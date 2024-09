El PSOE exige al PP que “frene su ofensiva” para derogar la Ley de Memoria Histórica de Cantabria

El PSOE ha exigido este jueves al PP que “frene su ofensiva” para derogar la Ley de Memoria Histórica de Cantabria, aprobada en la pasada legislatura por el Gobierno bipartito PRC-PSOE. Y lo ha hecho a raíz de que los populares han registrado en el Parlamento su proposición de ley -tal y como ha adelantado El Diario Montañés-, pocos días después de que Vox les presionara para cumplir el acuerdo para derogar la norma que alcanzaron ambas formaciones hace un año.

“Esto es un ataque directo a nuestros derechos”, ha criticado en una nota de prensa el diputado socialista, Mario Iglesias, quien además se ha preguntado “por qué la derecha quiere acabar con una ley democrática, que además es constitucional y legal”.

“El PP y su compañero de viaje, Vox, siempre han tenido problemas con la memoria, se olvidan de que en España hubo dictadura y una Guerra Civil que dejó muchas vidas enterradas en fosas y cunetas, se olvidan de que miles de familias lloran a sus seres queridos sin saber aún dónde están”, ha destacado.

En este sentido, el PSOE ha anunciado que su grupo parlamentario “va a impulsar medidas para evitar la derogación de la ley”. “Buruaga y su Gobierno son capaces de cuestionar lo que es un derecho”, ha lamentado Iglesias, subrayando que “todo en el PP es una falsedad”.

Asimismo, el diputado socialista ha hecho énfasis en el “desinterés” del Ejecutivo popular, puesto que, en sus propias palabras, “no ha movido ni un solo dedo para hacer la campaña de exhumaciones que ha tenido totalmente paralizada”.

Lo cierto es que el PSOE -en coalición con el PRC- necesitó de legislatura y media para sacar adelante la Ley de Memoria Histórica y Democrática y desde que entró en vigor en 2021 tan solo se llevó a cabo la exhumación de una fosa (la de Tama en Cillorigo de Liébana), y se iniciaron prospecciones en otras tres (Piélagos, Anievas y Cieza), trabajos que el PP paralizó en cuanto llegó al Gobierno.

Al respecto, los socialistas han pedido a la consejera de Cultura, Eva Guillermina Fernández (PP), “que dé explicaciones de por qué el Ejecutivo regional no ha hecho absolutamente nada para localizar fosas en este año”. “Que no se le olvide a Buruaga que contamos con una Ley de Memoria Histórica estatal, que su Gobierno tiene obligación de cumplir y no lo está haciendo”, ha aseverado el diputado autonómico del PSOE.

Para Iglesias, está norma, “que sacamos adelante los socialistas, con mucha dedicación y trabajo con las asociaciones memorialistas de Cantabria y que ahora quiere derogar el PP, es reconciliación, justicia, verdad y reparación” y supone “permitir que las familias que perdieron a un ser querido y no saben dónde están sus retos puedan saberlo”.

“La derecha va a tener a los socialistas cántabros enfrente: recurriendo en Europa de la mano del Gobierno de España y donde haga falta la involución de la memoria y el ataque a nuestra historia que las derechas quieren propiciar; y también acompañando a las víctimas, a la Plataforma en defensa de la Memoria Histórica y las asociaciones memorialistas a las que no vamos a dejar solas”, ha concluido el parlamentario del PSOE.

Tras el acuerdo alcanzado hace un año entre PP y la extrema derecha de Vox para derogar esta normativa, surgió en la Comunidad la denominada Plataforma Memoria y Democracia de Cantabria, conformada por casi un centenar de organizaciones y bajo el lema 'sin memoria no hay futuro'. Desde entonces, sus integrantes han desarrollado diversas acciones reivindicativas, como concentraciones, manifestaciones y las conocidas como 'rutas de la memoria'. Además, entregaron a los diputados del PP en el Parlamento autonómico una 'cartilla básica' de memoria histórica y democrática para tratar de persuadirles de tumbar la ley.