la alcaldesa ha advertido que "las cosas han cambiado" porque si antes "sentíamos miedo por nuestros abuelos, por las personas mayores, ahora sentimos temor por la gente joven; con lo cual, las cosas están cambiando y nosotros tenemos que cambiar".

Respecto a cómo podrá afectar el toque de queda de 1.00 a 6.00 horas a las actividades, Igual ha considerado que "lo único" serían los conciertos, y de hecho algunos "se iban a adelantar" alrededor de una media hora.

"Pero bueno, afecta de manera mínima, pero también las modificaciones que haya que adoptar las adoptaremos para que a la una todo el mundo pueda estar en casa", ha asegurado.