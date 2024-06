Los diputados del PP en Cantabria reciben una cartilla con “conceptos básicos” para no derogar la ley de memoria histórica

¿Qué fue la II República?; ¿Fue la II República el gobierno de las izquierdas?; ¿Qué ocurrió el 18 de julio de 1936?; ¿Fue una guerra civil la Guerra en España?; ¿Hubo dos bandos en la Guerra de España?; ¿Es la memoria “cosa de viejos” o “cosa de resentidos”? Estas son algunas de las preguntas que recoge la 'cartilla básica' que este lunes ha sido entregada a los 15 diputados del PP en Cantabria con el objetivo de hacer pedagogía y “aclarar conceptos básicos sobre democracia”.

Y es que hace seis meses, PP y Vox acordaron derogar la Ley de Memoria Histórica de Cantabria aprobada durante la pasada legislatura bajo el Gobierno bipartito PRC-PSOE. Para tratar de contrarrestar esa iniciativa, surgió en la comunidad autónoma la Plataforma Memoria y Democracia de Cantabria, conformada por casi un centenar de organizaciones y bajo el lema 'sin memoria no hay futuro'.

Y aunque el actual Ejecutivo autonómico del PP encabezado por María José Sáenz de Buruaga todavía no ha llevado a cabo la derogación de la norma que acordó con la extrema derecha, el colectivo es consciente de que hacerlo está entre sus planes de legislatura, por lo que desde finales del pasado año está impulsando toda clase de actuaciones reivindicativas para tratar de evitarlo.

Además de concentraciones frente al Parlamento de Cantabria, una movilización masiva y las conocidas como 'rutas de la memoria', la plataforma ha decidido desarrollar una novedosa iniciativa que ha consistido en entregar a los parlamentarios del PP una cartilla de apenas una decena de páginas con preguntas y respuestas sobre la materia en cuestión. Bautizada como 'cartilla básica' de memoria histórica y democrática, han hecho su entrega a través del registro, y únicamente a los políticos populares, no a los de Vox. “Lo hemos considerado innecesario porque no lo entienden”, han argumentado desde el colectivo.

“La hemos destinado a los parlamentarios del PP, que son los culpables de haber aceptado la propuesta de un partido que no era necesario que decidiera por todos lo que hay que hacer”, han señalado los portavoces de la plataforma en declaraciones a los medios durante una concentración que han realizado frente al Parlamento de Cantabria minutos antes de que arrancara la sesión de tarde del Pleno ordinario.

Durante la concentración, a la que se han sumado diputados del PSOE y del PRC, los portavoces han expresado su voluntad de dejar claro al PP que están “vigilantes con lo que quieren hacer”. “Una buena forma también de hacerlo es traerles una cartilla muy básica, como a los niños en la escuela, para decirles que la memoria histórica y democrática no solo es necesaria, sino que es una obligación que tenemos heredada de lo mal que se ha hecho lo anterior y que tenemos que transmitirlo”, ha señalado Luis Pajares Diego.

“Pretendemos decirles que no hay equidistancia y que la historia no se puede cambiar y escribirla de la manera que ellos pretenden”, ha remarcado, lamentando que nadie del Gobierno autonómico ni del grupo parlamentario popular se ha dirigido a la plataforma desde que se constituyó hace medio año. “Hablamos del PP, al que hay que tirarle de las orejas, porque Vox dio el pistoletazo de salida y el PP fue la comparsa y no tenía ninguna necesidad de ello”, ha sentenciado.

Por su parte, Jorge Suárez ha lamentado que “se intente vender” desde gobiernos de PP y Vox una supuesta ley de concordia. “Es imposible hablar de concordia volviendo a tapar centenares de miles de personas que han sido asesinadas y que les han robado el nombre y la dignidad; si queremos un futuro democrático tenemos que ensalzar valores democráticos; si miramos para otro lado corremos el riesgo de volver a repetir situaciones antidemocráticas”, ha manifestado.

Finalmente, Marisol González ha expresado que “la cartilla viene a enseñar conceptos básicos de democracia e incluso de lenguaje, que a veces se tergiversa interesadamente y se le da la vuelta”. Como ejemplo de ello, apunta a que al golpe de estado no lo llaman nunca como tal. “Lo justifican con que aquello era un caos y había que hacer algo, cuando en realidad la II República fue un régimen democrático elegido en las urnas”, ha concluido.