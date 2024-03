El Parlamento de Cantabria inicia una reforma de su reglamento que permitirá publicar el patrimonio de sus diputados

El Parlamento de Cantabria se ha planteado hacer público el patrimonio de sus diputados. Hasta el momento, este hemiciclo y el de Euskadi son los únicos que no dan a conocer las declaraciones de bienes de sus representantes, pero en el caso cántabro parece que esta información dejará de estar bajo llave. Y es que los partidos han acordado por unanimidad este jueves impulsar una modificación del reglamento de la Cámara autonómica que contemplaría, entre otras cosas, una mayor transparencia en esta información económica de sus parlamentarios y parlamentarias, al igual que ocurre en el resto de hemiciclos con la excepción de Euskadi. En concreto, esta modificación busca “hacer operativa reglamentariamente la aplicación de la Ley de Transparencia”, tal y como ha informado esta institución en nota de prensa.

Actualmente, el Parlamento cántabro custodia las declaraciones de bienes de los 35 diputados desde que toman posesión hasta el final de la legislatura: “El contenido del Registro tendrá carácter público a excepción de lo que se refiere a los bienes patrimoniales”, recoge el reglamento interno que ahora los grupos políticos se han abierto a cambiar. Esta modificación afectaría a todos los parlamentarios, aunque las declaraciones de algunos de ellos ya son públicas, por el hecho de que además de diputados son alcaldes en sus municipios, por lo que sus webs municipales recogen esta información. Es el caso de las regidoras de Santander (PP), Polanco (PRC), Entrambasaguas (PP), Comillas (PRC) o Los Tojos (PP), y de los regidores de Torrelavega (PRC), Piélagos (PP) y Selaya (PP).

Además, los diputados socialistas publican sus declaraciones de bienes en la web de su partido. De hecho, esta misma semana, el PSOE anunció una moción sobre este asunto para llevarla al Pleno del próximo lunes. El objetivo, según señaló su portavoz parlamentario, Pablo Zuloaga, es que el reglamento del Parlamento se adecúe a la Ley de Transparencia teniendo así que publicar el patrimonio de los diputados y diputadas. El también secretario general de los socialistas cántabros calificó esta situación de “atraso evidente” en materia de transparencia: “Consideramos que esta es la fórmula de garantizar la dignidad de unas instituciones que representan a la ciudadanía de Cantabria y que exigen una alta responsabilidad de las personas que participamos de la vida política”, dijo en rueda de prensa.

No obstante, en la reunión de la Mesa del Parlamento celebrada este jueves, con representación de todos los grupos (PP, PRC, PSOE y Vox), no se ha admitido a trámite la moción “por defecto de forma, al no estar correctamente formulada”, con el voto contrario a esta decisión del secretario segundo, el socialista Joaquín Gómez. “La Mesa, como es habitual, desestima dar curso a las propuestas afectadas por defectos de forma, ya que estos invalidarían automáticamente cualquier decisión posterior sobre aquellas”, apunta el comunicado emitido por el Parlamento.

“El PP censura el debate sobre transparencia”

Al respecto de esta decisión, Zuloaga ha denunciado en nota de prensa que la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta (PP), ha tomado “una decisión sin precedentes en la Mesa y Junta de Portavoces con la que pretende censurar el debate sobre la transparencia”. El líder de los socialistas ha lamentado que “PP, PRC y Vox se hayan aliado para denegar a la ciudadanía la posibilidad de debatir y votar una iniciativa parlamentaria cuyo objetivo era garantizar la transparencia y, con ella, el cumplimiento de la Ley de Transparencia”. “

No nos vamos a resignar“, ha dicho, antes de anunciar que su formación registrará una proposición no de ley (PNL) ”con el mismo texto y con la misma propuesta que la moción que han rechazado el resto de los grupos parlamentarios, para insistir en que los partidos que tienen representación en Cantabria se postulen y digan si están a favor de que el patrimonio de los diputados y de las diputadas sea público, como lo es en el resto de España“. ”Algunos pretenden continuar con un sistema de instituciones herméticas que no respetan la ley de Transparencia que, por otro lado, todos fingieron apoyar“, ha criticado Zuloaga, calificando como ”intolerable que los grupos parlamentarios se opongan y pongan trabas a la tramitación de iniciativas que instan al cumplimiento de la transparencia“.

El oscurantismo de la institución legislativa cántabra fue noticia también hace pocas semanas a partir de una votación secreta, previas deliberaciones de los parlamentarios, del dictamen de la Comisión del Estatuto del Diputado para aprobar las dedicaciones de los 35 representantes políticos. Salió adelante sin la presencia de periodistas, público e incluso personal de la Cámara y, de esta forma, se redujo el sueldo del diputado de Vox, Cristóbal Palacio, que cobraba dedicación exclusiva mientras mantenía su actividad privada.

PP, PRC, PSOE y dos de los cuatro representantes de la formación de extrema derecha -escenificando la fractura del partido- dieron su voto favorable al dictamen, y el representante de Vox, al que ya se le retiró la dedicación absoluta a mitad de la pasada legislatura por el mismo motivo, pasó a percibir dedicación parcial. No obstante, el Parlamento ha rechazado también este jueves que Palacio devuelva la cuantía de la retribución que ha percibido durante los últimos ocho meses de manera incompatible. La Mesa del Parlamento ha tumbado la petición del PSOE de reclamar al diputado de Vox la devolución del dinero a partir de un informe jurídico de los letrados de la Cámara, que señala que “la incompatibilidad se produce solo cuando ha sido apreciada por el Parlamento y desde ese momento”.

“Amplia reforma del reglamento”

Además de la aplicación de la Ley de Transparencia, “la amplia reforma del reglamento” que iniciará el Parlamento aborda cuestiones como la adaptación a la administración electrónica y la supresión del sábado como día hábil. Su presidenta, María José González Revuelta, a quien le corresponde el impulso de la reforma como presidenta de la Comisión de Reglamento, ha manifestado que la futura normativa podrá beneficiarse de “ajustes y actualizaciones para asegurar un funcionamiento más eficiente y transparente de la institución legislativa”.

La última modificación extensa del reglamento se produjo en 2007, aunque posteriormente, en junio de 2012, se introdujo una reforma puntual limitada a la regulación del voto telemático. “Después de tan largo lapso de tiempo, el reglamento ha ido quedado en parte desactualizado y los grupos entienden que ha llegado el momento de una revisión”, señala esta Cámara en nota de prensa.

La presidenta, de conformidad con el resto de los miembros de la Mesa, ha fijado la convocatoria de la Comisión de Reglamento para la primera semana de abril. A partir de esa fecha, la comisión constituirá una ponencia para determinar el método y el calendario de trabajo a fin de debatir los cambios que propongan cada uno de los grupos parlamentarios. El dictamen de la ponencia de la Comisión de Reglamento deberá someterse inicialmente a la aprobación del pleno del Parlamento.

“Esta reforma del Reglamento es un paso importante con el compromiso con la modernización y fortalecimiento de nuestro sistema parlamentario. Con la colaboración de todos los grupos lograremos un resultado que beneficie a toda la ciudadanía, al hacer que el Parlamento funcione mejor en muchos aspectos”, ha manifestado González Revuelta.