El PP abre una crisis de gobierno en Cantabria un año después de llegar al poder con el cese de los consejeros de Ganadería y Cultura

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha afrontado apenas transcurrido un año de mandato su primera crisis de gobierno al cesar a dos de sus nueve consejeros: la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Eva Guillermina Fernández, y el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, Pablo Palencia, que serán sustituidos de forma inmediata por el actual consejero delegado de la empresa pública Cantur, Luis Martínez Abad, en el primer caso; y por la diputada autonómica y actual alcaldesa de Entrambasaguas, María Jesús Susinos, en el segundo.

“Soy responsable de un proyecto de cambio que va más allá de la composición de un gobierno y ha llegado el momento de dar un impulso y de pisar el acelerador: hay proyecto, ritmo y ambición de llegar más rápido y para eso he decidido a actualizar el equipo”, ha subrayado Buruaga durante una comparecencia en la que no ha aceptado preguntas. Aunque ya se barajaba hace meses que ambos consejeros eran dos de los puntos más débiles del Ejecutivo, la decisión ha caído por sorpresa este miércoles, cuando Buruaga ha convocado de urgencia a los medios de comunicación para hacerlo público.

“He querido actualizar el gobierno porque no hay tiempo que perder. No voy a caer en la autocomplacencia porque tengo claro que el futuro pasa por ser competitivos, atraer talento, afrontar los problemas y defender los intereses contra los que quieren perjudicarnos”, ha insistido la presidenta, que ha sacrificado a dos de sus piezas más débiles y ha hecho otros cambios cosméticos sin trascendencia en el día a día.

En el caso de Pablo Palencia, ya entró con mal pie en el Gobierno. Nada más tomar posesión trascendieron sus diez expedientes de deuda tributaria y la suspensión temporal por “falta grave” en el Colegio de Veterinarios de Cantabria. Durante este año ha sido reprobado por el Parlamento de Cantabria y se ha granjeado las críticas políticas y del sector primario cántabro por una gestión polémica. Por su parte, Eva Guillermina Fernández también ha visto su gestión presidida por la polémica, como la ocurrida recientemente con la gestión de los planes de excelencia turística ligados a los fondos europeos, además de que su relación con la presidenta y el resto de miembros del Consejo de Gobierno nunca fue buena.

Impulso político

Buruaga ha enfocado su remodelación de gobierno en un contexto de “impulso” a la actividad del mismo, cumplido un año de legislatura. En este marco, la presidenta también ha anunciado cambios en las denominaciones en las consejerías de Fomento y Economía: a la primera se le añade el apelativo de Vivienda y a la segunda, el de Financiación Autonómica.

Los cambios de nomenclatura los ha justificado en que “el nombre importa y atribuye un mandato claro a sus responsables”. En la Consejería de Fomento ha dicho que el objetivo es “reforzar las políticas de Vivienda”, sin añadir más detalles al respecto ni explicar en qué consiste esta prioridad. “Si hay que construir vivienda, se construye, si hay que liberar suelo, se libera, y si hay que avalar créditos, se avalan, pero los jóvenes de Cantabria no pueden paralizar su vida a la espera de que alguien haga algo”, ha manifestado.

Economía pasará también a ser de Financiación Autonómica porque, según ha dicho, “nunca pensé que tendríamos que enfrentarnos a un desafío de esta magnitud”. Sobre esto último, ha añadido: “Me niego a que lo que es de todos se negocie en despachos de unos pocos y que sea moneda de cambio de políticos sin escrúpulos, voy a pelear con uñas y dientes para defender los intereses de todos. Que se olviden los que quieren una Cantabria de segunda en una España desmembrada”.

Obsesión por la inversión

La presidenta de Cantabria ha afirmado también que su “obsesión” es “traer inversión empresarial y talento”. Este es su objetivo declarado, el cual habría cumplido su primera fase en este primer año de mandato, según el argumentario que defiende. El balance ha sido positivo, ha expuesto, pero ahora se requiere de un nuevo equipo para otro escenario más ambicioso. Para ello, ha anunciado la creación de una oficina que dependerá directamente de la Presidencia del Gobierno que ostenta y que se encargará de esta tarea de aquí en adelante.

“Hace poco más de un año asumí la responsabilidad de presidir Cantabria con la determinación de transformar la tierra que me vio nacer. Estos meses me han servido para poner orden en la gestión y emprender un ambicioso programa de reformas. En este poco tiempo mi Gobierno ha adoptado importantes decisiones: hemos bajado los impuestos, todos; hemos puesto en marcha una estrategia de reducción de cargas burocráticas; hemos puesto a disposición de los autónomos un plan sin precedentes; hemos reactivado la obra pública, la vivienda y lo eólico; y relanzado proyectos como La Pasiega y el MUPAC. Hemos hecho política con eficacia, moderación y sensatez, además con diálogo y acuerdos porque hemos sabido pactar y hemos pactado este gobierno y los presupuestos. Vamos por el buen camino. Nuestras medidas funcionan y no nos conformamos”, ha añadido en lo que es prácticamente un balance de sus 12 meses de legislatura.

Nuevos consejeros

Respecto a las nuevas caras que integrarán a partir de ahora el Consejo de Gobierno, en ambos casos son personas cercanas a la presidenta y que ya formaban parte de la dirección del PP en Cantabria. Así, María Jesús Susinos (1968) es licenciada en Derecho y graduada en Ciencias Políticas y Gestión Pública, además de diputada en el Parlamento autonómicos desde el 28 de mayo de 2023 y alcaldesa de Entrambasaguas desde 2015. También es la vicesecretaria de Política Social del PP de Cantabria desde el 13º Congreso Autonómico y presidenta de la Junta Local del PP de Entramabasaguas y formó parte del Congreso de los Diputados durante dos legislaturas.

Por su parte, Luis Martínez Abad (1966) es licenciado en Ingeniería Técnica en Electrónica Industrial y en Filosofía, y actualmente ejerce de director y consejero delegado de Cantur desde el 28 de septiembre de 2023. Además, cuenta con experiencia en la gestión de empresas de distinta índole y más recientemente en la gestión de residencias de ancianos como gerente de la residencia San José (Astillero) o director técnico del Grupo Medinaceli.