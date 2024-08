La alcaldesa de Santander teme que la falta de trenes afecte al turismo: “Espero que la gente no desista de visitar esta maravillosa ciudad”

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), teme que el corte en la circulación ferroviaria durante el mes de agosto entre Santander y Madrid, Palencia y Valladolid afecte al turismo: “Espero que la gente no desista de visitar esta maravillosa ciudad”, ha asegurado la regidora en el primer día de parón por las obras de Adif de la alta velocidad entre Santander y Palencia y la duplicación de la vía Torrelavega-Santander.

“Agosto no es el mejor mes para realizar este corte”, ha insistido Igual, que ha indicado que habrá que esperar a que acabe el mes para valorar la afección en materia turística. “Tendremos que hacer balance cuando concluya”, ha resaltado. Y es que la alcaldesa ha puesto el foco en los transbordos de autobús que tendrán que hacer los turistas. “Es incómodo y un incordio”, ha expresado, poniendo en duda que la variación de tiempo sea de “unos 11 minutos” como han asegurado desde Renfe.

“Ojalá sea así, pero a mí me parece que bajar de un tren, bajar todas las maletas, subirlas a un autobús, eso en 2.500 trayectos por carretera, más el tráfico habitual que hay, no va a ser lo más cómodo”, ha apostillado. La alcaldesa santanderina ha reconocido que las obras son “necesarias”, pero hacerlas en agosto es una “falta de previsión” ante la que “no se puede pedir perdón”.

“Hay que hacer obras pero a lo mejor no tiene que ser en el mes de agosto cuando se corte la comunicación ferroviaria con la ciudad”, ha dicho Igual, para quien, además, esta situación se tenía que haber comunicado con más tiempo. Así, ha apuntado que, “si se tiene que cortar” la circulación ferroviaria con Madrid, Palencia y Valladolid, “hay que explicarlo con mucho tiempo para que la gente no se sienta engañada”.

En este punto, ha manifestado como ejemplo el caso hipotético de una persona que pudiera haber adquirido un billete en mayo y a quien se le podría haber informado de que habría afecciones o el tráfico se podría ver modificado porque desde Adif, y por tanto también Renfe, “se conocía” que se iban a llevar a cabo estas obras.

“Las obras son necesarias, pero lo que decimos es que no nos lo han contado, que no nos lo han comentado, que no lo hemos podido prever, y que no se lo han contado a los usuarios, que son los clientes”, ha añadido Igual.

Por otro lado, y sobre el balance del verano en la ciudad tras concluir el mes de julio, la alcaldesa ha recordado que la primera quincena estuvo “varios puntos por debajo” en ocupación respecto a lo que suele ser habitual en el séptimo mes del año, debido al tiempo con lluvias.

No obstante, Santander, según ha señalado la alcaldesa, ha tenido en la segunda quincena de julio una “altísima ocupación”, con lo cual “ha ido muy bien fruto del tiempo también”. Al respecto, ha asegurado que las olas de calor “en el resto de España” benefician a la ciudad porque atraen más turistas al norte. De cara a este mes de agosto, Igual ha esperado que “el tiempo nos acompañe” y que, pese al corte de la circulación en los trenes, acudan a la capital cántabra muchos visitantes.