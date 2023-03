Revilla cesa al consejero de Obras Públicas por la trama de corrupción en los contratos de carreteras de Cantabria

La trama de corrupción en la contratación de carreteras en Cantabria se ha cobrado la cabeza del consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, José Luis Gochicoa (PRC). Así lo ha anunciado este viernes el presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla (PRC), quien ha puesto “las dos manos en el fuego” por el dirigente político. “Está limpio, pero hemos puesto el código ético en un listón que ha de servir de ejemplo para todos, y es cierto que los controles han fallado”, ha manifestado Revilla para justificar el cese que se hará efectivo después de que el próximo lunes el propio titular de este departamento comparezca en el Parlamento autonómico para ofrecer explicaciones sobre este caso.

La trama de fraude en la contratación de obra pública en Cantabria desvió varios millones de euros a cuentas particulares

Se trata de un escándalo en el que el funcionario detenido hace más de una semana, Miguel Ángel Díez, jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas, emitió informes técnicos que, supuestamente, “habrían favorecido a empresas que optaron a contratos de carreteras en la comunidad”, según la investigación que saltó a la luz hace más de una semana cuando la UDEF y la Agencia Tributaria registraron la sede de la Consejería de Obras Públicas y las de cuatro empresas implicadas en el fraude.

La Policía, que detuvo a la mujer del funcionario, a sus dos hijas y a los cuatro administradores de las sociedades adjudicatarias de estos contratos, detectó el envío de “varios millones de euros” a cuentas particulares de los investigados y encontró en su casa 530.000 euros en una caja de seguridad oculta en una pared y una máquina para contar dinero.

A lo largo de estos días, Revilla ha asegurado que comparecería antes del fin de semana para anunciar posibles ceses cuando en el Gobierno analizasen los más de 4.000 folios del sumario judicial del caso. Este viernes, el líder del Ejecutivo autonómico ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha señalado que el citado sumario “únicamente hace referencia al funcionario detenido”.

“No hay ningún hecho reprobable, hasta lo que se ha investigado, de ningún político, ni alto cargo, ni persona de confianza o de libre designación del Gobierno de Cantabria”, ha destacado el presidente. Pese a ello, Revilla ha tomado la decisión de cesar al consejero y ha anunciado que el director general de Carreteras, Manuel de Jesús, también ha presentado su dimisión.

“Gochicoa estaba en total desconocimiento de lo que estaba haciendo este hombre, que aparte de ser un presunto sinvergüenza, tenía formado un sistema bastante perfecto”, ha expresado Revilla en referencia a las prácticas del funcionario detenido.

Durante la rueda de prensa, el también líder regionalista se ha deshecho en elogios hacia su compañero de partido: “Pondré las manos en el fuego por él toda mi vida, no conozco persona más íntegra”, ha dicho, antes de referirse de nuevo al “listón ético” de su partido del que él “es abanderado”. “Eso me lleva al dolor de aceptar el cese del mejor hombre de mi gobierno”, ha sentenciado, tras dejar claro que él “no ha robado nunca” y que no va a permitir que nadie lo haga.

“Hay más investigaciones, si se detecta algo en políticos o funcionarios, tomaremos decisiones, no voy a pasar una”, ha subrayado el presidente, quien además ha hecho un llamamiento a que “no se generalice” respecto a la corrupción: “En Cantabria tenemos 25.000 funcionarios que hacen un trabajo extraordinario, y este caso implica solo a uno, un presunto corrupto que actuaba solo, sin cómplices”, ha argumentado.

Más controles, expediente y medidas cautelares

(Habrá ampliación)