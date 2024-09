La oposición ahonda en la crisis de gobierno en Cantabria y pide a Buruaga más ceses para “acabar con el desastre”

La oposición se ha pronunciado sobre la crisis de gobierno en Cantabria originada este miércoles y ha reclamado a la presidenta autonómica más ceses aparte de los ya ejecutados en Cultura, Turismo y Deporte; y en Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación. El PRC considera que María José Sáenz de Buruaga (PP) “debió ir más allá” en los cambios de Gobierno, cesando también a los de los titulares de Sanidad e Industria, César Pascual y Eduardo Arasti, respectivamente, para “acabar con el desastre” que está viviendo la región tanto en el ámbito sanitario como en el industrial y empresarial. Por su parte, el PSOE se pregunta por qué sigue al frente de una cartera tan importante como Sanidad el consejero que “la ha destrozado, reventando los hospitales y los SUAP, centros de salud y consultorios”. “¿Pascual para cuándo?”, han cuestionado los socialistas.

“El relevo de Palencia y Fernández está sobradamente justificado, pero la presidenta se ha quedado corta al no coger el toro por los cuernos y cambiar los equipos que están conduciendo a la sanidad y la industria de Cantabria a retrocesos insostenibles”, ha valorado el portavoz parlamentario del PRC, Pedro Hernando, en nota de prensa.

A su juicio, los relevos en Ganadería y Turismo “dan la razón” a los regionalistas y confirman “el desacierto y la ineficacia” que han guiado las políticas desarrolladas hasta ahora en estos dos ámbitos “claves” en la economía y el bienestar de Cantabria, por lo que ha aplaudido a la presidenta por “asumir la deriva y buscar un cambio de rumbo”.

Sin embargo, Hernando ha lamentado que Buruaga “haya dejado pasar la oportunidad de plantar cara al caos sanitario que están padeciendo los cántabros en todos los rincones de la región”, manteniendo a un consejero --Pascual-- que ha conducido a la sanidad pública “a sus peores registros en apenas un año de mandato”.

Asimismo, ve “un error” la continuidad del equipo de la Consejería de Industria liderado por Eduardo Arasti, a la vista de su “incapacidad para poner en marcha el Plan de Apoyo al Empleo Autónomo que fue bandera electoral y prioridad de la presidenta” y su “falta de políticas e iniciativas para impulsar el desarrollo industrial de Cantabria”.

“Buruaga acierta con los ceses, pero ha preferido cerrar los ojos ante los grandes problemas que se han agravado en Cantabria desde su llegada al Gobierno”, ha apuntado el portavoz del PRC, para quien el resto de los cambios anunciados en las denominaciones de las consejerías y la creación de una nueva unidad para impulsar proyectos “parecen una operación cosmética para camuflar la trascendencia de los relevos aprobados”.

Finalmente, Hernando ha deseado “suerte y acierto” a María Jesús Susinos y Luis Martínez en la responsabilidad que van a asumir al frente del Desarrollo Rural y la Cultura y el Turismo, y ha asegurado que el PRC “seguirá contribuyendo, como hasta ahora, con sus propuestas y experiencia para tratar de impulsar una gestión acertada y acorde a las necesidades de los cántabros”.

PSOE

El secretario general del PSOE, Pablo Zuloaga, ha asegurado que Buruaga “prefiere hacer seguidismo de Ayuso y Feijóo que defender los intereses de Cantabria”. “Si no, sería imperdonable que mantuviera al consejero Pascual”, ha subrayado. Al mismo tiempo, ha resaltado que “Cantabria no recuerda ni recordará en mucho tiempo a dos consejeros tan malos como Palencia y Fernández”. Palencia “ha desatendido todo el sector primario, ninguna ayuda y ninguna vacuna ha llegado a tiempo, y el PP hace bien cesándole tal y como pedimos un día antes de que tomara posesión, porque iba a ser y ha sido un consejero nefasto”, ha manifestado Zuloaga en un vídeo colgado en sus redes sociales.

Además, ha añadido que Buruaga “ha apagado Cantabria con la cultura, con el turismo y con el deporte a través de una consejera que ha estado un año al frente de una cartera tan importante para los valores de Cantabria y que no ha hecho nada correcto: ni ha atendido el deporte, ni ha promovido la cultura, ni ha defendido de forma sostenible el turismo. Esto es un problema para Cantabria”. “Ojalá nos hagan caso y sigan cesando consejeros que no hacen lo que tienen que hacer”, ha concluido.

IU

“Ojalá la crisis del gobierno supusiera también un cambio en las políticas del PP”, ha afirmado en un comunicado el líder de IU, Israel Ruiz Salmón. “En todo caso, frente al discurso habitual en esta derecha, tan perfectos como siempre dicen no serían si tienen que hacer cambios; y tan buenos gestores no han sido cuando su primer año ha sido el año del no: no a recaudar impuestos a los más ricos, no a proteger a las familias en el acceso a la vivienda y una sanidad que funcione en condiciones, y no a cuidar nuestro territorio y nuestra memoria colectiva”, ha añadido.

Además, el dirigente de IU ha cuestionado “la tardanza” en “dar importancia a áreas que son la preocupación de la mayoría de cántabros y cántabras”, en alusión a los nuevos nombres de las consejerías de Fomento, a la que se añade Vivienda, y la de Economía, que ahora suma Financiación Autonómica. “¿Qué pasa, que la vivienda no era importante hace un año cuando el acceso a un techo digno es casi imposible para amplios sectores de familias y jóvenes? ¿Qué casualidad que le preocupa ahora la financiación autonómica y no cuando ha dejado de ingresar, voluntariamente, 35 millones de euros para servicios públicos por sus favores a los más ricos?”, ha cuestionado.

Para IU, “cualquier crisis de Gobierno que mantenga dentro a César Pascual, responsable de la inacción en la sanidad pública de Cantabria, o a Roberto Media, cuya inacción en las políticas de vivienda y protección del territorio está haciendo muy dura la vida de miles de familias cántabras, es simplemente un parche que revela que estamos ante la enésima guerra de guerrillas en el seno de la derecha cántabra”.